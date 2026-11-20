昨季後半、エンドリッキはリヨンへのレンタル移籍で目覚ましい活躍を見せた。レアル・マドリーではほとんど出番がなかったにも関わらず、ブラジル代表カルロ・アンチェロッティ監督がワールドカップに連れていくほどだ。そして当然、夏の移籍市場では数多くのクラブの注目を集めることになっていた。

しかし、レアル・マドリーに復帰したジョゼ・モウリーニョ監督は、断固として彼の放出を拒否した。『TNT Sports』でこう語っている。

「彼が備える資質やプレーできるポジションを考えればね……彼は得点を奪える選手で、チームにはゴールが必要だ」

「もちろん、プレーして成長する機会はたくさんあるだろう。ここで懸命に取り組み、カルロとも懸命に取り組む必要がある。彼がレアル・マドリーのレベルにふさわしい選手になる可能性があるとわかっている。だから残ってほしかった」

だがもちろん、そのポテンシャルを開花させるためにはピッチに立たなければならない。しかし、今季ここまで与えられた出場時間は、全公式戦でわずか「147分」。目立った活躍はローマ戦(4-3)の1ゴール1アシストだけであり、モウリーニョが予期していた「プレーして成長する機会」はほとんどないのが現状だ。

こうした状況を、過去2回の活動でチャンスを与えているアンチェロッティは危惧している。イタリア代表指揮官は先月、「ブラジルの若者たちにとっての問題は、プレーしないことで成長できないことだ。これはエンドリッキに起きていることだが、エステヴァンのような他の才能にも当てはまる。18歳や19歳で欧州へ渡り、ビッグクラブに入っても出場の場を見いだせないんだ。プレーしなければ成長できないよ」と断言していた。

様々な事情を考慮すると、残念ながらエンドリッキがレアル・マドリーの先発メンバーに名を連ねることは、今後数年間は難しいだろう。だからこそ、彼はこの1月に再び決断を迫られている。これほどの才能がこれ以上時間を無駄にするわけにはいかないのだ。