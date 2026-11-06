クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表の23年間：欧州史上最高の功績、そして品位を欠いた別れ

2026年11月5日、クリスティアーノ・ロナウドはその偉大なポルトガル代表キャリアに幕を下ろした。

「2003年8月に始まり、僕の人生を永遠に変えた旅は、終わりを迎えた」

やはり、その旅が悲しい形で終わることになったのは残念でならない。10月のデンマーク代表戦前、偉大なキャプテンは、ジョルジェ・ジェズス監督と激しく対立して代表チームから離脱。その後のあまりに長い声明でも、指揮官の決断・振る舞いを非難している。そのため、厳密には今もポルトガルサッカー連盟（FPF）による30日間の出場停止処分中にある状況だ。

それでもポルトガルサッカー連盟（FPF）は、代表歴代最多出場・得点を誇る41歳FWを不名誉な形で送り出すつもりはない。「クリスティアーノ・ロナウドの偉大なキャリアにふさわしい称賛の場を設けるため、企画、計画、参加し、積極的に協力したいと強く願っている。ファンと国民が、私たちに多くのものを与えてくれた選手に、もう一度拍手を送り、たたえられる場にしたい」と発表。引退試合の開催を強く匂わせている。

C・ロナウドという選手について、人それぞれ抱く感情は違うかもしれない。しかし、彼が母国で盛大に送り出されることは、彼が受けるべき最低限の敬意であるはずだ。これほど代表チームに貢献したサッカー選手は、過去にも類を見ないのだから。