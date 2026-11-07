リヴァプールを飛び出した2人の“誤算”：トレント＆エリオット、スペインで見失った自らの居場所

アレクサンダー＝アーノルドはお披露目記者会見で、「（自分のプレーを）見せ、多くのタイトルを獲得し、チャンピオンになる」のが「待ちきれない」と語った。しかし残念なことに、その目標はまだ1つも実現していない。

もちろん、酌むべき事情はある。スペインでの最初のシーズンは度重なる負傷により、勢いに乗ることができなかった。監督交代も助けにはならなかった。1月にシャビ・アロンソが解任され、後任に就いたのはアルバロ・アルベロア。クラブは混乱したままシーズンを終えている。ようやくチームが安定し始めたのは、今季ジョゼ・モウリーニョが就任してしばらく経ってからである。

だが、問題はそこにある。“スペシャル・ワン”の就任は、少なくともマドリーにとってはプラスになっているが、アレクサンダー＝アーノルドにとってはマイナスにしかなっていない。

史上最高の右サイドバックであることを証明しようとマドリーに移籍したものの、モウリーニョの下では右サイドバックの2番手にすら入っていない。序列ではデンゼル・ダンフリース、さらに屈辱的なことに本職中盤であるフェデリコ・バルベルデにも後れを取っている現状だ。モウリーニョは彼が厳しい状況に置かれていることに同情を示している。だが、それは窮状から抜け出す手助けをするという意味ではない。記者会見でこう語っている。

「私もつらい。選手に嫌な思いをさせるのは好きではないし、気分良くいてほしい。各ポジションに2人ずつ選手がいるチームを作りながら、結局3人目の選手（バルベルデ）を起用する。それは私にとって好ましいことではない……」

「だが、そうした感情よりも重要なこと、その時々でチームにとってより大切なことがある。中盤を変え、フェデをそのポジションで起用する必要があると感じた。個々の選手ではなく、チームのために下した決断だ」

アレクサンダー＝アーノルドは、先週末のラシン・サンタンデール戦(3-0)でフル出場している。しかし、今季ラ・リーガでの先発はこれがわずか4度目。カンプ・ノウでバルセロナに勝利したクラシコでは、出場時間はわずか1分だった。そしてミッドウィーク開催のチャンピオンズリーグでは、3試合連続で出場なし。チームがリーグフェーズ4連勝と波に乗る中で、完全にその波に乗り遅れている。

このバレンシアとの一戦も、再び出番があるかはわからない。モウリーニョは主力組のコンディションをうまく調整しながら戦っているが、同節に首位バルセロナと2位アトレティコ・マドリーの直接対決があることを考慮すると、メンバーに入る保証はないのだ。