なぜソボスライは遠くから狙うのか？データ時代に抗う“ロングシュートの美学”

今季から新体制がスタートしたリヴァプールだが、プレミアリーグ開幕から4試合でわずか1勝にとどまるなど、スロースタートを切っていた。第4節アンフィールドでのフラム戦が精彩を欠くスコアレスドローに終わり、ファンは士気を高める何かを切望していたが、続くカラバオカップ3回戦のトッテナム戦も再び冷や汗をかく展開となった。

アレクシス・マック・アリスターとコーディ・ガクポのゴールで2-0とリードしたが、69分に1点を返され、さらに同点ゴールを狙うトッテナムの猛攻に苦しんでいた。しかし粘り強く守り続ける中で、ある1人の選手が見せた天才的なプレーが試合を決めてしまっている。

左サイドでボールを持ったガクポがDFの頭上を越すふわりとしたパスを送る。これを受けたドミニク・ソボスライは、胸でボールをコントロールすると、右足を一閃。目一杯に体を伸ばしたトッテナムGKマルティン・ドゥブラフカも届かず、強烈なシュートがゴール右上隅へと突き刺さった。約32メートルの距離から放たれたこの強烈な一撃が決まると、スタンドの観客は熱狂。ブラッドリー・バルコラも思わず頭を抱えている。

だが、このハンガリー代表MFがボックス外からスーパーゴールを叩き込む光景は、すでにリヴァプールファンは何度も目にしているはずだ。2023年夏に加入して以降、ソボスライほどボックス外からゴールを叩き込んだプレミアリーグの選手はいない（13ゴール）。本人はこう振り返る。

「僕のベスト5には入るね。良いシュートが打てた時は、自分でも感触でわかるものなんだ。最初は中央に向かうかと思ったけど、右に曲がっていくのが見えた。すべてが完璧だったよ」

ジョゼップ・グアルディオラが到着して以降、プレミアリーグには彼の“模造品”が溢れかえり、どのチームも複雑にショートパスをつなぐスタイルを目指した。その結果、イングランドのファンが愛する「スクリーマー（思わず叫んでしまうような強烈なロングシュート）」は絶滅に迎えっている。だがしかし、ソボスライだけは、この「失われつつある芸術」を愛し続けているのだ。

文＝James Westwood