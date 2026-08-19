モーガン・ロジャーズは先月、アストン・ヴィラからチェルシーへと1億1700万ポンドという大型移籍を果たし、英国史上最高額のサッカー選手となった。そして彼は入団会見で「ロンドン最大のクラブ」に加わると語った。ロジャーズが数か月にわたってアルテタの最重要ターゲットの一人と報じられてきたなかで、この発言はアーセナルへの当てこすりだと一部で受け止められた。彼はさらに、チェルシーは自分のプレースタイルに「完璧」に合っていると述べた。

しかし現実には、アーセナルの方がはるかにリスクの少ない移籍先だっただろう。着実に成長を続け、チャンピオンズリーグを戦うアストン・ヴィラを離れて新王者に加わることについて、ロジャーズをとがめる者はほとんどいなかったはずだ。それはステップアップである。しかしチェルシーは、賛否の分かれるオーナーグループのもとで、また別の新プロジェクトを始めようとしており、今回はシャビ・アロンソが指揮を執る。そしてヨーロッパのいかなる大会にも出場しない。

試合数が減ることは、プレミアリーグで10位に終わった状況からの巻き返しを目指すチェルシーにとって助けになるはずだが、アロンソは奇跡を起こす者ではない。マルク・ククレジャをレアル・マドリーに失ったことも大きな痛手であり、さらにエンソ・フェルナンデスもこのスペイン人に続く可能性があり、そうなれば中盤に大きな穴が空くことになる。

これはロジャーズが飛躍するために必要な安定した環境ではない。また、中央のエリアを過密にすることなく、アロンソが彼とコール・パーマーを同じスターティングメンバーにどう組み込むつもりなのかも不透明だ。ロジャーズはトップ下のポジションで最も輝くが、アロンソが彼のイングランド代表チームメートを中心に据える決断をすれば、サイドに追いやられる可能性もある。そのシナリオであれば、ヴィラ時代よりもほぼ確実に影響力が薄れるだろう。

ロジャーズはポゼッションを基盤とするシステムに慣れておらず、引いて守る相手と対峙することにも不慣れだ。アロンソは主導権を求めるあまり、彼の創造性を抑え込んでしまうかもしれない。アストン・ヴィラではウナイ・エメリが彼をカウンターアタックの武器として起用しており、より狭いスペースでプレーせざるを得ない状況で、同じ成果を挙げられるとは考えにくい。

この記録的な移籍金も、ロジャーズの肩に重くのしかかりすぎるかもしれない。23歳のこの選手には即座のインパクトが期待され、それに応えられなければプレッシャーが高まり始めるだろう。彼の疑いようのない資質のすべてをもってしても、ロジャーズはチェルシーを再び本格的な優勝候補へと変貌させるような、状況を一変させる補強ではない。