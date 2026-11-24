京都戦の試合終了から約1時間が経過しても、浦和の選手たちはロッカールームから出てこなかった。勝ち点1ではなく勝ち点3を追い求めた末の逆転負け。選手たちは自分たちの戦い方について議論していた。
曺貴裁監督の下、明確なチームスタイルを築き上げてきた浦和だが、その挑戦的な姿勢はリーグワーストの失点数にも表れている。ヤマザキビスケット・ルヴァンカップで勝利を収めたセレッソ大阪と25日のリーグ第16節で再び相まみえることになるが、勝利を追い求める中で、浦和が変えるべきもの、そして貫くべきものとは何か。（取材・文＝島崎英純）
逆転負けの夜、選手だけで話し合った浦和レッズ。リーグワースト31失点から考える曺貴裁体制の進むべき道
京都戦の試合終了から約1時間が経過しても、浦和の選手たちはロッカールームから出てこなかった。勝ち点1ではなく勝ち点3を追い求めた末の逆転負け。選手たちは自分たちの戦い方について議論していた。
強豪相手にも引かない、揺るぎないスタイル©Getty Images/J.LEAGUE
リーグ第13節の柏レイソル戦で喫した完敗によって、浦和レッズは自らが立つ現在地を否が応でも痛感させられた。今季のJ1で浦和が敗戦したのは開幕節のガンバ大阪戦を除けば、すべて当節時点で自らよりも上位のクラブだった。
第2節のサンフレッチェ広島戦ではミラーゲームで個人能力の違いを見せつけられ（●1-4）、続く第3節のFC町田ゼルビア戦では敗着となったミスが発生（●1-3）。
第7節のファジアーノ岡山戦は体調不良者が続出してベスト布陣を組めなかった事情があったものの（●1-2）、第9節・FC東京戦は再び自らのミスを引き金に失点を重ね（●0-3）、第13節の柏レイソル戦ではボールポゼッション率で相手を上回りながらも効率性の違いを見せつけられて大敗（●0-4）した。これで計6敗を喫した浦和だったが、曺貴裁監督以下、チームが掲げる指針は不安定に振れてはいなかった。
第14節のヴィッセル神戸戦は揺るぎないチームスタイルを内外に示す格好の機会だった。百年構想リーグのチャンピオンとの対決で今の限界値まで出力、そのうえで勝利を掴む。大迫勇也や武藤嘉紀といったJリーグ屈指の攻撃者を相手にしても一切引かず、むしろ相手のストロングポイントを受け止めたうえで凌駕しようとした浦和は、その武藤にゴールを許すも渡邊凌磨のゴールで同点に追いつき、後半アディショナルタイムに金子拓郎が逆転ゴールを決めて勝利目前に迫ったものの、再び武藤に得点される壮絶なドロー劇を演じた。
この試合で示した姿勢は総走行距離121.8キロ（神戸／117.3キロ）、総スプリント数189本（神戸／162本）という数字にも表れた。ちなみに今季のJ1リーグの1試合平均トップは総走行距離が柏の120キロ、総スプリント数がFC東京の140本である。
神戸戦後の会見で曺監督が語った言葉に、その意志が示されている。
「前半から彼らの3トップ（大迫、武藤、エリキ）のスピードに乗った攻撃は非常に脅威でした。ただ、今日のスプリントは190近くあった。多分今年のJ1で一番だと思いますけど、戻るスプリント、出るスプリントは、今までの浦和よりも見せられたと思います。相手のスピードを抑えるために守備に人数をかけるような戦いを、僕は選ばせていないし、選手たちも選びたいとは思わない」
ルヴァン杯で示した「押し引き」の機微©Getty Images/J.LEAGUE
神戸戦後、国内カップ戦の一つであるルヴァン杯の準々決勝へ駒を進めた浦和はC大阪とのホーム＆アウェイ2連戦を戦った。ホームの埼玉スタジアムで行われた第1戦はサイドアタックを重視する相手を上手くいなしながら植木颯、小森飛絢のゴールで2-0とし第2戦へと向かう。そしてアウェイのYANMAR HANASAKA STADIUMで行われた第2戦ではハイタワーの櫻川ソロモンとパブロ・サバックを2トップに擁してパワープレー的に襲いかかってきた相手と堂々と渡り合い、林幸多郎のゴールで加点し、相手の得点をPKによる1点のみに抑えて2戦合計3-1で準決勝への進出を決めた。
C大阪との試合で浦和が見せたのは『押し引き』の機微だったように思う。もちろんハイラインは維持していたし、縦方向へのベクトルも明確に示されていた。一方で、相手がテンションを掛けるタイミングやエリアにも気を配っていて、その局面強度を効率的に高める所作が目についた。リードしていた状況の第2戦前半の戦い方に関して、キャプテンの宮本優太は試合後にこんな見解を述べていた。
「立ち上がりは少し押し込まれました。特に前半はマイボールになったときに、そこまでスピードを上げずにボールを大事にする選手が多くて、皆の矢印が少し後ろに向いていることが多かったんです。そこはハーフタイムに後ろから見ていた自分の意見として伝えました。『この試合に勝ちに行けば何も問題はないよね』ということも皆で話しました」
困難なタスクであることを承知の上で、チームスタイルを貫き、結果をも追い求める。リーグの神戸戦で踏みとどまり、ルヴァン杯のＣ大阪戦で成果を得た浦和は、信じて歩む道筋を突き進む覚悟を改めて携えたように見えた。
勝ち点1ではなく、勝ち点3を追い求めての敗戦©Getty Images/J.LEAGUE
11月21日、浦和はＪ1第15節で京都サンガと対峙した。京都は百年構想リーグの途中まで曺監督が指揮を執ったチームで、指揮官の思想や精神を理解する選手がまだ多く在籍している。2025シーズンのJリーグで3位に入線したメンバーであるFWラファエル・エリアス、MFジョアン・ペドロ、MF福岡慎平などが先発出場した京都を相手に、浦和は改めて好戦的な姿勢を露わにして向き合った。
センターバックの宮本がスピードと予測でエリアスの進撃を封じた。小森、マテウス・サヴィオ、金子の3トップが前線から激しく相手ボールホルダーへアプローチし、渡邊、植木、瀬古樹の中盤トライアングルがミドルゾーンで優勢を得る。サイドバックの林とダニーロ・ボザは後ろを顧みることなく敵陣へ出張っていく。相手DFアピアタウィア久のトラップミスを突いて最前線でボール奪取した渡邊が先制点をマークする。
後半に入り、京都はGKのハウスが左太腿裏付近を痛めて途中交代を強いられるなど一層のハンディを負う。一気に攻勢を仕掛けたかった浦和だが、前がかりな隊形によって空けたサイドエリアスペースを突かれて相手クロスからアレックス・ソウザに同点弾を突き刺されてしまった。
普通のチームならばアウェイの地、追いつかれて相手が勢いを増してきた状況からいったん様子見したかもしれない。しかし今の浦和は『守備に人数をかけるような戦い』をしない。今季のリーグでドローに終わったのは最終盤に追いつかれた先述の神戸戦のみで、他の試合はすべて白黒をはっきりさせてきた。1-1ではなく2-1、あるいは3-1で勝利する。その気概がインテンシティの高さや縦へのスピードへと昇華する。
87分、ボザの背後スペースへ抜け出した加藤拓己にスルーパスが出された瞬間、躊躇せずに飛び出した宮本がサイドライン際へ追い詰めたかに見えたが、アタックをかわされて前進を許してしまう。そのままボールを持ち込んだ加藤が右足で蹴り込んで決勝点をマークし、浦和は今季初めて自身よりも下位に位置するチームに敗北した。
曺監督が試合後に感想を述べた。
「アウェイでしたが、1-1で終わるつもりはまったくなかった。そういう意味では、勝ち点1を選ぶような戦い方が今後必要になってくるかもしれないです。2点目を取りに行くのか、そのまま出ていかずに戦うのか、どれが正しいという答えは永遠にないと思いますけど、僕は2点目を取りに行って試合を決めたいと思っていました。それが良かったか悪かったかは、結果を見ると議論が分かれるところだと思います」
指揮官は逡巡していなかったと思う。勝ち点1ではなく、あくまでも勝ち点3を追い求める。しかし望まぬ結果を導いたことで勝ち点を積み上げられず、順位は停滞したまま、上位との差は一層開いた。また、この挑戦的な姿勢がリーグ戦15試合を終えて31失点というリーグワーストの数字を刻んでいる事実も重くのしかかる。
試合後のロッカールームで交わされた議論©Getty Images/J.LEAGUE
試合後、選手たちは約1時間近く経ってもロッカールームから出てこなかった。最後にミックスゾーンに現れた宮本が説明する。
「チームとしてどういう戦い方をするべきか、1-1の状況で焦って攻撃するのかどうかというのは、今、選手たちだけのミーティングで話しました。そういうところをもうちょっと意思共有していかなきゃいけない段階には入ってきていると思います。その上で、守備陣として守らなきゃいけない厳しさは、センターバックとして持っていこうというのはディフェンダー陣で話しました」
攻撃陣の要である金子も、自身への不甲斐なさをも込めたような声色で現状を厳しく指摘した。
「また同じような負け方をしているので、変わらないと一生勝てないと思います」
宮本と同じく『変化』の必要性を訴える中で、それでも金子はこうも語っている。
「失点した後にバタバタし過ぎてしまいます。ほとんどの試合で連続失点を食らっているので。そこに関しては気持ちの部分だったり、雰囲気の部分だったり、自分たちで変えられるものだと思うので、そこに尽きると思います」
攻勢の時間帯に追加点を挙げられていれば勝機は高まっていたはずだ。最重要な球際で優っていれば失点は免れたはず。イーブンになっただけで揺れ動いた感情も心許ない。
変えるべきもの、貫くべきもの©Getty Images/J.LEAGUE
個人的に、今季のリーグ戦で内容面でも完敗だったのは第2節の広島戦だけだと思っている。町田戦やFC東京戦、柏戦はミスによる自滅の印象が強い。曺監督が志向する中央レーンを重視した『センターアタック』は斬新で、相手はその対処にいまだ苦慮している。4-1-2-3と3-4-2-1を多彩に駆使するシステムチェンジも相手のスカウティングを難しくさせている。『オープンプレー』を恐れない姿勢はリスクが生じるものの、同等の負担を相手にも強いている点も評価すべきだ。
曺監督が浦和の指揮官に就任してから僅か4か月余りにして、すでにチームスタイルは定まっている。ハイラインを保ち、積極的にプレス＆アプローチし、最短距離を辿って相手ゴールへ迫る。そのシンプルでソリッドなタスクを全うした先に勝利がある。その理念を崩したときに、曺監督体制の終りがある。
ミスが発生するならば、その可能性を極力排除できる人材を登用すればいい。移り変わる戦況に一喜一憂することなく、相手から確実にボールを奪い取り、防御し、ボールを回し、相手ゴールを射抜く。すべてをやり尽くした後に、それでも結果を得られないのならば、今の戦術、戦略に疑義を呈すればいい。
33年間の歴史で僅か一度しかリーグの頂点に立ったことがない浦和は、何度もチームをスクラップしてビルドしてきた。この短期間で指揮官の能力を疑うなら、過去をなぞるだけの未来が待っている。リーグ戦前半戦が終わる前にチームの問題点、課題点は浮き彫りになっている。今季だけの話にとどまらず、その先の未来も見据えながら、今の浦和が為すべきなのはクラブサイドと現場が一体となってチーム強化に励むことだ。
緩やかに進化の過程を歩む先鋭的なチームには、邪念を捨てて愚直に戦う姿がふさわしい。
第16節で対峙するのは、ルヴァン杯で「押し引き」の機微を示し、成果を得た相手でもあるC大阪だ。京都戦の敗北と、その後のロッカールームでの議論を経て、浦和はどのような戦いを見せるのか。チームとしての成熟度を測る一戦にもなるだろう。
今の浦和は岐路に立ってなどいない。
（了）