リーグ第13節の柏レイソル戦で喫した完敗によって、浦和レッズは自らが立つ現在地を否が応でも痛感させられた。今季のJ1で浦和が敗戦したのは開幕節のガンバ大阪戦を除けば、すべて当節時点で自らよりも上位のクラブだった。

第2節のサンフレッチェ広島戦ではミラーゲームで個人能力の違いを見せつけられ（●1-4）、続く第3節のFC町田ゼルビア戦では敗着となったミスが発生（●1-3）。

第7節のファジアーノ岡山戦は体調不良者が続出してベスト布陣を組めなかった事情があったものの（●1-2）、第9節・FC東京戦は再び自らのミスを引き金に失点を重ね（●0-3）、第13節の柏レイソル戦ではボールポゼッション率で相手を上回りながらも効率性の違いを見せつけられて大敗（●0-4）した。これで計6敗を喫した浦和だったが、曺貴裁監督以下、チームが掲げる指針は不安定に振れてはいなかった。

第14節のヴィッセル神戸戦は揺るぎないチームスタイルを内外に示す格好の機会だった。百年構想リーグのチャンピオンとの対決で今の限界値まで出力、そのうえで勝利を掴む。大迫勇也や武藤嘉紀といったJリーグ屈指の攻撃者を相手にしても一切引かず、むしろ相手のストロングポイントを受け止めたうえで凌駕しようとした浦和は、その武藤にゴールを許すも渡邊凌磨のゴールで同点に追いつき、後半アディショナルタイムに金子拓郎が逆転ゴールを決めて勝利目前に迫ったものの、再び武藤に得点される壮絶なドロー劇を演じた。

この試合で示した姿勢は総走行距離121.8キロ（神戸／117.3キロ）、総スプリント数189本（神戸／162本）という数字にも表れた。ちなみに今季のJ1リーグの1試合平均トップは総走行距離が柏の120キロ、総スプリント数がFC東京の140本である。

神戸戦後の会見で曺監督が語った言葉に、その意志が示されている。

「前半から彼らの3トップ（大迫、武藤、エリキ）のスピードに乗った攻撃は非常に脅威でした。ただ、今日のスプリントは190近くあった。多分今年のJ1で一番だと思いますけど、戻るスプリント、出るスプリントは、今までの浦和よりも見せられたと思います。相手のスピードを抑えるために守備に人数をかけるような戦いを、僕は選ばせていないし、選手たちも選びたいとは思わない」