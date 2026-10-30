攻撃はミスマッチ、守備はマッチアップ。浦和・曺貴裁監督が追求する“RED GAME”の輪郭

10月10日のJリーグ第9節・FC東京戦での完敗は重い教訓になった。4-4-2システムの相手に対して4-1-2-3システムで向き合う熾烈な”神経戦”を戦った中でパーソナルエラーが発生し、浦和レッズは、かつてチームに在籍したFW長倉幹樹に1ゴール2アシストを許すなどして0-3で屈した。

浦和の曺貴裁監督は好調なFC東京に対してほぼマッチアップ状況を築いて臨んだが、選手は重要な局面で打ち勝てずに失点を誘発してしまった。この点を憂慮した曺監督はその後のゲームで幾つかの人選を改め、戦い方も若干変化させている。

曺監督はこれまで、リーグ戦とカップ戦とでメンバーを入れ替えてきた。今季開幕から3連敗を喫したJリーグ第3節・FC町田ゼルビア戦後に戦った天皇杯2回戦・山梨学院大学戦（3◯0）や、敵地で苦戦したルヴァンカップ1stラウンド2回戦・カターレ富山戦から8日後に臨んだ天皇杯3回戦・RB大宮アルディージャ戦（3◯2）はいずれもターンオーバー組が奮起して勝利を掴み取った。そしてFC東京戦から中3日のインターバルで迎えたルヴァンカップ1stラウンド3回戦の横浜FC戦でもセンターバックの宮本優太以外の10人を入れ替え、この試合を4-0で制して同大会4回戦へ駒を進めた。

今の浦和はチーム全体の底上げを図りながら進化の過程を歩もうとしている。FC東京戦で失点に関与してしまったDF根本健太は公式戦2試合連続、MF植木颯は4試合連続で不出場に終わった。

一方で、その間にスーパーサブ的な役割を果たしたMF笹修大が公式戦4試合連続ゴールをマークして自身の存在価値を示した。また、GK西川周作が遠藤保仁氏（現・ガンバ大阪コーチ）のJ1通算最多出場記録672試合にあと1試合まで迫る中でセカンドGKの福井光輝もカップ戦でコンスタントに先発出場している。

特筆すべきは曺監督の巧みなチームコーディネイト術で、一定期間起用しなかった選手にも必ず挽回の機会を与え、当該選手がそれに応えれば評価を改めたりもしている。先述した根本はJリーグ第11節・ジェフユナイテッド千葉戦で先発復帰してセットプレーからヘディングシュートを決め、続く第12節のV・ファーレン長崎戦では相手の攻撃の要であるマテウス・ジェズスを完封した。また植木も長崎戦で先発に抜擢されて公式戦4試合ぶりに出場し、64分間のプレーだったが中盤のトライアングルの一角として勝利に貢献した。

試合後に植木に聞くと、「曺監督から細かくは説明されなかったが、FC東京戦の僕のプレーに物足りなさがあったのは確かだと思います」と受け止め、現状から脱却する必要性を感じていたことを吐露している。

出場機会を得られなかった選手がその後に活躍しているケースは他にもある。長崎戦でマテウス・サヴィオの決勝ゴールをお膳立てするスルーパスを通したサミュエル・グスタフソンは自らのストロングポイントであるゲーム支配力を現チームの戦術にアダプトさせた典型的なタイプだ。