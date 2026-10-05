「誰が出ても強くならなきゃいけない」。アジア大会準優勝の大岩ジャパンが示した五輪への備え

準決勝で先発11人を総入れ替えし、決勝でも10人を変更する。負ければ終わりの舞台でも、大岩剛監督は大胆な選手起用を貫いた。

「意図はありますけれども、ここでは控えさせていただきたい。決勝もあるので」

ウズベキスタンとの準決勝後、指揮官はターンオーバーの狙いについて明言を避けた。それでも、今大会を通じた選手起用を振り返れば、一部の主力に頼らず、チーム全体で勝ち上がろうとする姿勢が浮かび上がる。

キルギスとのグループステージ第2戦（7-0）は初戦から先発7人、タイとの第3戦（3-0）は8人を変更。ノックアウトステージに入ってからは、さらに大胆な策を講じた。北朝鮮との準々決勝（1-0）は9人を入れ替え、ウズベキスタンとの準決勝（1-1／PK9-8）は11人を総入れ替え。韓国との決勝にも10人変更した先発で臨んだ。

GKも例外ではない。A代表歴を持つピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）と、今年1月のAFC U23アジアカップで優勝を経験した荒木琉偉（ガンバ大阪）を交互に起用。ピサノが初戦に出場すると、ACLE出場の関係で合流が初戦当日となった荒木が第2戦目のゴールマウスを預かり、以降はその順番でピッチに立った。

細かい狙いは指揮官にしか分からない。ただ、選手の合流時期が異なる変則的なチーム編成と、中2日、中3日の連戦を乗り切るうえで、重要な戦略だったのだろう。



