逆風でも「スタイルを変えるつもりもない」日本代表初ゴールの塩貝健人は己を貫く

ゴールさえ決めてくれれば問題ない。極論かもしれないが、世間のストライカーに対する評価軸は、良くも悪くもそんなものだろう。だからこそ、ゴールできない時間が続くほど、風当たりは強くなっていく。

「自信を持ってここで結果を残します」

ウルグアイ戦を前にした練習後、塩貝健人はそう言い切った。21歳のストライカーは自信を失っていなかった。

慶應義塾大在学中の2024年、Ｗ杯出場の夢を追ってオランダのNECナイメヘンに移籍。限られた出場時間で結果を残すと、昨季途中にヴォルフスブルクへ渡り、代表出場わずか1試合で北中米W杯メンバーに選ばれた。

一気に階段を駆け上がる一方、北中米W杯前の壮行試合・アイスランド戦での激しいチャージや、本大会でのブラジル戦を前にした発言には批判も集まった。

日本はブラジルに敗れ、塩貝は1試合出場ノーゴールで大会を去った。今季はドイツ２部を戦うヴォルフスブルクでもいまだ公式戦無得点。得点に至らない理由を問われた塩貝は「内緒です。分からないです」と言葉少なだった。それでも、再び日本代表に招集された。だからこそ、想いも強かった。

「これをきっかけにパフォーマンスを上げていければいいと思っています。チームでの結果とか、2部でプレーしているとかは気にせず、森保（一）監督も代表にふさわしいと思って呼んでくれたと思っているので、クラブでの結果は置いておいて、自信を持ってここで結果を残します」

その言葉をピッチで示す機会が訪れた。