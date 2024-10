Szczesny senza giri di parole: "Se fumo non è affare di nessuno e non cambierò"

L'ex portiere della Juventus si racconta: "Voglio essere giudicato come portiere, non cambierò il mio modo di essere".

Wojciech Szczęsny ha iniziato da poche settimane l'avventura al Barcellona dopo aver dichiarato il ritiro dal calcio ed essere tornato sui propri passi per la grande chiamata dei blaugrana.

Tek si è raccontato in un'intervista a Mundo Deportivo ed ha parlato del vizio del fumo, non negandolo ma anzi, ribadendo che non cambierà questo aspetto della sua vita.

Il portiere polacco, mai banale nelle sue dichiarazioni anche negli anni alla Juventus ha detto nel merito: "Non è affare di nessuno e non influisce su quello che faccio in campo".

Ecco tutte le dichiarazioni sul tema dell'ex bianconero.