Silvio Baldini squalificato dopo Pianese-Pescara: ha mostrato il cellulare al Quarto Uomo e lo ha scagliato verso i tifosi avversari

Il tecnico del Pescara, furioso per la concessione dell'1-0 alla Pianese, ha protestato in modo insolito: "Inammissibile, una cosa che fa repulsione".

Che Silvio Baldini sia un personaggio particolare del pallone italiano, è noto da tempo. Che abbia un carattere schietto fino all'estremo e a volte fumantino, pure. E se in mezzo ci si mettono le sconfitte, la situazione diventa davvero complicata.

Il suo Pescara, che fino a poche settimane fa comandava il girone B della Serie C, ora è scivolato al quinto posto in compagnia della Vis Pesaro. Colpa di tre sconfitte e altrettanti pareggi nelle ultime sei giornate, bottino misero per chi aspira alla promozione diretta in Serie B.

L'ultimo ko è arrivato domenica in casa della Pianese (3-2). E se in campo il Pescara ha fatto parlare di sé per l'ennesimo tonfo di un periodo nero, ai bordi del terreno di gioco Baldini è salito agli onori delle cronache per un episodio insolito.