Rimini-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Al Neri arrivano i giovani rossoneri: Bonera cerca i tre punti, così come i romagnoli, ancora a secco di vittorie in campionato.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Monday Night a Rimini per il Milan Futuro di Daniele Bonera. I giovani rossoneri giocheranno al Neri la quinta giornata del campionato di Serie C NOW.

Entrambe le squadre, fino a qui, hanno faticato e puntano a risalire la classifica, cercando proprio i tre punti nel posticipo di giornata.

Occhi puntati su Camarda nel Milan Futuro: dopo aver saltato le sfide con Ascoli e Torres, il giovane attaccante rossonero potrebbe tornare dal primo minuto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.