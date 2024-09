Il CT è pronto a lanciare due volti nuovi già nei prossimi impegni in Nations League, poi avvisa Chiesa e Politano: "Giochiamo in modo diverso".

Due volti nuovi nell'Italia che sarà impegnata ad ottobre in Nations League.

Ad annunciarli ufficialmente è stato Luciano Spalletti, intervenuto a Napoli per la consegna della Panda celebrativa dello Scudetto ad un ospedale cittadino.

Il CT ha inserito nell'elenco dei pre-convocati per le gare contro Belgio e Israele due giocatori che si stanno mettendo in mostra in campionato.