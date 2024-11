Perché Xavi Simons non gioca Inter-Lipsia: infortunio o scelta tecnica? Il talento olandese non è nemmeno in panchina

Inter vs RB Lipsia

I tedeschi, fino a questo momento sempre battuti in Champions League, arrivano a San Siro senza uno dei migliori giocatori della rosa: il motivo.

Quattro sconfitte nelle prime quattro giornate, una classifica pessima, una situazione praticamente già compromessa: il Lipsia sfida l'Inter a San Siro per tenere in vita un'ultima fiammella di speranza in chiave qualificazione alla prossima fase di Champions League.

Sono tanti gli elementi di talento della squadra allenata da Marco Rose, terza in Bundesliga dopo 11 giornate alle spalle di Bayern e Eintracht Francoforte: dalla coppia offensiva formata da Sesko e Opanda a Xavi Simons, il calciatore più tecnico della rosa.

Quest'ultimo, però, a San Siro non ci sarà. E considerando l'indiscusso valore del calciatore di proprietà del PSG, reduce anche dalla partecipazione agli Europei con la maglia dell'Olanda, si tratta di una perdita non di poco conto per i tedeschi.