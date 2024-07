La Repubblica - I motivi delle tensioni tra Spalletti e i giocatori: modulo, Di Lorenzo, Fagioli

La debacle dell'Italia è ancora all'ordine del giorno: nel mirino le tensioni tra Spalletti e la rosa azzurra.

L'eliminazione maturata a causa della pessima figura fatta contro la Svizzera brucia ancora in casa Italia, dove la delusione per un cammino non all'altezza delle aspettative è decisamente palpabile.

A prendersi le responsabilità per gli Europei fallimentari, dopo la sfida con gli elvetici, è stato Luciano Spalletti, a sua volta protagonista anche il giorno successivo nella conferenza stampa in tandem con Gabriele Gravina: niente dimissioni, confermata la volontà di proseguire al timone della Nazionale.

Eppure, come riportato da 'la Repubblica', non possono passare inosservate le tensioni che sarebbero state registrate tra il commissario tecnico e il gruppo squadra in Germania, dove si è consumata una delle pagine più negative della storia azzurra.