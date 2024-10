L'Inter torna a brillare: stavolta il turnover funziona, Taremi certezza

L'Inter travolge la Stella Rossa nonostante il turnover: Taremi garanzia per Inzaghi, gli errori avversari aiutano i nerazzurri.

Ok, l'avversario non era di quelli irresistibili, ma almeno in termini di larghezza del risultato siamo tornati ad ammirare la solita vecchia Inter nell'ultima uscita di Champions League.

Stella Rossa travolta con quattro reti, la migliore iniezione di fiducia possibile per approcciare al meglio al match contro il Torino che chiuderà quest'altra tornata, prima della seconda sosta dedicata alle nazionali.

Diversi i cambi di formazione operati da Inzaghi, che stavolta ha ottenuto ciò che sperava: in primis da Taremi, eletto migliore in campo dall'UEFA grazie a una prova da applausi.