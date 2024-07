Kim dal Bayern, la situazione di Buongiorno e di De Vrij: come può cambiare la difesa dell'Inter

Con il centrale del Torino diretto verso il Napoli, torna di moda il nome del sudcoreano: il punto della situazione in casa nerazzurra.

E uno. Piotr Zielinski è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Un segreto di Pulcinella divenuto formalmente reale negli ultimi giorni: prima con il contratto depositato in Lega, quindi con l'annuncio dei nerazzurri.

Il secondo acquisto, sempre a parametro zero, sarà quello di Mehdi Taremi, attaccante del Porto. Pure lui un'occasione di mercato, pure lui in arrivo a parametro zero in pieno Marotta style.

Dopodiché, l'Inter si concentrerà sulle altre possibili operazioni in entrata: magari il sostituto dell'infortunato Buchanan, certamente un nuovo innesto in difesa. Con tutta la calma del mondo, se è vero che si parla della squadra che ha appena dominato e vinto il campionato.