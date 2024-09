La Juventus torna in Champions, com'è cambiata in due anni: rivoluzione totale

Juventus vs PSV Eindhoven

I bianconeri tornano a giocare un match di Champions League 685 giorni dopo l'ultima volta: da allora, è avvenuta una rivoluzione quasi totale.

2 novembre 2022: questa è la data in cui la Juventus ha giocato la sua ultima partita di Champions League, perdendo per 2-1 contro il PSG davanti ai propri tifosi.

Dopo quasi due anni, il club bianconero torna ad affrontare la massima competizione europea, con più di metà di quella rosa completamente rivoluzionata, pronta ad affrontare la gara d'esordio contro il PSV.

L'ultima esperienza in questa competizione è stata tutt'altro che memorabile, con soli tre punti conquistati in sei partite contro PSG, Benfica e Maccabi Haifa, retrocedendo dunque in Europa League con Massimiliano Allegri alla guida tecnica.