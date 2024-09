PSV senza portiere titolare contro la Juventus: Benitez rientra in Olanda

Juventus vs PSV Eindhoven

A poche ore dalla sfida contro la Juventus, il PSV perde il suo portiere titolare: giocherà il secondo, Drommel.

Si aggiunge un'assenza per il PSV in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro la Juventus; match in programma oggi alle 18:45.

Walter Benitez infatti, ovvero il portiere titolare, salterà la partita all'Allianz Stadium. Benitez è tornato in Olanda; nessun infortunio ma per motivi personali, ovvero la nascita del figlio.

Il tecnico, Peter Bosz, dovrà affidarsi quindi al secondo portiere del PSV, che è Joel Drommel che comunque ha già giocato in questa stagione.