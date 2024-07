Infortunio ai legamenti della caviglia per Messi: i possibili tempi di recupero

Il fuoriclasse argentino ha riportato un grave infortunio nel corso della finale di Copa America: c’è il comunicato dell’Inter Miami.

Che il problema potesse essere di quelli gravi lo si è intuito fin da subito, adesso però c’è anche la conferma: Lionel Messi ha riportato un infortunio ai legamenti della caviglia destra.

Come è noto, il fuoriclasse argentino si è fatto male nel corso della recente finale di Copa America che ha visto la sua Albiceleste trionfare contro la Colombia.

Messi ha riportato il problema alla caviglia destra (è rimasta piantata nel terreno) al 35’ del primo tempo, ma è comunque rimasto in campo fino al 66’ per poi chiedere il cambio e lasciare il terreno di gioco in lacrime.

A fare il punto sulle sue condizioni fisiche è stato il suo club: l’Inter Miami.