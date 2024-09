Girona-Barcellona dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Girona vs Barcellona

Grande appuntamento in Liga per la sfida tra Girona e Barcellona: tutte le informazioni sulla partita su dove vederla.

Dopo la sosta per le nazionali la Liga riparte con un grande match. In campo per la quinta giornata di campionato Girona e Barcellona.

Nella passata stagione sono arrivate rispettivamente terze e seconde in Liga, con solo il Real Madrid davanti.

Il Barcellona del nuovo tecnico, Hans Flick proverà a continuare il percorso netto (4 vittorie su 4) mentre dall'altra parte, il Girona si trova dietro con sette punti in classifica.

Di seguito tutte le informazioni sulla gara, con le probabili formazioni e dove vederla.