Giocatori del Milan al concerto di Lazza, Di Canio sbotta: "Quelli dell'Inter non escono, sono più seri"

L'ex attaccante non ha preso di buon grado la scelta di alcuni rossoneri di partecipare ad un concerto due giorni prima della partita.

Il Milan è tornato a vincere in campionato ma il clima attorno ai rossoneri resta tutt'altro che sereno.

Nonostante il successo in rimonta sul Parma, infatti, sono diversi gli episodi extra-campo che fanno discutere: dal litigio tra Sergio Conceição e Davide Calabria, al concerto di Lazza a cui hanno partecipato alcuni giocatori pochi giorni prima.

In merito a quest'ultima notizia, Paolo Di Canio ha detto la sua nel corso di Sky Calcio Club, con toni tutt'altro che leggeri: "Non c'è senso di etica e di lavoro, nell'Inter e nel Napoli queste cose non accadono".