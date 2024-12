Gazzetta dello Sport - Vlahovic minacciato di morte da un tifoso della Juventus: indagine della Digos

A fine partita Vlahovic ha reagito agli insulti provenienti dalla Curva della Juventus e in particolare da una persona.

Juventus-Venezia ha lasciato strascichi in casa bianconera, sia ovviamente per il risultato, che equivale ad una mezza sconfitta e che fa perdere ulteriore terreno in classifica ma anche per quanto successo con Dusan Vlahovic dopo il triplice fischio.

L'attaccante serbo, insieme ai compagni, si è avvicinato alla Curva Sud, dove c'è il tifo più caldo, che contestava la squadra per la partita. Gli animi si sono accesi tra il giocatore e alcuni tifosi, uno in particolare, che lo ha insultato pesantemente e riferisce la Gazzetta dello Sport, minacciato.

La Digos intanto ha aperto le indagini, ecco cosa è successo.