I rossoneri in Slovacchia per cercare tre punti cruciali in ottica qualificazione. Abraham cerca la prima gioia europea in rossonero.

Dopo il successo con il Real Madrid, il Milan cerca ulteriori conferme in Champions League nella trasferta di Bratislava contro lo Slovan. I rossoneri hanno bisogno di un altro successo per continuare la rincorsa e cercare di mettere un ulteriore mattoncino in ottica qualificazione. Ma come giocheranno Slovan Bratislava e MIlan? Chi sceglierà Fonseca? Di seguito le formazioni della sfida. L'articolo prosegue qui sotto