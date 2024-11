Formazioni Belgio-Italia: chi gioca titolare e le ultime su Barella, Locatelli, Rovella, Raspadori, Retegui e Lukaku

Belgio vs Italia

Spalletti conferma la difesa a tre e va a caccia della qualificazione anticipata: chi gioca Belgio-Italia.

L'Italia torna in campo per la quinta giornata del girone di Nations League, che vede gli azzurri ancora imbattuti con tre vittorie ed un pareggio, ottenuto proprio contro il Belgio nella partita di andata all'Olimpico. La Nazionale di Domenico Tedesco è sei punti indietro in classifica.

Appuntamento allo stadio Re Baldovino di Bruxelles (calcio d'inizio alle 20:45).

Luciano Spalletti conferma lo schieramento tattico visto nell'ultimo periodo e potrà contare sul rientro di Nicolò Barella, assente a settembre e ottobre.

Di seguito le scelte dei due allenatori.