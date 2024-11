Formazioni APOEL-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Kayode, Adli, Colpani, Kean, Parisi e Kouamé

APOEL Nicosia vs Fiorentina

La Fiorentina sul campo dell’APOEL nella terza giornata della prima fase di Conference League: le novità sulle formazioni del match.

Dopo le tre vittorie consecutive ottenute in campionato contro Roma, Genoa e Torino, la Fiorentina torna a concentrarsi sulla Conference League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita che mette in palio punti pesanti: quella sul campo dell’APOEL.

La compagine gigliata infatti, in virtù delle vittorie ottenute contro TNS (2-0) e San Gallo (4-2 in trasferta), è ancora a punteggio pieno e punta dunque a quel risultato che le consentirebbe di rendere totalmente in discesa la strada che porta ad una qualificazione diretta agli ottavi di finale del torneo.

L’APOEL si presenta invece all’appuntamento sapendo di non potersi concedere ulteriori passi falsi: la compagine cipriota sin qui ha infatti messo in cascina un solo punto, quello frutto del pareggio in casa dello Shamrock Rovers.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di APOEL-Fiorentina.