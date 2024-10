Foggia-Audace Cerignola dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby di Capitanata nel turno infrasettimanale di Serie C NOW: allo Zaccheria motivazioni e momenti diversi a confronto.

Il turno infrasettimanale di Serie C NOW offrirà un derby molto atteso nel girone C. A sfidarsi saranno il Foggia e l’Audace Cerignola, reduci da momenti completamente diversi in campionato.

Annata complicata per il Foggia, che domenica ha perso a Potenza con il Sorrento, scatenando le dimissioni di Capuano.

Incredibile, invece, il rendimento dei gialloblu fino a qui, con un secondo posto in solitaria a -4 dal Benevento primo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.