Dove vedere Lille-Juventus martedì in tv: quarta partita di Champions per i bianconeri, come guardarla anche in streaming

La Juventus sfida il Lille in Francia dopo la sconfitta contro lo Stoccarda: dove vedere la partita in tv e streaming martedì.

Contro lo Stoccarda la Juventus ha rallentato in Champions, subendo la prima sconfitta. Ora i bianconeri affrontano il Lille in terra francese per la quarta partita del nuovo torneo europeo 2024/2025, che vedrà le prime otto del girone direttamente qualificate agli ottavi.

Lille-Juventus, di scena martedì 5 novembre, vede sfidarsi due squadre appaiate in classifica e con lo stesso percorso: entrambe, infatti, sono a quota sei dopo due vittorie e una sconfitta nell'ultimo turno disputato.

Per la Juventus, come tutte le 36 squadre impegnate in Champions, sono otto le partite totali previste, in cui verrà definito se il team di Thiago Motta passerà agli ottavi, giocherà i playoff o sarà eliminata dal torneo europeo.