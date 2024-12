La carriera di Sergio Conceicao: lo Scudetto con la Lazio, Parma, Inter e i trionfi col Porto

Conceicao ha vinto in Italia ed Europa con la maglia della Lazio e giocato anche con Parma e Inter, arricchendo poi il palmares alla guida del Porto.

Oltre 20 anni fa la Lazio celebrava la vittoria dello Scudetto. Di quella squadra, guidata da Sven Goran Eriksson, molti sono diventati allenatori di fama mondiale, da Mancini a Simeone, passando per altri con carriere ben avviate, come Simone Inzaghi. O Sergio Conceição.

L'ex esterno destro sarà il prossimo allenatore del Milan dopo gli anni d'oro vissuti alla guida del Porto, dove ha ottenuto risultati importanti e traguardi di prestigio. Come era riuscito a fare in campo, soprattutto in biancoceleste, strappando il titolo alla Juve all'ultimo respiro nel 1999/2000. La stessa Juve che da allenatore ha eliminato agli ottavi di Champions nel 2021.