Chi è Nino Marcelli, il talento dello Slovan Bratislava che ha colpito contro un Milan innamorato di lui da tempo

Il Milan è interessato a Marcelli da diverso tempo, lui ha risposto presente in Champions segnando un gran goal ai rossoneri.

Nino Marcelli, talento slovacco dello Slovan Bratislava, non ha perso tempo al cospetto del Milan. Conspevole di essere seguito dallo scouting rossonero da diverso tempo, il classe 2005 ha risposto subito presente una volta affrontato il team rossonero in Champions League: gran goal nella partita vinta dal Diavolo per 3-2 e meneghini sempre più convinti a puntare su di lui nel 2025.

19 anni, Marcelli è un'ala che può giocare sia a sinistra che a destra, ma che predilige la fascia mancina per le sue scorribande e per mettere in mostra una classe cristallina su cui il Milan ha messo gli occhi da tempo. In particolare si è invaghito di lui Kirovski, braccio destro di Ibrahimovic e responsabile del Milan Futuro.

La scorsa estate il Milan ci ha provato per la squadra che partecipa in Serie C per la prima volta dopo la nascita di qualche mese fa, ma l'offerta da 5 milioni recapitata allo Slovan Bratislava non è stata giudicata sufficente. Del resto parliamo di uno dei talenti più importanti del calcio slovacco, quello che potrebbe far parlare di sè a lungo come rappresentante del suo paese.