I due allenatori si sfideranno nuovamente dopo la famosa litigata del 2007 in Parma-Catania: Baldini tirò un calcio a Di Carlo.

Non sarà una partita come le altre quella che si giocherà domenica allo stadio Cino e Lillo Del Duca, in cui l'Ascoli ospita il Pescara nell'ottava giornata del gruppo B di Serie C.

Oltre alla rivalità tra le due squadre, ad aumentare l'attesa è la sfida tra i due allenatori, Mimmo Di Carlo, nuovo tecnico dell'Ascolti, e Silvio Baldini, alla guida del Pescara.

Si ritroveranno infatti 17 anni dopo l'episodio del "calcio nel sedere", impossibile da dimenticare. Era un Parma-Catania e tra i due ci fu una clamorosa litigata.