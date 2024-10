Ascoli-Pescara dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Gran partita al Del Duca: si ritrovano Di Carlo e Baldini, gli abruzzesi vogliono difendere la prima posizione.

Big match nel girone B di Serie C. Domenica alle 19:30 si affronteranno Ascoli e Pescara, reduci da un avvio di stagione molto differente.

Biancazzurri primi in classifica dopo sette turni, con 17 punti conquistati e ancora zero sconfitte.

L’Ascoli, invece, di punti ne ha 8 ed è reduce dal cambio di allenatore, con Di Carlo appena ufficializzato.

L’allenatore ex Spal tornerà a incrociare in panchina Silvio Baldini, con cui ebbe un aspro diverbio, in Serie A, ormai diversi anni fa.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.