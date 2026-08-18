Nottingham Forest telah menjadi salah satu tim Premier League yang paling menarik untuk ditonton, dan City Ground telah menemukan kembali atmosfer berisik yang dulu membuatnya menjadi salah satu stadion paling ditakuti di Eropa. Kini di bawah Vitor Pereira, pelatih asal Portugal yang datang untuk mengambil alih di tepi Sungai Trent, klub ini memulai kampanye kasta tertinggi lainnya dengan ekspektasi yang lebih tinggi daripada beberapa dekade terakhir.

Daftar laga kandang 2026/27 sangat menarik. Leeds United membuka musim di City Ground, Arsenal datang pada Oktober, dan Manchester City serta Chelsea sama-sama bertandang ke Nottingham pada November, memberi suporter tiga momen besar sebelum Natal.

Jadi bagaimana cara mendapatkan tiket Premier League untuk menyaksikan Nottingham Forest beraksi? GOAL akan memandu Anda melalui pilihan yang tersedia untuk 2026/27, termasuk di mana menemukan tiket dan berapa harganya.

Apa saja laga Nottingham Forest yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa melihat laga Premier League Nottingham Forest yang akan datang untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Sab 22 Agu 2026 Nottingham Forest vs Leeds United City Ground, Nottingham Tiket Sab 29 Agu 2026 Liverpool vs Nottingham Forest Anfield, Liverpool Tiket Sab 5 Sep 2026 Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur City Ground, Nottingham Tiket Sab 12 Sep 2026 Aston Villa vs Nottingham Forest Villa Park, Birmingham Tiket Sab 19 Sep 2026 Nottingham Forest vs Coventry City City Ground, Nottingham Tiket Sab 10 Okt 2026 Crystal Palace vs Nottingham Forest Selhurst Park, London Tiket Sab 17 Okt 2026 Nottingham Forest vs Arsenal City Ground, Nottingham Tiket Sab 24 Okt 2026 Ipswich Town vs Nottingham Forest Portman Road, Ipswich Tiket Sab 31 Okt 2026 Brentford vs Nottingham Forest Gtech Community Stadium, London Tiket Sab 7 Nov 2026 Nottingham Forest vs Manchester City City Ground, Nottingham Tiket Sab 21 Nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 28 Nov 2026 Nottingham Forest vs Chelsea City Ground, Nottingham Tiket Rab 2 Des 2026 Hull City vs Nottingham Forest MKM Stadium, Hull Tiket Sab 5 Des 2026 Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion City Ground, Nottingham Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Nottingham Forest 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Nottingham Forest adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang maupun tandang tanpa perlu keanggotaan atau poin loyalitas.

Tiket di City Ground dirilis secara bertahap, pertama kepada pemegang tiket musiman, lalu kepada anggota yang diperingkat berdasarkan poin loyalitas dari pembelian sebelumnya, dan akhirnya dijual umum jika masih ada sisa. Dengan kapasitas sekitar 30.700 dan permintaan yang berada pada level tertinggi dalam beberapa tahun, laga-laga terbesar jarang mencapai tahap terakhir itu.

StubHub menghilangkan hambatan tersebut sepenuhnya. Tidak ada masa tunggu, tidak ada poin yang harus dikumpulkan, dan tidak perlu riwayat pembelian. Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan apa pun, membandingkan kursi di setiap tribune, dan membeli dalam hitungan menit, yang menjadikannya opsi realistis bagi siapa pun yang memburu tiket dadakan atau mengunjungi Nottingham untuk pertandingan tertentu.

Berapa harga tiket Nottingham Forest?

Tiket pertandingan Nottingham Forest biasanya berkisar dari sekitar £33 hingga £60 pada harga nominal, dengan harga bervariasi berdasarkan lokasi kursi, lawan, dan pertandingan.

Di StubHub, harga mencerminkan permintaan langsung alih-alih kategori tetap. Laga melawan tim promosi dan tim papan tengah seperti Coventry City dan Brighton menjadi nilai terbaik pada musim gugur, sementara Arsenal, Manchester City, dan Chelsea di City Ground mematok harga tertinggi pada periode tersebut.

Polanya konsisten: kursi termurah untuk pertandingan terbesar hilang lebih dulu, jadi semakin cepat Anda mencari, semakin baik harganya dan semakin luas pilihannya.

Apa sejarah City Ground?

City Ground adalah stadion sepak bola di tepi Sungai Trent di Nottingham dan telah menjadi kandang Nottingham Forest sejak 1898, dengan kapasitas sekitar 30.700.

Stadion ini menjadi tuan rumah pertandingan di Euro 1996 dan sudah lama menjadi subjek rencana pembangunan ulang, termasuk proposal untuk memperluas kapasitas menuju 38.000 melalui Peter Taylor Stand yang baru dan tambahan kursi di Bridgford End. Lokasinya di tepi sungai, tribune yang rapat, dan kedekatannya dengan Trent Bridge menjadikannya salah satu suasana hari pertandingan yang paling khas dalam sepak bola Inggris.

Bagaimana cara menuju City Ground?

Parkir sangat terbatas di sekitar City Ground, jadi cara terbaik untuk bepergian adalah dengan kereta menuju stasiun kereta Nottingham, yang berada dalam jarak berjalan kaki dari stadion.

Stadion ini juga dilayani oleh tambahan layanan bus dan trem pada hari pertandingan jika Anda tidak ingin berjalan seluruh rute. Ada banyak hotel dan pilihan akomodasi di sekitar City Ground dan di seluruh Nottingham, dan koneksi transportasi kota membuat menginap sedikit lebih jauh tetap sepenuhnya memungkinkan.