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Apa saja jadwal pertandingan Inter Miami pada 2026 mendatang?

Tanggal & Waktu Pertandingan Venue Tiket Rab, 9 Sep 2026, 20.30 ET Chicago Fire FC vs Inter Miami Soldier Field, Chicago, IL Beli Tiket Sab, 12 Sep 2026, 19.30 ET Inter Miami vs Nashville SC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 20 Sep 2026, 19.00 ET Inter Miami vs San Diego FC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 27 Sep 2026, 19.00 ET Columbus Crew vs Inter Miami ScottsMiracle-Gro Field, Columbus, OH Beli Tiket Sab, 10 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs D.C. United Nu Stadium, Miami Beli Tiket Rab, 14 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs New York City FC Nu Stadium, Miami Beli Tiket Sab, 17 Okt 2026, 19.30 ET Atlanta United FC vs Inter Miami Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, GA Beli Tiket Sab, 24 Okt 2026, 17.30 ET Red Bull New York vs Inter Miami Red Bull Arena, Harrison, NJ Beli Tiket Rab, 28 Okt 2026, 19.30 ET Inter Miami vs FC Cincinnati Nu Stadium, Miami Beli Tiket Min, 1 Nov 2026, 18.00 ET New England Revolution vs Inter Miami Gillette Stadium, Foxborough, MA Beli Tiket Sab, 7 Nov 2026, 16.00 ET Inter Miami vs Charlotte FC (Laga Penutup Musim Reguler) Nu Stadium, Miami Beli Tiket

Waktu kick-off tercantum dalam Eastern Time dan dapat berubah menjelang konfirmasi siaran, selalu periksa kembali di situs resmi klub atau penyedia tiket Anda saat mendekati hari pertandingan.

Cara membeli tiket Inter Miami

Ada beberapa opsi pembelian tiket untuk pertandingan Inter Miami, mulai dari tiket laga tunggal hingga paket hospitality.

Untuk membeli tiket resmi Inter Miami, metode paling tepercaya adalah dengan mengunjungi situs resmi MLS atau mengakses portal tiket di situs resmi klub.

Tentu saja, permintaan tiket biasanya tinggi, terutama sekarang ketika klub sudah menetap di kandang permanen barunya dan memasuki musim sebagai juara bertahan MLS Cup, jadi jika pertandingan terjual habis melalui jalur resmi atau Anda ingin mendapatkan tiket last-minute, Anda bisa mempertimbangkan penjual resale sekunder seperti StubHub, dengan tiket mulai dari $36.

Berapa harga tiket Inter Miami?

Bagi mereka yang ingin membeli tiket Inter Miami melalui jalur resmi, klub mengiklankan harga tiket musiman serendah $40 per pertandingan untuk pendaftar awal di Nu Stadium, meski harga tiket laga tunggal sangat bervariasi tergantung lawan, kategori tempat duduk, dan seberapa jauh hari Anda membeli, selalu cek portal tiket resmi klub untuk harga terbaru per pertandingan, karena itu dapat berubah sepanjang musim, khususnya untuk laga dengan permintaan tinggi atau jika Inter Miami melaju jauh di playoff.

Harga berfluktuasi tergantung di mana Anda duduk di stadion, dan harga untuk laga tandang bergantung pada kebijakan klub tuan rumah.

Pantau portal tiket resmi klub untuk informasi tambahan soal ketersediaan dan harga.

Apa yang bisa diharapkan dari Inter Miami pada 2026?

Inter Miami baru bermain di MLS sejak awal musim 2020, tetapi mereka sudah menjadi salah satu daya tarik terbesar di liga. Mereka langsung mencuri perhatian dengan dukungan selebritas dari David Beckham dan terus berkembang dari waktu ke waktu. Sejumlah nama besar telah mengenakan jersey merah muda yang kini terkenal itu, dan tak ada yang lebih menonjol daripada Lionel Messi.

Musim 2025 Messi layak masuk buku sejarah; ia meraih MLS Golden Boot, mengamankan penghargaan MVP secara beruntun, dan dinobatkan sebagai MVP dalam perjalanan Inter Miami menjuarai MLS Cup 2025. Bintang Argentina itu menandatangani perpanjangan kontrak tiga tahun pada akhir 2025 untuk tetap bersama klub hingga 2028, menegaskan komitmennya terhadap era baru waralaba ini di Nu Stadium. Ia akan berusia 39 tahun selama Piala Dunia FIFA 2026, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Selain Messi, skuad saat ini juga dihuni pemain seperti Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón, dan Germán Berterame, sementara andalan klub Jordi Alba dan Sergio Busquets sama-sama dijadwalkan pensiun pada akhir musim.

Ini juga menjadi musim penuh perubahan di luar lapangan: pelatih kepala lama Javier Mascherano pergi pada April 2026, dengan Guillermo Hoyos mengambil alih kendali.

Rata-rata kehadiran penonton meningkat stabil setiap tahun sejak Inter Miami berdiri, dan kepindahan ke Nu Stadium yang baru dan lebih besar, yang dibuka di hadapan 26.700 penonton sold out saat menjamu Austin FC pada 4 April 2026, hanya membuat permintaan semakin tinggi. Nantikan atmosfer yang sangat meriah untuk laga-laga besar, terutama saat klub memburu kejayaan MLS Cup secara beruntun.

Sejarah Nu Stadium

Nu Stadium adalah kandang baru khusus sepakbola milik Inter Miami di Miami Freedom Park, sebuah pengembangan hiburan dan komunitas seluas 131 acre yang berlokasi dekat Bandara Internasional Miami. Stadion ini dibuka pada 4 April 2026, dengan pertandingan kandang MLS pertama Inter Miami di sana berakhir imbang 2-2 melawan Austin FC, menandai berakhirnya periode beberapa tahun klub di Chase Stadium yang bersifat sementara di Fort Lauderdale.

Dirancang sebagai venue multifungsi berkapasitas 25.000 kursi, dengan kapasitas yang dilaporkan untuk acara lebih besar mendekati 26.700, Nu Stadium memiliki concourse terbuka 360 derajat dengan pemandangan panorama pusat kota Miami, tribun tempat duduk satu tingkat terpadu yang dirancang untuk memaksimalkan atmosfer, dan yang diklaim sebagai bar terpanjang di MLS. Stadion ini dinamai dari Nu, sebuah perusahaan layanan keuangan digital, dalam kemitraan hak penamaan multi-tahun yang diumumkan pada Maret 2026.