Cara membeli tiket Brighton 2026/27: Harga, jadwal pertandingan, dan lainnya

Tiket Brighton 2026/27 kini sudah dijual untuk musim ke-10 beruntun The Seagulls di Premier League, yang akan dimulai di Amex Stadium melawan Aston Villa pada Minggu, 23 Agustus. Dan kampanye kali ini hadir dengan sesuatu yang ekstra: sepakbola Eropa kembali ke pesisir selatan, dengan Brighton menjamu Tromso di babak play-off UEFA Conference League pada 27 Agustus.

Fabian Hurzeler memulai musim ketiganya sebagai pelatih setelah kembali finis di paruh atas klasemen, dan dengan Arsenal sang juara, Liverpool, Manchester City, dan Manchester United yang masih akan bertandang di liga, ditambah derby A23 melawan Crystal Palace pada 18 Oktober, permintaan kursi di Amex akan melebihi ketersediaan untuk sebagian besar pertandingan. GOAL mengulas setiap opsi pembelian tiket Brighton untuk 2026/27, mulai dari tiket pertandingan termurah hingga tiket musiman dan hospitality, serta tempat membelinya sekarang juga.

Pertandingan kandang Brighton 2026/27 mendatang di Amex Stadium

Di bawah ini adalah daftar lengkap pertandingan kandang Brighton yang sudah dikonfirmasi di Amex Stadium untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Kompetisi Tiket Min 23 Agu Brighton vs Aston Villa Premier League Tiket Kam 27 Agu Brighton vs Tromso Play-off UEFA Conference League Tiket Sab 5 Sep Brighton vs Leeds United Premier League Tiket Sab 19 Sep Brighton vs Arsenal Premier League Tiket Min 18 Okt Brighton vs Crystal Palace Premier League Tiket Sab 7 Nov Brighton vs Brentford Premier League Tiket Sab 28 Nov Brighton vs Newcastle United Premier League Tiket Sab 12 Des Brighton vs Everton Premier League Tiket Sab 19 Des Brighton vs Ipswich Town Premier League Tiket Sab 2 Jan Brighton vs Manchester United Premier League Tiket Rab 6 Jan Brighton vs Bournemouth Premier League Tiket Sab 23 Jan Brighton vs Manchester City Premier League Tiket Sab 6 Feb Brighton vs Hull City Premier League Tiket Sab 20 Feb Brighton vs Tottenham Hotspur Premier League Tiket Rab 3 Mar Brighton vs Fulham Premier League Tiket Sab 20 Mar Brighton vs Coventry City Premier League Tiket Sab 17 Apr Brighton vs Chelsea Premier League Tiket Sab 1 Mei Brighton vs Nottingham Forest Premier League Tiket Sab 8 Mei Brighton vs Sunderland Premier League Tiket Min 23 Mei Brighton vs Liverpool Premier League Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Brighton 2026/27?

Cara terbaik untuk membeli tiket Brighton dengan harga resmi adalah melalui portal resmi klub di tickets.brightonandhovealbion.com, meski sebagian besar pertandingan membutuhkan keanggotaan MyAlbion+ dan jarang mencapai penjualan umum. Bagi semua yang lain, StubHub menjadi jalur yang realistis, dengan tiket untuk setiap laga kandang Brighton, termasuk pertandingan yang sudah habis terjual, dan setiap pembelian dilindungi jaminan FanProtect. Dengan laga-laga Eropa masuk ke kalender, memeriksa pasar jual kembali lebih awal adalah cara terbaik untuk mengamankan pertandingan yang Anda inginkan.

Tiket musiman adalah satu-satunya jaminan untuk mendapatkan kursi di setiap laga kandang dan kini dibanderol dari 630 hingga 1.100 pound setelah kenaikan rata-rata 3,88 persen, tetapi dengan tingkat perpanjangan mencapai 95 persen, sangat sedikit yang masuk penjualan terbuka, jadi daftarkan minat Anda ke klub sedini mungkin. Untuk pengalaman hari pertandingan yang premium, paket hospitality tersedia mulai sekitar 222 pound untuk Heineken Lounge, lalu pengalaman bersantap seperti The Goldstone dan Bruno's Restaurant mulai sekitar 282 pound, hingga sekitar 5.220 pound untuk Legends Box pribadi, yang bisa dipesan melalui klub dan Seat Unique.

Berapa harga tiket Brighton 2026/27?

Brighton tetap menjadi salah satu pilihan menonton Premier League yang lebih terjangkau. Tiket pertandingan dengan harga resmi yang dibeli langsung dari klub berkisar antara 33 hingga 78 pound untuk dewasa dalam beberapa musim terakhir, dengan kursi yang sama dipatok berbeda dari satu pertandingan ke pertandingan lain tergantung lawan. Kursi termurah berada di North Stand, sementara yang termahal ada di garis tengah West Stand, disusul dekat di belakangnya oleh garis tengah East Stand.

Di pasar jual kembali, tiket untuk laga-laga kandang pembuka telah ditawarkan mulai sekitar €100, dengan laga awal musim melawan Aston Villa dan Leeds menjadi di antara cara termurah untuk menyaksikan Brighton secara langsung. Harga naik untuk tim tamu terbesar, jadi derby melawan Crystal Palace dan kunjungan Arsenal, Liverpool, serta dua klub Manchester akan dibanderol lebih mahal. Bandingkan semua yang saat ini terdaftar di StubHub sebelum harga naik seiring mendekatnya kick-off.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Amex Stadium

American Express Stadium, yang secara universal dikenal sebagai Amex dan secara resmi bernama Falmer Stadium, telah menjadi kandang Brighton sejak dibuka pada 2011. Berlokasi di Falmer di tepi Brighton and Hove, stadion ini menampung 31.876 penonton, dan reputasinya sebagai salah satu pengalaman hari pertandingan paling ramah dan paling baik dikelola dalam sepakbola Inggris memang layak disandang, dengan akses digital NFC tanpa kontak dan atmosfer keluarga yang terkenal hangat.

West Stand adalah struktur tiga tingkat yang menampung 13.654 penonton termasuk 14 boks mewah, East Stand dan Family Stand menampung 11.833, North Stand memiliki 2.688 kursi dengan tambahan area safe standing pada musim ini, dan suporter tim tamu menempati South Stand berkapasitas 2.575 kursi. Di luar sepakbola, stadion ini pernah menggelar pertandingan di Piala Dunia Rugbi 2015, UEFA Women's Euro 2022, dan Piala Dunia Rugbi Wanita 2025.

Untuk menuju ke sana sangat mudah: stasiun kereta Falmer berada tepat di samping stadion, dengan perjalanan kereta pada hari pertandingan sudah termasuk dalam sebagian besar tiket pertandingan dari stasiun-stasiun di seluruh wilayah. Dengan Premier League dan sepakbola Eropa hadir di bawah sorotan lampu musim ini, jarang ada waktu yang lebih baik untuk berkunjung. Amankan tiket Brighton 2026/27 Anda di StubHub hari ini sebelum laga-laga terbesar habis terjual.