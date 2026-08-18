Cara membeli tiket AFC Bournemouth 2026/27: Jadwal pertandingan, harga, dan lainnya

Bournemouth memasuki musim paling menarik dalam sejarah mereka. The Cherries finis di posisi keenam pada 2025/26, pencapaian liga tertinggi yang pernah diraih klub, dan memastikan lolos ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya setelah rangkaian tak terkalahkan yang luar biasa pada paruh kedua musim.

Kesuksesan itu membawa perubahan. Andoni Iraola pergi ke Liverpool setelah tiga musim transformatif di pesisir selatan, dengan Marco Rose datang untuk menangani skuad yang kini membagi fokus antara Premier League dan Liga Europa. Ditambah dengan ekspansi Vitality Stadium yang masih berlangsung, belum pernah ada waktu yang lebih baik untuk berada di Dean Court.

Dengan permintaan yang mencapai titik tertinggi sepanjang masa dan Vitality masih menjadi salah satu stadion terkecil di Premier League, tiket semakin sulit didapat dibanding sebelumnya. Biarkan GOAL memandu Anda melalui proses untuk mendapatkan tiket masuk ke pertandingan Bournemouth musim ini.

Apa saja jadwal pertandingan AFC Bournemouth yang akan datang?

Di bawah ini Anda bisa melihat jadwal pertandingan Bournemouth di Premier League untuk musim 2026/27:

Tanggal Pertandingan Venue Tiket Min 23 Agu 2026 Manchester City vs AFC Bournemouth Etihad Stadium, Manchester Tiket Sab 29 Agu 2026 AFC Bournemouth vs Everton Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 5 Sep 2026 Newcastle United vs AFC Bournemouth St James' Park, Newcastle Tiket Sab 12 Sep 2026 AFC Bournemouth vs Brentford Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Min 20 Sep 2026 AFC Bournemouth vs Liverpool Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 10 Okt 2026 Chelsea vs AFC Bournemouth Stamford Bridge, London Tiket Sab 21 Nov 2026 AFC Bournemouth vs Nottingham Forest Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 12 Des 2026 Arsenal vs AFC Bournemouth Emirates Stadium, London Tiket Sab 26 Des 2026 AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Sab 2 Jan 2027 AFC Bournemouth vs Aston Villa Vitality Stadium, Bournemouth Tiket Rab 6 Jan 2027 Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth Amex Stadium, Brighton Tiket

Bournemouth juga akan berkompetisi di Liga Europa musim ini, dengan fase liga berlangsung dari September hingga akhir Januari, menambah serangkaian malam Eropa di Vitality Stadium ke dalam jadwal mereka.

Bagaimana cara membeli tiket AFC Bournemouth 2026/27?

Cara paling mudah untuk membeli tiket Bournemouth adalah melalui StubHub, tempat tiket terverifikasi tersedia untuk laga kandang maupun tandang tanpa perlu poin loyalitas atau riwayat pembelian.

Bournemouth mengalokasikan tiket hari pertandingan melalui skema Cherries Points, sebuah sistem yang memberi prioritas kepada suporter berdasarkan seberapa banyak pertandingan sebelumnya yang mereka beli. Poin terakumulasi seiring waktu, yang berarti suporter baru berada di belakang antrean, dan hanya pada kesempatan terbatas sebuah pertandingan benar-benar mencapai penjualan umum sehingga siapa pun bisa membeli.

Dengan kapasitas terkecil di Premier League dan sepakbola Eropa yang mendorong permintaan lebih tinggi dari sebelumnya, sistem itu membuat sebagian besar penggemar tidak kebagian akses. StubHub menghapus hambatan itu sepenuhnya. Tidak ada poin yang harus dikumpulkan dan tidak ada periode kualifikasi, sehingga Anda bisa menelusuri daftar untuk pertandingan mana pun, membandingkan kursi di seluruh stadion, dan membeli dalam hitungan menit, yang menjadikannya opsi utama untuk tiket last-minute dan bagi pengunjung yang bepergian ke Dorset untuk pertandingan tertentu.

Berapa harga tiket AFC Bournemouth?

Harga Bournemouth menyesuaikan permintaan dalam tiga kategori, dari Kategori A untuk pertandingan terbesar hingga Kategori C, dengan harga nominal dewasa belakangan ini berkisar dari sekitar £42 hingga £59 tergantung tribune.

Untuk laga Kategori A, kursi dewasa termurah berada di Family Stand dengan harga sekitar £42, lalu naik melalui North Stand dan South Stand di kisaran £45, East Outer £46, Main Outer £51, East Centre £52, dan Main Centre £59. Harga konsesi biasanya beberapa pound lebih murah di setiap area, dengan tiket junior mulai dari sekitar £11.

Di StubHub, harga mengikuti permintaan langsung alih-alih kategori tetap. Kunjungan Liverpool, Tottenham, dan Aston Villa akan berada di sisi premium musim ini, sementara pertandingan kategori lebih rendah menawarkan nilai terbaik. Polanya konsisten di stadion sekecil ini: kursi termurah terjual lebih dulu, sehingga pembeli lebih awal mendapat penawaran yang lebih baik.

Apa yang bisa diharapkan dari AFC Bournemouth pada 2026/27?

Bournemouth memulai 2026/27 sebagai klub Eropa sejati untuk pertama kalinya, setelah finis di posisi keenam yang menandai musim terbaik dalam sejarah mereka.

Marco Rose mewarisi skuad yang dibangun Iraola menjadi salah satu tim paling agresif dan paling menarik untuk ditonton di divisi ini, dan tantangannya sekarang adalah mempertahankan level itu di dua kompetisi dengan skuad kecil dan stadion yang bahkan lebih kecil. Musim-musim terakhir menghadirkan kemenangan kandang atas Arsenal, Manchester City, dan Tottenham, bukti bahwa Vitality tetap menjadi salah satu lawatan tandang paling sulit di Inggris meski ukurannya kecil.

Jadwal kandang menawarkan banyak hal. Liverpool datang pada September dalam lawatan pertama Iraola kembali ke pesisir selatan, Tottenham hadir pada Boxing Day, dan malam-malam Eropa akan datang ke Dean Court untuk pertama kalinya. Bagi penggemar yang ingin melihat The Cherries dalam performa terbaiknya, inilah musim yang tepat untuk hadir.

Apa sejarah Vitality Stadium?

Vitality Stadium, yang sebelumnya dikenal sebagai Dean Court, adalah stadion sepakbola di Boscombe di pinggiran Bournemouth dan telah menjadi kandang AFC Bournemouth sejak 1910.

Stadion ini sudah lama menjadi yang terkecil di Premier League, dengan kapasitas sekitar 11.300, setelah dibangun ulang sepenuhnya pada 2001 dengan lapangan diputar sembilan puluh derajat dari posisi aslinya. Awalnya dibangun ulang sebagai stadion tiga sisi berkapasitas 9.600, tempat duduk ditambahkan di ujung selatan yang belum dikembangkan pada 2005.

Kini hal itu sedang berubah. Alih-alih membangun stadion yang sepenuhnya baru, klub berkomitmen mengembangkan kembali Vitality secara bertahap, dengan tribune selatan baru menggantikan struktur sementara dan target jangka panjang untuk memperluas kapasitas menuju 20.000 dan mungkin lebih dari itu, semuanya tanpa menutup stadion. Stadion ini juga pernah menjadi tuan rumah beberapa laga internasional Inggris U-21 dan pertandingan yang melibatkan tim nasional wanita Inggris.