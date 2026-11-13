UEFA Nations League 2026/27, edisi kelima kompetisi internasional ini, berlanjut bulan ini. Anda bisa menyaksikan negara-negara terbesar Eropa bertanding di berbagai penjuru benua dengan memesan tiket hari ini.

Fase liga kompetisi ini akan mencapai puncaknya pada November, ketika setiap tim memainkan dua pertandingan dalam rentang enam hari. Setelah fase liga berakhir, perempat-final akan digelar pada Maret 2027, disusul semi-final dan final pada Juni 2027.

Portugal berupaya mempertahankan gelar UEFA Nations League yang diraihnya pada 2025. Portugal juga merupakan tim tersukses dalam kompetisi ini setelah menjuarai edisi perdana pada 2019. Spanyol membidik final keempat secara beruntun, setelah menjadi runner-up pada 2021 & 2025 serta mengangkat trofi pada 2023.

Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi penting tentang tiket UEFA Nations League, termasuk cara membelinya, harganya, dan banyak lagi.

Jadwal pertandingan UEFA Nations League mendatang

Tanggal & waktu (setempat) Pertandingan Tiket Lokasi Jumat, 13 November (20.45) Belanda vs Yunani Tiket Johan Cruijff ArenA (Amsterdam) Jumat, 13 November (20.45) Serbia vs Jerman Tiket Rajko Mitić Stadium (Beograd) Sabtu, 14 November (18.00) Norwegia vs Wales Tiket Ullevaal Stadion (Oslo) Sabtu, 14 November (19.45) Portugal vs Denmark Tiket Estádio Municipal de Braga (Braga) Minggu, 15 November (20.45) Belgia vs Italia Tiket King Baudouin Stadium (Brussel) Minggu, 15 November (20.45) Prancis vs Turki Tiket Stade Matmut Atlantique (Bordeaux) Minggu, 15 November (20.45) Kroasia vs Republik Ceko Tiket Opus Arena (Osijek) Minggu, 15 November (20.45) Spanyol vs Inggris Tiket Wanda Metropolitano (Madrid) Senin, 16 November (20.45) Jerman vs Belanda Tiket Olympiastadion (Berlin) Senin, 16 November (21.45) Yunani vs Serbia Tiket Panthessaliko (Volos) Selasa, 17 November (20.45) Denmark vs Norwegia Tiket Parken Stadium (Kopenhagen) Selasa, 17 November (19.45) Wales vs Portugal Tiket Cardiff City Stadium (Cardiff)

Jadwal lengkap UEFA Nations League 2026/27

Tahap Babak Tanggal Tiket Fase liga Matchday 5 12–14 November 2026 Tiket Matchday 6 15–17 November 2026 Tiket Perempat-final Leg pertama 25–27 Maret 2027 Akan diumumkan Leg kedua 28–30 Maret 2027 Akan diumumkan Babak final Semi-final 9–10 Juni 2027 Akan diumumkan Final 13 Juni 2027 Akan diumumkan

Cara membeli tiket UEFA Nations League 2026/27

Untuk fase liga/grup (September - November 2026): Tiket resmi untuk setiap pertandingan grup sepenuhnya dikelola oleh asosiasi sepakbola nasional peserta. Anda harus membeli tiket langsung melalui portal resmi federasi sepakbola tim tuan rumah (misalnya England Football untuk pertandingan kandang Inggris, FAW untuk pertandingan kandang Wales, dan sebagainya).

Untuk babak final (Juni 2027): Tiket resmi untuk turnamen final akan didistribusikan secara eksklusif melalui Portal Tiket UEFA.

Tiket resmi untuk pertandingan fase grup awal sudah dijual atau saat ini memasuki akhir periode penjualannya. Sebagian besar asosiasi nasional membuka penjualan sekitar 4–6 pekan sebelum hari pertandingan terkait. Sebagian besar asosiasi memberikan akses lebih awal kepada anggota klub suporter terdaftar (seperti England Supporters Travel Club atau keanggotaan 'Red Wall' Wales) sebelum tiket yang tersisa dijual untuk umum.

Untuk babak final Nations League (Juni 2027), penjualan tiket untuk umum dan undian permohonan tiket melalui UEFA akan dibuka pada April/Mei 2027, setelah empat tim final lolos. Sebagai persiapan untuk babak final pada Juni, ada baiknya membuat akun 'myUEFA' agar Anda dapat menerima pemberitahuan otomatis saat periode penjualan tiket dibuka.

Jika mencari tiket pada saat-saat terakhir, penggemar juga dapat membelinya melalui platform penjualan sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket UEFA Nations League 2026/27?

Tiket resmi untuk fase liga UEFA Nations League 2026/27 dijual dan ditetapkan harganya secara terpisah oleh asosiasi sepakbola negara tuan rumah, bukan melalui portal UEFA yang terpusat. Karena setiap negara menetapkan harga sendiri berdasarkan stadion dan pertandingan, harga tiket serta pembagian kategorinya berbeda-beda untuk setiap laga.

Meski pembagian area tempat duduk sepenuhnya bergantung pada stadion tuan rumah, sebagian besar asosiasi membagi tiket umum ke dalam 3 atau 4 kategori utama, di samping pilihan untuk keluarga dan kategori premium.

Dengan Inggris sebagai contoh, tiket pertandingan di Stadion Wembley secara garis besar dapat dibagi sebagai berikut:

Kategori 1 (Premium / sisi panjang tribun bawah & tengah) : Terletak di sepanjang garis tepi utama lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sementara kursi premium tersedia dengan harga £95–£120.

: Terletak di sepanjang garis tepi utama lapangan dan menawarkan pemandangan terbaik. Harga tiket umum untuk area utama ini berkisar antara £65–£80, sementara kursi premium tersedia dengan harga £95–£120. Kategori 2 (sudut stadion / sisi panjang tribun atas) : Berada di sudut stadion atau tingkat tribun yang lebih tinggi. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45.

: Berada di sudut stadion atau tingkat tribun yang lebih tinggi. Tiket ini biasanya berharga sekitar £45. Kategori 3 (sisi pendek / belakang gawang) : Kerap menjadi tempat suporter tuan rumah yang paling lantang atau area khusus suporter tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35.

: Kerap menjadi tempat suporter tuan rumah yang paling lantang atau area khusus suporter tamu. Harga tiket standar di sisi pendek mulai dari sekitar £35. Area keluarga & tiket harga khusus: Banyak negara tuan rumah menawarkan potongan harga besar bagi keluarga dan kaum muda. Misalnya, tiket area keluarga tersedia seharga £25 untuk orang dewasa dan £12,50 untuk anak-anak di bawah 16 tahun.

Pantau situs resmi tim nasional menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan kembali sekunder seperti StubHub untuk mengetahui ketersediaan tiket terkini.

Tim apa saja yang berada di grup Liga A UEFA Nations League?

Grup A1 Grup A2 Grup A3 Grup A4 Prancis Jerman Spanyol Portugal Italia Belanda Kroasia Denmark Belgia Serbia Inggris Norwegia Turki Yunani Republik Ceko Wales

Dua tim teratas dari setiap grup akan melaju ke perempat-final pada Maret 2027.

Siapa saja juara UEFA Nations League dalam beberapa edisi terakhir?