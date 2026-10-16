Cara membeli tiket Abu Dhabi HSBC Championship: Jadwal, harga tiket, dan informasi lainnya

Abu Dhabi HSBC Championship merupakan salah satu ajang elite dalam kalender golf dunia sekaligus turnamen pembuka DP World Tour Play-Offs yang bergengsi. Digelar di Yas Links Abu Dhabi yang menawan sejak 2022, turnamen Rolex Series ini memiliki sejarah prestisius sejak 2006.

Kompetisi ini diikuti 70 pegolf peringkat teratas dalam klasemen Race to Dubai yang tersedia untuk bertanding, sehingga persaingan memperebutkan gelar pada akhir musim berlangsung sengit. Bintang-bintang dunia, termasuk Rory McIlroy dan Tommy Fleetwood, rutin berlaga di lapangan links tepi pantai tersebut.

GOAL menyajikan semua informasi penting yang Anda perlukan untuk mendapatkan tiket sekarang agar tidak melewatkan aksi di turnamen ini.

Kapan Abu Dhabi HSBC Championship digelar?

Tanggal & waktu Agenda Lokasi Tiket Kamis, 5 November 2026, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: Putaran 1 Yas Links, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Jumat, 6 November 2026, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: Putaran 2 Yas Links, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Sabtu, 7 November 2026, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: Putaran 3 Yas Links, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket Minggu, 8 November 2026, 07.00 Abu Dhabi HSBC Championship: Putaran final Yas Links, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab Tiket

Di mana membeli tiket Abu Dhabi HSBC Championship?

Tiket resmi Abu Dhabi HSBC Championship tersedia langsung melalui platform penjualan tiket resmi DP World Tour dan Ticketmaster UAE. Penggemar dapat memperoleh tiket secara daring dengan mendaftar untuk hari turnamen yang mereka pilih.

Jika kuota tiket akses umum di saluran resmi telah habis, Ticombo bisa menjadi pilihan ketika tiket di situs resmi terjual habis. Platform penjualan kembali tiket tersebut memungkinkan penggemar memperoleh tiket dari sesama penggemar yang tidak lagi dapat datang ke lokasi.

Berapa harga tiket Abu Dhabi HSBC Championship?

Menyaksikan golf kelas dunia di Uni Emirat Arab dapat dijangkau dengan berbagai anggaran. Di situs penjualan tiket resmi DP World Tour, harga tiket akses umum standar mulai dari AED 0. Artinya, penonton yang mendaftar secara daring lebih awal dapat masuk ke area turnamen secara gratis. Tiket Ticket+ dengan fasilitas tambahan berupa dek untuk menonton dari posisi lebih tinggi dan voucer minuman dibanderol mulai dari AED 175.

Di platform penjualan kembali seperti Ticombo, harga tiket biasanya mulai dari sekitar AED 150, bergantung pada harinya. Jika kuota tiket akses umum resmi habis, platform penjualan kembali seperti Ticombo menyediakan pilihan lain untuk mendapatkan tempat menonton menjelang hari penyelenggaraan.

Semua yang perlu Anda ketahui tentang Abu Dhabi HSBC Championship

Pertama kali digelar pada 2006, Abu Dhabi HSBC Championship telah berkembang menjadi salah satu turnamen paling terkemuka dalam dunia golf. Turnamen ini dahulu digelar di Abu Dhabi Golf Club dan memiliki trofi Falcon yang ikonis, sebelum berpindah pada 2022 ke Yas Links di Pulau Yas, lapangan rancangan Kyle Phillips yang mengesankan.

Sebagai bagian dari Rolex Series yang bergengsi, turnamen ini menjadi tahap pembuka DP World Tour Play-Offs. Pesertanya terbatas pada 70 pemain peringkat teratas dalam klasemen Race to Dubai yang tersedia untuk bertanding, sehingga persaingan berlangsung sengit tanpa eliminasi di pertengahan turnamen. Pegolf unggulan seperti Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, dan para mantan juara turnamen mayor bersaing sepanjang 72 hole untuk memperebutkan poin penting pada akhir musim.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan saat merencanakan kunjungan Anda ke turnamen: