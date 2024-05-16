Francesco Schirru

Koresponden Sepak Bola Italia dan Eropa

📝 Bio: Lahir di Cagliari pada tahun 1988, saya sudah menyadari sejak kecil bahwa menulis, bercerita, dan menemukan kisah-kisah baru adalah hal yang paling saya minati.

Bergabung dengan GOAL sejak 2009, saya selalu senang menggabungkan minat saya pada sepak bola dengan film dan sastra, menggunakan keduanya untuk menceritakan kisah-kisah tentang sepak bola. Dalam beberapa tahun terakhir, saya sangat tertarik pada apa yang menjadi fokus audiens dan apa yang ingin mereka ketahui. Saya selalu percaya — dan terus percaya — bahwa sepak bola menjelaskan dunia: bagaimana sepak bola bisa bersifat politis, seberapa pentingnya bagi orang-orang, dan betapa seringnya ia terkait erat dengan setiap aspek kehidupan.

Sekolah menengah, universitas, dan terutama perjalanan keliling dunia telah memungkinkan saya bertemu dengan orang-orang yang bagi mereka olahraga sangat penting untuk menghadapi tantangan: kisah mereka adalah salah satu alasan mengapa mengeksplorasi kisah-kisah terkait sepak bola begitu menarik.

🧠 Bidang keahlian:

Statistik

Analisis mendalam

Tim nasional

Cagliari

✍🏻 Artikel favorit:

St. Louis, kebanggaan sepak bola Amerika: langsung di puncak

Vinnie Jones, yang paling 'jahat' dalam sejarah: dari pelanggaran kung-fu hingga dunia perfilman

The Other Final: Bhutan-Montserrat, pertandingan antara tim ‘terlemah’ di dunia yang dimainkan pada hari final Piala Dunia

Kejuaraan Kepulauan Scilly: yang terkecil di dunia, dua tim dan 18 pertandingan