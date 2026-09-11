Xavi Espart: Barcelona mungkin telah menemukan Philipp Lahm baru dari La Masia

Setelah resmi dipromosikan ke tim utama dan diberi nomor punggung 12, ia dilaporkan membatalkan liburan musim panasnya agar bisa menjaga momentumnya dari Euro. Keputusan itu berbuah manis karena ia dipercaya bermain sebagai bek kanan sepanjang pramusim.

"Saya merasakan kepercayaan Flick dan saya ingin bertahan di tim utama; Anda harus memanfaatkan peluang," ujarnya. "Sejak kembali dari Kejuaraan Eropa, saya mencoba memberikan 100 persen di sini dan menunjukkan bahwa saya pantas berada di sini serta apa yang bisa saya lakukan. Untuk saat ini, saya bahagia, tetapi sepakbola adalah hal yang dijalani hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk bertahan di sini."

Tampil sebagai starter dalam laga uji coba melawan Birmingham, ia tenang saat menguasai bola dan terus menempel lawannya ketika tim Championship itu mencoba menyerang dari sisi sayap atau masuk ke kotak penalti. Baik saat berperan sebagai full-back inverted maupun mengatur tempo dari tengah, transisinya yang mulus membuat Flick terkesan, yang kemudian berkata bahwa remaja itu "telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahwa dia adalah pemain level top."

Posisi bek kanan telah menjadi area bermasalah bagi juara Spanyol itu. Sumber daya finansial mereka diarahkan untuk merekrut nama-nama seperti Rodri, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi pada musim panas, sehingga menyisakan Jules Kounde dan Joao Cancelo sebagai satu-satunya opsi alami lain untuk peran tersebut.

Namun yang mengejutkan, bukan di situlah Espart diminta untuk mengisi kekosongan. Ia telah menuntaskan keempat pertandingan La Liga sejauh ini sebagai bek kiri, menggeser Alejandro Balde.

Ia tampil solid melawan Elche dan mencatat assist pertamanya, mengirim umpan diagonal kepada Fermin di tepi kotak penalti untuk menutup pesta gol dalam kemenangan 5-0.

Empat hari kemudian, penampilan beraninya berlanjut saat menghadapi Athletic Club. Ia melibatkan diri dalam duel-duel fisik, ikut membangun serangan, dan sesekali menerobos lewat tengah untuk mencoba menciptakan sesuatu. Sebuah umpan silang brilian menemui Raphinha dalam posisi bagus di kotak penalti, tetapi sundulan pemain Brasil itu membentur tiang, sehingga Espart gagal mencatat assist.

"Xavi Espart luar biasa," kata Joan Garcia tentang penampilan bertahannya dalam kemenangan 2-0 itu.

"Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat, bahkan sedikit terkejut dengan cara dia bermain sebagai bek kiri," kata Flick. "Dia selalu fokus. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat dan, dalam situasi satu lawan satu saat bertahan, dia kelas atas. Saya sangat senang dengannya. Seperti semua pemain, dia masih punya ruang untuk berkembang."

Beberapa hari kemudian ia kembali bekerja sama dengan Raphinha, menyusup ke half-space untuk melepaskan umpan cepat kepada sang kapten, yang berlari bebas dan mencetak gol penyama kedudukan dalam kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano.