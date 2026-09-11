Xavi Espart: Barcelona mungkin telah menemukan Philipp Lahm baru dari La Masia
Terobosan terbaru akademi Barcelona datang dalam peran yang tak terduga. Seorang gelandang alami yang diubah menjadi bek kanan, Xavi Espart yang berusia 19 tahun memulai musim di sisi kiri lini pertahanan Hansi Flick dan kian terlihat nyaman di tim utama.
Dengan tekniknya yang luar biasa, kemampuan mengatur tempo, dan umpan-umpan kreatif, ia memiliki semua ciri gelandang La Masia yang stereotip, tetapi versatilitasnya yang mengesankan membuatnya dijuluki Philipp Lahm dari generasinya.
Dilempar ke laga Liga Champions bertekanan tinggi untuk debutnya, ia menjadi juara Eropa bersama tim U-19 Spanyol pada musim panas dan kembali untuk tampil impresif dalam peran bek kiri musim ini.
Ia mengawali dengan baik, tetapi apa yang bisa kita harapkan dari bocah emas baru Flick? GOAL mengulasnya...
Awal
Lahir di ibu kota Catalan, Espart adalah putra Barcelona sejati.
Setelah bergabung dengan akademi muda ternama itu pada usia delapan tahun, ia memulai perkembangannya sebagai gelandang di tim yang sama dengan Lamine Yamal, Pau Cubarsi, dan Marc Bernal. Pada usia 16 tahun, dan sudah dikenal karena versatilitasnya, ia tampil di UEFA Youth League bersama tim U19, bergantian bermain sebagai gelandang dan bek kanan.
Setelah Juliano Belletti mengambil alih tim muda, ia memainkan peran penting, biasanya sebagai bek kanan, saat mereka meraih treble domestik dan Eropa pada 2024-25. Musim lalu, Espart mencetak gol dan menyumbang satu assist lainnya saat mereka mengalahkan Newcastle 3-2, lalu mencetak gol penentu kemenangan melawan Paris Saint-Germain di kompetisi kontinental. Tak lama setelah itu, ia mendapat panggilan dari Flick.
Menghabiskan beberapa pekan pertama musim sebagai pemain cadangan yang tidak dimainkan, pemain lokal itu nyaris menjalani debut seniornya ketika ia mengalami cedera lutut yang tidak menguntungkan. Cedera itu membuatnya absen lebih dari tiga bulan, tetapi Flick tidak membuatnya menunggu terlalu lama untuk penampilan senior pertamanya.
Terobosan besar
Barcelona tertinggal 1-0 dari Newcastle di St James' Park pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Maret ketika pelatih asal Jerman itu memanggil sang pahlawan akademi.
Masuk menggantikan kapten Ronald Araujo pada menit ke-88, ia menangani tekanan dengan baik. Bek sayap itu memaksa Joe Willock terus turun hingga garis tepi sebelum melakukan tekel untuk merebut bola, lalu segera bangkit dan mengopernya kepada Lamine Yamal. Beberapa menit kemudian, Barca mencetak gol penyeimbang.
"Saat saya melihat diri saya masuk ke lapangan, saya tidak bisa mempercayainya. Saya sangat menikmatinya dan emosi saya meluap," katanya kepada situs resmi klub.
Lima hari kemudian ia bermain penuh dalam kemenangan 5-2 di La Liga atas Sevilla di Camp Nou. Karena tekanan dari tim tamu, ia hanya punya sedikit waktu menguasai bola dan ada beberapa momen ceroboh, tetapi ia berjuang untuk setiap bola yang datang kepadanya dan kepercayaan dirinya saat menguasai bola tumbuh seiring jalannya pertandingan.
Setelah itu ia kembali ke bangku cadangan, hanya membuat empat penampilan lagi dalam kampanye Barca yang berujung gelar liga, tetapi jelas ia sudah menarik perhatian Flick.
"Bagi pemain muda seperti saya, kepercayaan pelatih kepada saya sangat berarti," ujarnya. "Saya sangat berterima kasih kepadanya. Kepercayaannya kepada saya membuat saya bisa tetap tenang, tanpa tekanan, dan bermain dengan cara yang saya tahu."
Espart tampil luar biasa di lini tengah dan menjadi andalan di starting XI saat Spanyol menjuarai Kejuaraan Eropa U19 di Wales pada musim panas.
Dengan mudah melewati para pemain lawan, memburu bola, dan mengalirkannya dengan kelas, ia mendikte permainan. Dengan sentuhan halus untuk menyiapkan bola, ia melepaskan gol pertamanya saat mereka mengalahkan tuan rumah 7-0 pada laga pertama dan kemudian menambahnya dengan gol pembuka pada menit ke-12 di semifinal melawan Kroasia.
Sering kali, Espart menerima bola, mengangkat kepala, dan melihat ke-11 lawan berada dalam jangkauan pandangnya. Entah itu umpan tajam menembus tengah, kombinasi dengan rekan setim untuk menyelinap di belakang lini tengah, atau dorongan sederhana menembus para bek, ia biasanya menemukan cara untuk menciptakan serangan yang menjanjikan.
Spanyol tidak kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen dan Espart masuk dalam Tim Turnamen. Ia kembali ke Barcelona siap merebut momennya.
Bagaimana perkembangannya
Setelah resmi dipromosikan ke tim utama dan diberi nomor punggung 12, ia dilaporkan membatalkan liburan musim panasnya agar bisa menjaga momentumnya dari Euro. Keputusan itu berbuah manis karena ia dipercaya bermain sebagai bek kanan sepanjang pramusim.
"Saya merasakan kepercayaan Flick dan saya ingin bertahan di tim utama; Anda harus memanfaatkan peluang," ujarnya. "Sejak kembali dari Kejuaraan Eropa, saya mencoba memberikan 100 persen di sini dan menunjukkan bahwa saya pantas berada di sini serta apa yang bisa saya lakukan. Untuk saat ini, saya bahagia, tetapi sepakbola adalah hal yang dijalani hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk bertahan di sini."
Tampil sebagai starter dalam laga uji coba melawan Birmingham, ia tenang saat menguasai bola dan terus menempel lawannya ketika tim Championship itu mencoba menyerang dari sisi sayap atau masuk ke kotak penalti. Baik saat berperan sebagai full-back inverted maupun mengatur tempo dari tengah, transisinya yang mulus membuat Flick terkesan, yang kemudian berkata bahwa remaja itu "telah menunjukkan dengan jelas kepada kami bahwa dia adalah pemain level top."
Posisi bek kanan telah menjadi area bermasalah bagi juara Spanyol itu. Sumber daya finansial mereka diarahkan untuk merekrut nama-nama seperti Rodri, Anthony Gordon, dan Karim Adeyemi pada musim panas, sehingga menyisakan Jules Kounde dan Joao Cancelo sebagai satu-satunya opsi alami lain untuk peran tersebut.
Namun yang mengejutkan, bukan di situlah Espart diminta untuk mengisi kekosongan. Ia telah menuntaskan keempat pertandingan La Liga sejauh ini sebagai bek kiri, menggeser Alejandro Balde.
Ia tampil solid melawan Elche dan mencatat assist pertamanya, mengirim umpan diagonal kepada Fermin di tepi kotak penalti untuk menutup pesta gol dalam kemenangan 5-0.
Empat hari kemudian, penampilan beraninya berlanjut saat menghadapi Athletic Club. Ia melibatkan diri dalam duel-duel fisik, ikut membangun serangan, dan sesekali menerobos lewat tengah untuk mencoba menciptakan sesuatu. Sebuah umpan silang brilian menemui Raphinha dalam posisi bagus di kotak penalti, tetapi sundulan pemain Brasil itu membentur tiang, sehingga Espart gagal mencatat assist.
"Xavi Espart luar biasa," kata Joan Garcia tentang penampilan bertahannya dalam kemenangan 2-0 itu.
"Saya sangat senang dengan apa yang saya lihat, bahkan sedikit terkejut dengan cara dia bermain sebagai bek kiri," kata Flick. "Dia selalu fokus. Dia adalah pemain dengan kualitas hebat dan, dalam situasi satu lawan satu saat bertahan, dia kelas atas. Saya sangat senang dengannya. Seperti semua pemain, dia masih punya ruang untuk berkembang."
Beberapa hari kemudian ia kembali bekerja sama dengan Raphinha, menyusup ke half-space untuk melepaskan umpan cepat kepada sang kapten, yang berlari bebas dan mencetak gol penyama kedudukan dalam kemenangan 5-2 atas Rayo Vallecano.
Kekuatan
Kemampuan Espart dalam membaca permainan, penempatan posisi, dan kesadaran saat menguasai bola menjadi beberapa kekuatan terbesarnya ketika ia meniti karier di akademi muda sebagai gelandang. Aspek-aspek itu membuatnya cocok ditempatkan di bek kanan, posisi di mana ia berkembang menjadi sosok yang dapat diandalkan dalam bertahan maupun menyerang.
Pemain muda itu tidak pernah menghindari duel fisik, menempel ketat para winger saat berupaya merebut bola dan mengalirkannya dengan cepat ke depan.
Ia tidak beroperasi sebagai full-back yang rajin overlap, melainkan membangun kombinasi-kombinasi rapi dan bergerak ke kanal dalam, atau menggiring bola ke arah kotak penalti sebelum melepaskan umpan kepada rekan setim.
"Saya bisa menjadi tipe full-back yang berbeda, yang bisa membangun kerja sama dengan rekan setim di area tengah alih-alih menjadi wing-back," jelasnya.
Baik sebagai gelandang maupun full-back, umpannya berbahaya dan ia membantu menjaga tempo tetap tinggi dengan keputusan-keputusan cepat.
Kemampuan adaptasinya juga mengesankan, setelah bertransformasi dari gelandang menjadi bek kanan lalu didorong bermain sebagai bek kiri pada awal musim.
"Kalian semua sudah melihatnya: dia luar biasa saat menguasai bola, dia bisa bermain sebagai full-back dan di lini tengah... dan dia selalu melakukannya dengan sempurna," kata bek Cubarsi kepada Marca.
Masih ada ruang untuk perbaikan
Di usia 19 tahun, Espart masih berkembang secara fisik dan hal itu tampak menjadi kekhawatiran besar dalam penampilan awalnya di La Liga, karena ia sesekali kalah kuat dalam duel melawan lawan. Meski ia terlihat lebih kokoh dan lebih berwibawa sejak kembali dari jeda musim panas, ia masih merupakan pemain yang terus berkembang.
Di level junior, ia punya waktu untuk melepaskan umpan-umpan berbahaya dari area yang lebih dalam. Namun saat menghadapi tim-tim La Liga yang melakukan pressing tinggi, ia menunjukkan tanda-tanda panik saat menguasai bola dan sesekali memilih umpan yang salah, entah tidak tepat sasaran atau memberikannya kepada rekan setim yang sudah berada di bawah tekanan.
Ia masih beradaptasi dengan tempo sepakbola level tertinggi dan bisa menjadi titik lemah dalam laga-laga besar, terutama di posisi bek kanan, tempat Barcelona akan terekspos jika ia kesulitan.
Berikutnya…
Perubahan posisinya, naluri menyerang, dan kerapian saat menguasai bola membuatnya dibandingkan dengan pahlawan Bayern Munich dan Jerman, Philipp Lahm.
"Saat saya melihat Xavi bermain, saya sangat menyukai kepercayaan dirinya saat menguasai bola," kata Flick pada musim panas. "Dia mengingatkan saya pada Philipp Lahm, karena dia bisa bermain sebagai No. 6 atau No. 2. Saya suka melihatnya saat menguasai bola maupun tanpa bola."
Lahm juga memulai karier profesionalnya sebagai bek kiri, lalu berkembang di sisi kanan sebelum Pep Guardiola mengubahnya menjadi gelandang. Pelatih Jerman Joachim Low, yang saat itu didampingi Flick, mengikuti langkah Guardiola dan memainkannya di posisi itu dalam sebagian besar kampanye gemilang mereka di Piala Dunia 2014.
Dengan kontrol bola jarak dekat yang luar biasa, kemampuan mengatur permainan, dan fleksibilitas posisi, tampaknya Flick berharap bisa menjadikan Espart sebagai pemain serbabisa versinya sendiri, dan tanda-tanda awalnya menjanjikan.
Apa selanjutnya?
Espart bermain penuh dalam empat laga pertama Barca di La Liga musim ini, tetapi Flick berhati-hati agar tidak membebaninya secara berlebihan dan menempatkannya di bangku cadangan saat kemenangan Barca atas Feyenoord di Liga Champions pada Rabu.
Pendekatan terukur itu kemungkinan akan terus berlanjut seiring Espart menyesuaikan diri dengan tuntutan menjalani satu musim penuh di level tertinggi. Ia telah mengungguli Balde dalam urutan pilihan di posisi bek kiri, tetapi Flick menunjukkan pada pertengahan pekan bahwa ia masih mempercayai Cancelo untuk kembali menjalankan peran itu jika diperlukan.
"Untuk saat ini, saya senang, tetapi sepakbola adalah sesuatu yang dijalani hari demi hari, dan saya akan terus memberikan 100% untuk tetap di sini," katanya bulan lalu. "Sangat sulit untuk bisa berhasil di sini, tetapi yang benar-benar sulit adalah bertahan di sini karena standar tinggi yang ditetapkan para pemain ini.
"Pada akhirnya, ini adalah Barca, tim terbaik di dunia, dan tuntutannya ada setiap hari.
"Anda tidak pernah bisa lengah."
Apakah pada akhirnya ia menetap di bek kiri, kembali ke kanan, atau pindah ke lini tengah, kecerdasan dan fleksibilitasnya memberi Flick opsi yang berharga.