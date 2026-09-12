Athletic Club benar-benar merupakan kebanggaan Bilbao. Bahkan warga lokal yang tidak mengikuti sepakbola pun mendukung tim ini, yang selama lebih dari satu abad telah menjadi simbol perlawanan masyarakat Basque dan budaya mereka.

"Athletic Club tidak bisa dipahami tanpa memahami nilai-nilai kami," kata anggota dewan Igor San Roman. "Klub ini telah mengusung model yang unik di dunia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berhasil kami junjung sepanjang 127 tahun sejarah kami: kesetiaan kepada klub, kesetiaan kepada warna, dan yang terpenting, kesetiaan kepada komunitas yang diwakilinya.

"Ada satu pesan abadi, yaitu bahwa kesetiaan belum mati. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan melalui para pemain kami."

Dan mereka terus melakukannya karena Athletic tidak pernah meninggalkan kebijakan membanggakan mereka yang hanya memilih pemain dengan akar atau pendidikan sepakbola Basque.

Ini jelas merupakan strategi perekrutan yang cukup membatasi. Negara Basque mungkin terdiri dari tujuh provinsi bersejarah yang membentang dari utara Spanyol hingga selatan Prancis, tetapi total populasinya hanya sedikit di atas tiga juta orang.

Namun, Athletic memaksimalkan talenta yang mereka miliki dengan berinvestasi besar-besaran pada sepakbola akar rumput. Mereka juga dengan cermat memelihara ikatan mendalam yang sudah ada antara Bilbao dan tim sepakbolanya. Seperti yang dikatakan bek Dani Vivian kepada The Guardian, "Rasanya seperti Anda tidak memilih untuk menjadi pendukung Athletic; Anda terlahir dengan itu.

"Bagi kami, ini bukan hanya sejarah terkini, bukan hanya olahraga, tetapi cara klub memperlakukan orang-orangnya, bagaimana klub menjangkau mereka. Ini adalah cara hidup yang sangat istimewa, yang hanya bisa diciptakan oleh sangat sedikit klub."

Konsekuensinya, meskipun klub memiliki wilayah jangkauan yang relatif kecil, hasil akhirnya adalah skuad yang tersusun dari nilai, kebanggaan, dan gairah yang sama.

Dengan demikian, Athletic menjadi "cara hidup", seperti yang dikatakan winger legendaris Julen Guerrero, bagi setiap pemain yang cukup beruntung untuk mewakili klub dan rakyat mereka sendiri.

"Itu sangat mengakar, terlihat dari cara kami bekerja dengan akademi kami, dalam ideologi kami," jelas Vivian. "Ada identifikasi yang kami semua rasakan di ruang ganti: itu jelas membantu kami bersaing."