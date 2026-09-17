Super Depor telah kembali! Kelahiran kembali Deportivo La Coruna
Pada Juli 2020, Deportivo La Coruna terpuruk ke titik nadir. Setelah finis di posisi ke-19 Segunda Spanyol, mereka terdegradasi ke kasta ketiga untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan 20 tahun setelah satu-satunya gelar juara divisi teratas dalam sejarah klub.
Saat itu juga ada banyak kontroversi. Laga terakhir Deportivo ditunda setelah beberapa pemain Fuenlabrada dinyatakan positif Covid-19, dan kemenangan Lugo serta Albacete memastikan nasib mereka bahkan sebelum mereka sempat menendang bola. Pihak Deportivo berargumen bahwa seluruh rangkaian pertandingan seharusnya dijadwal ulang agar tim-tim bisa bermain dalam kondisi yang setara, tetapi pada akhirnya banding mereka ke La Liga, RFEF, dan Pengadilan Arbitrase Olahraga ditolak.
Deportivo terdegradasi dari La Liga pada 2011, 2014, dan 2018, semuanya terjadi saat mereka juga bergelut dengan utang yang melumpuhkan, tetapi ini adalah pukulan telak yang membuat pemulihan cepat mustahil terwujud. Meski begitu, pembangunan ulang secara bertahap dan terencana tetap terjadi, dengan Deportivismo - istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengabdian tanpa padam dari basis suporter klub di komunitas lokal Galicia - membantu mendorong tim memasuki era baru yang menarik.
Lompat ke masa kini, Deportivo bukan hanya sudah kembali ke La Liga, tetapi tanda-tanda awal juga menunjukkan mereka bisa menantang untuk lolos ke kompetisi Eropa pada akhir musim. Deportivo hidup sesuai julukannya sebagai klub yang terlahir kembali, dengan deretan bintang baru yang ingin mengikuti teladan para legenda yang menjadi bagian dari proyek 'Super Depor' mereka yang tak terlupakan.
Lonjakan era 90-an
Antara 1991 dan 2004, Deportivo merupakan salah satu klub terbesar di Spanyol. Di bawah arahan Arsenio Iglesias, mantan striker yang menghabiskan enam tahun sebagai pemain di Riazor antara 1951 dan 1957, Deportivo kembali ke kasta tertinggi setelah 18 tahun absen, lalu finis di posisi kedua pada musim 1994-95, dengan sangat menyakitkan gagal meraih gelar karena selisih gol, sekaligus memenangkan trofi besar pertama mereka, Copa del Rey.
Bintang tim itu adalah striker Brasil Bebeto, yang mencetak 86 gol luar biasa dalam total 131 penampilan untuk klub, sementara mereka juga memiliki gelandang Spanyol Fran yang elegan,gelandang pekerja keras bernomor punggung 6 Mauro Silva, bek tengah Serbia yang kokoh Miroslav Dukic, dan kiper andal Francisco Liano.
Iglesias pensiun dari sepak bola setelah kesuksesan Deportivo di Copa, dan kemudian datanglah John Toshack. Pelatih asal Wales itu mempersembahkan Supercopa de Espana dan bertanggung jawab atas perekrutan ikon Brasil Rivaldo serta bek Maroko Noureddine Naybet, sebelum ia mengundurkan diri di tengah ketegangan internal pada Februari 1997.
Deportivo kemudian menunjuk Carlos Alberto Silva untuk menstabilkan keadaan, dan pada awalnya ia berhasil melakukannya dengan membawa tim finis di posisi ketiga La Liga. Namun, Rivaldo hengkang ke Barcelona pada musim panas itu, dan terjadi kemunduran besar sepanjang kampanye 1997-98, dengan Silva akhirnya dipecat saat Depor merosot ke peringkat ke-12 klasemen.
Dibutuhkan langkah berani untuk membawa Depor kembali ke jalur yang benar, dan itulah yang terjadi. Deportivo bergerak cepat untuk memboyong Javier Irueta dari rival regional terberat mereka, Celta Vigo, tempat ia mengawasi laju kualifikasi Eropa yang mengesankan dan menerapkan gaya sepak bola yang dipuji luas. Itu membuahkan hasil berlipat ganda, karena Irueta terbukti menjadi penerus sejati Iglesias.
Menaklukkan La Liga
Irueta adalah pelatih yang teliti dan tenang, yang menyesuaikan taktiknya berdasarkan setiap lawan, tetapi menuntut disiplin bertahan dan kontrol lini tengah. Ia juga dengan cermat memilih pemain rekrutan yang sesuai dengan filosofinya, dan banyak dari mereka kemudian menjadi sosok kultus, termasuk Diego Tristan, Roy Makaay, Juan Carlos Valeron, Joan Capdevilla, dan Jorge Andrade.
Ia juga meningkatkan performa sejumlah nama mapan, dari Naybet hingga gelandang serang Brasil Djalminha, dan Deportivo pun menjadi salah satu tim yang paling ditakuti di benua itu. Namun, itu tidak terjadi dalam semalam.
Deportivo finis di posisi keenam La Liga pada tahun pertama Irueta menangani tim, terpaut 16 poin dari juara Barcelona. Mereka tidak cukup konsisten untuk melancarkan persaingan gelar atau lolos ke Liga Champions, tetapi berhasil kembali ke Piala UEFA, dan Irueta menerapkan formasi 4-2-3-1 yang memberi landasan bagi stabilitas.
Menjelang musim 1999-2000, Irueta mendatangkan enam pemain baru, termasuk Makaay dari Tenerife seharga €8,6 juta, dan winger Racing Santander Victor Sanchez seharga €7,6 juta. Dua pemain itu sangat vital dalam membawa Deportivo naik ke level berikutnya.
Deportivo hanya memperbaiki raihan poin mereka pada 1998-99 dengan tambahan enam poin, tetapi itu cukup untuk membuat mereka menjuarai La Liga setelah salah satu persaingan paling terbuka dalam sejarah kompetisi tersebut, dengan Barcelona, Valencia, Real Zaragoza, dan Real Madrid sama-sama bersaing. Barcelona memberi tekanan terbesar kepada Depor, tetapi hanya mampu bermain imbang dalam dua laga terakhir mereka, dan tim asuhan Irueta mengunci gelar setelah kemenangan pada hari terakhir atas Espanyol.
Striker Belanda yang tajam, Makaay, menjadi pahlawan setelah mencetak 22 gol, tetapi Djalminha dan Sanchez memberi dukungan berkualitas tinggi dalam serangan, Maurco Silva dan Flavio Conceicao tampil luar biasa dalam poros ganda, dan Donato memimpin dengan memberi teladan di lini belakang.
"Kami telah menyelesaikan pekerjaan tim 1994," kata Irureta setelah gelar dipastikan.
Aksi heroik di Liga Champions
Tidak puas berpuas diri dengan keberhasilan yang sudah diraih, Deportivo menghabiskan €40 juta untuk pemain-pemain baru pada musim panas itu, dengan mendatangkan Valeron, Tristan, Aldo Duscher, Walter Pandiani, Jose Molina, Capdevila, dan Emerson. Irueta memang belum mampu merancang pertahanan gelar yang sukses pada 2000-01, tetapi Deportivo tetap finis di posisi kedua di belakang Real Madrid, dan menikmati perjalanan yang berkesan hingga perempat-final Liga Champions.
Deportivo mengulangi kedua pencapaian itu pada musim berikutnya, dan meraih trofi lagi, dengan merusak perayaan ulang tahun ke-100 Real Madrid di Bernabeu lewat kemenangan 2-1 pada final Copa del Rey. Irueta telah membentuk tim yang mampu bersaing untuk gelar-gelar terbesar setiap tahun.
Setelah kembali finis di tiga besar La Liga pada 2002-03, Deportivo mengarahkan bidikan mereka pada kejayaan Liga Champions. Mereka kembali melaju ke delapan besar, dan yang menghalangi langkah menuju semifinal pertama mereka adalah juara bertahan AC Milan, yang bahkan belum kebobolan satu gol pun di kompetisi itu hingga titik tersebut.
Dipimpin Kaka, AC Milan membongkar Depor 4-1 pada leg pertama di San Siro, membuat sebagian besar pengamat yakin bahwa duel ini sudah berakhir. Namun, tim asuhan Irueta melakukan kebangkitan luar biasa di hadapan Riazor yang penuh sesak, melesat unggul tiga gol sebelum turun minum berkat gol-gol dari Pandiani, Valeron, dan Albert Luque.
Pemain veteran yang masuk dari bangku cadangan, Fran, membuat skor menjadi 4-0 lewat tembakan yang berbelok arah pada menit-menit akhir saat Deportivo bertahan untuk menjadi tim pertama di era modern Liga Champions yang membalikkan defisit tiga gol dari leg pertama fase gugur. Kemenangan itu menjadi puncak generasi emas Depor, dengan Irueta menyatakan: "Kami telah menciptakan sebuah keajaiban di sini... Ini adalah hasil yang bersejarah. Kami adalah pahlawan."
Gelandang Milan Andrea Pirlo kemudian mengenang intensitas menakutkan Depor dalam otobiografinya: "Hal yang paling membekas bagi saya adalah bagaimana mereka terus berlari saat turun minum. Semuanya: tanpa pengecualian... Mereka tidak bisa diam bahkan dalam periode 15 menit yang memang dirancang khusus untuk membuat Anda menarik napas."
Perjalanan Deportivo pada akhirnya berakhir di babak berikutnya saat mereka kalah agregat 1-0 dari Porto asuhan Jose Mourinho, dengan hanya penalti Derlei yang memisahkan kedua tim. Irueta menyebut bahwa "takdir tidak berpihak kepada kami", yang kemudian terbukti ketika Porto melaju untuk menjuarai European Cup dengan mengalahkan Monaco di final.
Akhir dari siklus
Sungguh menyenangkan menyaksikan Deportivo pada periode itu. Valeron adalah pesulap yang meluncur di atas lapangan dan memiliki kemampuan untuk membongkar pertahanan mana pun lewat variasi umpannya, Tristan bermain dengan gaya penuh percaya diri layaknya seorang matador, Makaay adalah perwujudan efisiensi, dan Silva merupakan penjaga stois yang memberi mereka ruang untuk mengamuk. Djalminha juga sangat memikat sebelum kehilangan tempatnya karena Valeron. Sebagai playmaker agresif dengan gudang trik yang begitu dalam, sangat sedikit bek yang bisa menghentikannya saat berada dalam performa terbaiknya.
Namun, semua hal baik pasti ada akhirnya, dan skuad Irueta yang menua tak mampu mempertahankan standar tinggi mereka pada 2004-05, terpuruk ke peringkat kedelapan di La Liga sekaligus tersingkir dari Liga Champions pada fase grup. "Seperti pasangan suami istri yang sudah lama menikah, rutinitas perlahan membunuh kami semua," kata kiper Depor Jose Molina saat mengakui tim telah mengalami stagnasi.
Irueta juga menyadari bahwa siklus itu sudah sampai di ujung jalan. "Ini adalah momen yang tepat untuk sebuah perubahan, baik untuk klub maupun untuk diri saya sendiri," akunya saat mundur pada akhir musim tersebut.
Namun, lembaran baru tidak menghadirkan kebangkitan. Saat Depor terus mengalami kemunduran dan uang hadiah dari kompetisi Eropa mengering, presiden Augusto Cesar Lendoiro menghabiskan bertahun-tahun membiayai klub melalui pinjaman bank dalam jumlah besar, dan mereka terpaksa menjual para pemain terbaik mereka untuk mengurangi dampaknya. Deportivo secara resmi masuk ke administrasi sukarela pada 2013 dengan utang €156 juta, yang memicu periode 'yo-yo' selama satu dekade di antara divisi.
Sedang naik daun
Setelah terdegradasi ke kasta ketiga non-profesional pada 2020, yang berisi 102 tim di lima liga regional, ada ekspektasi bahwa Deportivo akan langsung bangkit. Namun, mereka justru terjebak dalam keterpurukan selama dua tahun, gagal meraih promosi lewat play-off dalam dua musim beruntun.
Meski begitu, ada kabar baik dalam bentuk pengambilalihan oleh raksasa perbankan Galicia, Abanca, yang merekayasa pemulihan finansial klub dengan meninggalkan penagihan utang korporat tradisional, dan memilih menggunakan skema debt-to-equity swap serta penambahan modal strategis. Mantan bos Real Zaragoza dan Leganes, Imanol Idiakez, kemudian mengambil alih kursi pelatih pada Juli 2023, dan tim mulai bangkit lagi.
Idiakez membawa Depor menjuarai Primera Federacion pada kesempatan pertama, finis di puncak Grup 1 (Utara) setelah mengalahkan Barcelona B pada laga terakhir, berkat tendangan bebas dramatis dari mantan penyerang Arsenal Lucas Perez. Kampanye Segunda 2024-25 menghadirkan lebih banyak turun daripada naik, tetapi itu terutama soal konsolidasi, dan finis di papan tengah menjadi landasan untuk dorongan promosi yang sesungguhnya.
Ada perubahan lagi di bangku cadangan, dengan Idiakez digantikan Oscar Gilsanz, sebelum Antonio Hidalgo diberi kontrak satu tahun di Riazor musim panas lalu. Hidalgo, yang merupakan lulusan akademi ternama Barcelona, La Masia, dan juga sempat membela Tenerife serta Malaga, kemudian menerapkan keseimbangan yang sama antara pragmatisme struktural dan kebebasan menyerang seperti yang pernah dilakukan Irueta dengan sangat efektif, mengubah Depor menjadi mesin counter-pressing.
Depor mengamankan posisi kedua di Segunda Spanyol di belakang Racing Santander pada 2025-26, dengan promosi mereka dipastikan setelah kemenangan 2-0 di markas Real Valladolid yang membuat penyerang Kamerun Bil Nsongo memborong kedua gol. Perayaan di A Coruna berlangsung liar, tetapi rasa lega adalah emosi yang paling dominan.
"Saya sudah berada di sini selama tiga dari delapan tahun panjang itu, dan ini adalah tujuannya, yang sekarang sudah kami capai. Tetapi ketika Anda berada di sini, Anda memahami betapa pentingnya bagi kota ini bahwa Depor berada di La Liga," kata CEO Depor Massimo Benassi kepada La Gazetta Dello Sport. "Ada tekanan yang sehat yang terasa setiap hari: setiap hari tanpa La Liga terasa seperti satu hari lagi ketika ada sesuatu yang hilang."
Musim panas yang kuat
Dalam upaya memastikan mereka kembali menikmati masa panjang di kasta tertinggi, Deportivo menjalankan strategi transfer musim panas yang ambisius, dengan memburu bintang besar sekaligus talenta muda top Eropa yang memiliki klausul pelepasan. Mereka berhasil mendatangkan 10 pemain baru dengan total pengeluaran hanya €25 juta, dengan porsi terbesar digunakan untuk merekrut kiper Mallorca Leonardo Román Riquelme (€9 juta).
Depor juga merekrut Jonathan Asp Jensen dari Bayern Munich dan Lorenzo Amatucci dari Fiorentina, masing-masing seharga €6 juta, serta mencatat salah satu gebrakan terbesar di sepanjang bursa transfer dengan memboyong Pierre Emerick Aubameyang dari Marseille hanya dengan €1,5 juta. Aubameyang memang sudah jauh melewati masa terbaiknya di usia 37 tahun, tetapi mantan penyerang Arsenal dan Borussia Dortmund itu mencetak 10 gol di Ligue 1 musim lalu, membuktikan instingnya di kotak penalti masih tetap tajam.
Adama Traore, sementara itu, datang dengan status bebas transfer setelah meninggalkan West Ham, menambah pengalaman krusial di level tertinggi ke dalam skuad Hidalgo, dan Deportivo juga menyambut tigarekrutan pinjaman cerdik pada hari terakhir bursa transfer: Jose Maria Gimenez, Angelino, dan Marc Casado. Depor juga memiliki opsi pembelian untuk Casado, dan gelandang Barcelona itu berpotensi menjadi yang paling berdampak di antara para pemain baru sebagai pengatur tempo dengan etos kerja tanpa henti.
Hidalgo puas dengan aktivitas klub di bursa transfer, tetapi menekankan pentingnya menjaga identitas mereka menjelang dimulainya musim 2026-27. "Kedatangan pemain seperti Aubameyang dan Adama Traore mengubah profil teknis tim ini, tetapi tidak mengubah proyek inti yang membawa kami kembali ke La Liga. Kami sangat mengandalkan pengalaman di kasta tertinggi dari para pemimpin seperti Aubameyang dan Gimenez untuk membimbing para pemain muda kami menghadapi tuntutan divisi ini."
Super Depor 2.0
Gimenez mengawali kehidupannya di Riazor dengan cukup menjanjikan, tetapi sejauh ini baru bermain dalam tiga pertandingan setelah datang terlambat. Sementara itu, Aubameyang tampaknya benar-benar menaruh kata-kata Hidalgo dalam hati, dan tampil luar biasa seolah memutar kembali waktu.
Tim ini sudah dijuluki 'Super Depor 2.0' setelah tidak terkalahkan dalam lima pertandingan pertama mereka di La Liga, dengan bermain imbang 1-1 melawan Elche, Malaga, dan Getafe, diapit kemenangan memikat atas Valencia dan Villarreal sebelum akhirnya menelan kekalahan dari Sevilla pada Rabu.
Aubemayang tampil produktif, menjadi pemain pertama sejak Zlatan Ibrahimovic pada 2009-10 untuk Barcelona yang mencetak gol pada masing-masing dari lima pekan pembuka, dengan penampilan paling menonjolnya datang saat melawan Villarreal. Setelah memberi assist untuk Luismi Cruz dan Zakaria Eddahchouri, Aubameyang menceploskan gol ketiga Depor pada menit ke-89 untuk mengamankan kemenangan 3-2 di El Madrigal.
"Apa yang dilakukan Aubameyang benar-benar luar biasa," kata Hidalgo tentang dampak yang ia berikan. "Dia tidak pernah melewatkan satu pun sesi latihan dan bekerja lebih keras daripada siapa pun. Dia punya bakat istimewa."
Depor saat ini berada di peringkat ketujuh klasemen, dan punya peluang bagus setidaknya untuk tetap bertahan di paruh atas jika Aubameyang bisa mempertahankan performa luar biasanya. Di sisi lain, Cruz melanjutkan performanya seperti pada musim lalu sebagai pusat kreativitas tim, Amatucci beradaptasi cepat untuk mendominasi lini tengah, dan Roman membuktikan dirinya sebagai sosok yang aman di bawah mistar sebagai No.1 yang baru. Seperti Gimenez, Casado juga tampil mengesankan dalam dua penampilan pertamanya untuk klub.
Para suporter memberikan suara untuk mengubah nama tim dari Deportivo de 'La Coruña' menjadi versi Galicia 'A Coruna' pada musim panas, tetapi kumpulan pemain baru ini sedang menghidupkan kembali nilai-nilai yang membawa klub itu meraih begitu banyak kesuksesan antara 1990-an dan awal 2000-an. Mereka juga memiliki pelatih yang mantap dan akan memastikan fokus mereka tidak mengendur.
"Kami datang setiap pekan dengan niat yang sama, memahami tingkat kesulitannya, dengan banyak kerendahan hati, menyadari bahwa [musim] ini sangat panjang dan Anda selalu harus tetap membumi. Namun dari situ, kami juga bermain dengan penuh kepercayaan diri," ujar Hidalgo.
Ini bisa menjadi awal dari perjalanan spesial lainnya. Deportivo telah kembali, dan itu hanya kabar baik bagi para puris La Liga.