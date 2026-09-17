Pada Juli 2020, Deportivo La Coruna terpuruk ke titik nadir. Setelah finis di posisi ke-19 Segunda Spanyol, mereka terdegradasi ke kasta ketiga untuk pertama kalinya dalam 40 tahun, dan 20 tahun setelah satu-satunya gelar juara divisi teratas dalam sejarah klub.

Saat itu juga ada banyak kontroversi. Laga terakhir Deportivo ditunda setelah beberapa pemain Fuenlabrada dinyatakan positif Covid-19, dan kemenangan Lugo serta Albacete memastikan nasib mereka bahkan sebelum mereka sempat menendang bola. Pihak Deportivo berargumen bahwa seluruh rangkaian pertandingan seharusnya dijadwal ulang agar tim-tim bisa bermain dalam kondisi yang setara, tetapi pada akhirnya banding mereka ke La Liga, RFEF, dan Pengadilan Arbitrase Olahraga ditolak.

Deportivo terdegradasi dari La Liga pada 2011, 2014, dan 2018, semuanya terjadi saat mereka juga bergelut dengan utang yang melumpuhkan, tetapi ini adalah pukulan telak yang membuat pemulihan cepat mustahil terwujud. Meski begitu, pembangunan ulang secara bertahap dan terencana tetap terjadi, dengan Deportivismo - istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengabdian tanpa padam dari basis suporter klub di komunitas lokal Galicia - membantu mendorong tim memasuki era baru yang menarik.

Lompat ke masa kini, Deportivo bukan hanya sudah kembali ke La Liga, tetapi tanda-tanda awal juga menunjukkan mereka bisa menantang untuk lolos ke kompetisi Eropa pada akhir musim. Deportivo hidup sesuai julukannya sebagai klub yang terlahir kembali, dengan deretan bintang baru yang ingin mengikuti teladan para legenda yang menjadi bagian dari proyek 'Super Depor' mereka yang tak terlupakan.