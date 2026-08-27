Saat sepak bola bertemu rap: Menelisik karier musik Memphis Depay, Rafael Leao, dan lainnya
Sejak pahlawan Inggris John Barnes membawakan rap ikoniknya di lagu New Order, 'World In Motion', untuk Piala Dunia 1990 di Italia, para pesepakbola terdorong untuk menjajal dunia hip-hop. Lebih sering daripada tidak, karya-karya ini merupakan rilisan sekali jadi yang membantu membangun antusiasme untuk acara tertentu atau membangun merek pribadi. Namun, dalam beberapa kasus langka, hal itu jauh lebih serius dari sekadar itu.
Bagi Memphis Depay, Rafael Leao, Moise Kean, dan Alex Iwobi, nge-rap adalah saluran kreatif sekaligus bentuk pelarian dari tekanan tanpa henti yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sebagai pesepakbola level elite. Studio menjadi tempat aman bagi mereka untuk mengekspresikan kebahagiaan, rasa sakit, dan membahas topik-topik yang dekat di hati mereka.
Dengan mengasah kemampuan mereka di mikrofon saat waktu senggang, mereka juga berpotensi menyiapkan diri untuk pada akhirnya menukar sepatu bola dengan mikrofon dan menekuni karier penuh waktu di dunia musik. Pertanyaannya: apakah kuartet ini punya apa yang dibutuhkan untuk sukses di dunia rap?
Rafael Leao
Leao dianggap sebagai salah satu winger terbaik di Eropa, setelah mencatatkan keterlibatan dalam 145 gol untuk AC Milan dalam 291 penampilan, dan ia juga mengoleksi 49 caps bersama tim nasional Portugal. Namun, hip-hop adalah cinta keduanya, dan ia pertama kali menunjukkan bakatnya sebagai rapper pada 2021 dengan merilis EP berisi tujuh lagu berjudul 'Beginning' dengan nama alias WAY 45, yang diambil dari kode pos 2845 kampung halamannya, Seixal.
Dua tahun kemudian, Leao merilis album studio debutnya 'My Life In Each Verse', sebuah proyek autobiografis berisi 17 lagu yang memadukan hip-hop dengan soul dan R&B. Itu adalah upaya ambisius yang memberi pendengar wawasan tentang kehidupan keluarganya dan pengorbanan yang ia lakukan saat masih muda di Portugal, meski permainan katanya yang sederhana dan kurangnya variasi vokal bisa membuat album itu terasa cukup melelahkan untuk dinikmati secara utuh.
Rilisan 2025, '12:12' , menunjukkan evolusi yang jelas dalam flow Leao, dengan kepercayaan dirinya terpancar di seluruh delapan lagu dalam EP singkat tersebut. Dengan mengusung suara trap yang lebih agresif, Leao menyingkap sosok bintang sepak bolanya untuk merefleksikan keyakinannya dan bagaimana ia menghadapi sorotan publik.
Untuk saat ini, WAY 45 beroperasi sebagai artis streaming independen level menengah alih-alih kekuatan komersial besar, tetapi keuntungan finansial bukanlah hal utama bagi Leao.
"Saya selalu ingin melakukan sesuatu di musik dan saya merasa ini benar-benar memungkinkan saya mengekspresikan diri karena saya pemalu," katanya kepada Rolling Stone pada 2023. "Saya orang yang pemalu dan saya tidak selalu menunjukkan emosi serta perasaan saya. Tapi melalui musik saya bisa melakukan itu, dan ini seperti dunia lain bagi saya."
Leao akan terus mengikuti gairahnya di dunia musik, meski sempat mendapat nasihat cukup keras dari mantan rekan setimnya di Milan, Zlatan Ibrahimovic, setelah perilisan album pertamanya. "Dia menertawakannya dan menyuruh saya fokus ke sepakbola saja!" ungkap Leao. "Tapi yang lain [teman-teman saya] menyuruh saya untuk terus melangkah dan melakukan hal saya."
Alex Iwobi
Dengan nama 17, lulusan akademi Arsenal Alex Iwobi merilis singel debutnya 'Don't Shoot' pada 2024, yang menampilkan penyerang Ipswich Town saat ini Chuba Akpom dan mantan pemain internasional England U-19 Medy Elito. Pesan utama dari lagu itu adalah membujuk anak-anak muda agar tidak terseret ke dunia kekerasan jalanan, dan video musik yang menyertainya menjadi sebuah ode untuk masa tumbuh besar ketiganya di London timur.
Iwobi, yang kini menjadi pemain kunci di Fulham dan sudah mencatatkan 99 penampilan untuk Nigeria, merilis singel kedua pada tahun yang sama berjudul 'What's Luv', yang merayakan akar Afrikanya, lalu mengalihkan fokusnya untuk menciptakan sebuah karya yang utuh. Itu akhirnya rampung dan diperkenalkan ke publik pada April tahun ini, ketika Iwobi menjadi pemain Premier League pertama yang pernah merilis sebuah EP, sebuah rilisan berisi sembilan lagu berjudul 'More To Life'.
EP tersebut masuk dalam kategori luxury rap, dengan keberanian lebih diutamakan daripada lirik yang bermakna, tetapi juga berakar pada warisan Nigerianya. Cara penyampaian Iwobi terdengar tajam dan produksinya luar biasa, sementara kemunculan gelandang Aston Villa dan Belgia Amadou Onana di lagu 'Mine' menambah lapisan energi dan daya tarik. Meski Iwobi masih perlu menetapkan identitas musikal yang jelas, ada cukup banyak hal positif untuk menunjukkan bahwa ia bisa memiliki masa depan di atas panggung, dan ia ingin para penggemar melihat sisi lain dari dirinya.
"Semua orang tahu Alex Iwobi si pesepakbola, tetapi saya merasa sekarang saatnya orang-orang melihat bahwa saya punya lebih dari sekadar hobi sepakbola, bahwa saya suka menekuni banyak hal. Dan tentu saja, musik adalah salah satunya," katanya dalam wawancara terbaru dengan Native. "Saya tidak ingin orang-orang berpikir saya terdistraksi dengan musik saya karena, pada saat yang sama, sepakbola adalah profesi utama saya.
"Saya merasa sejak pindah ke Fulham [pada 2023], ini adalah waktu yang tepat. Manajer saya memberi saya keleluasaan untuk pergi dan mengekspresikan diri di luar lapangan sepakbola. Teman-teman saya memberi saya kebebasan itu, dan keluarga saya memberi saya kebebasan itu. Jadi ketika banyak orang memberi saya lampu hijau, saya merasa percaya diri untuk mengekspresikan diri lewat musik."
Memphis Depay
"Untuk sekadar bermain sepakbola, itu bukan saya," kata Memphis Depay kepadaHYPEBEAST pada awal tahun ini. "Nama saya lebih besar daripada sepakbola dalam cara saya hidup, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya wakili."
Memang, pemain internasional Belanda itu menikmati karier sepakbola yang mengesankan, yang dimulai di PSV dan membawanya ke Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid, dan Corinthians, yang terakhir baru saja mengikatnya dengan kontrak baru, tetapi ia juga berhasil mendongkrak profilnya secara signifikan lewat kiprahnya sebagai rapper.
Depay mulai merilis musik independen pada 2017, terinspirasi oleh latar belakang keluarganya dan perjalanannya ke berbagai penjuru dunia. Ia merilis album studio pertamanya pada 2020, berjudul 'Heavy Stepper', yang menjadi perayaan atas kekayaan dan dunia fesyen kelas atas yang ia jalani, sekaligus mengisahkan masa tumbuh kembangnya dan perjuangannya melawan kesulitan. Album itu terlalu bergantung pada pakem rap yang generik, dan ia terpaksa menjelaskan bahwa lirik "I need money like the Glazers" dalam lagu 'Big Fish' tidak dimaksudkan sebagai sindiran kepada pemilik mayoritas United.
Namun, ia telah mengumpulkan jutaan penayangan di YouTube dan Spotify, serta menunjukkan perkembangan sebagai artis dalam EP kolaboratif 2025, 'Favelas'. Proyek tersebut mengeksplorasi kehidupan baru Depay di Brasil setelah bergabung dengan Corinthians, dengan sukses memadukan trap dan funk ketika ia sepenuhnya merangkul budaya lokal.
Depay memang sempat memicu kontroversi pada musim panas ini setelah perselisihan panjang dengan petinggi Corinthians. Sebelum perpanjangan kontrak pemain berusia 32 tahun itu disepakati, klub telah menarik tawaran awal perpanjangan dua tahun mereka, dan ia menuduh klub melakukan "perilaku yang tidak dapat diterima". Hanya 24 jam setelah kembali untuk membantu tim mencapai perempat-final Copa Libertadores, Depay berisiko memicu keretakan lain dengan merilis video musik baru untuk lagu 'Don't Panic', yang menampilkan markas Corinthians terbakar.
Saat ini para suporter sedang memprotes rezim kepemilikan klub di tengah kekacauan finansial yang kian membesar, tetapi Depay mengklaim videonya "direkam berbulan-bulan lalu", sebelum menambahkan dalam pernyataan di media sosial: "Saya berharap ini menjadi protes damai di mana orang-orang bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan tenang. Soal musik saya, saya tegaskan ini hanyalah seni."
Terlepas dari semua itu, masih akan ada banyak lagi dari Depay di dunia rap. "Saya menghabiskan begitu banyak waktu di studio, mengeluarkan uang saya sendiri untuk sesi rekaman dan video musik, jadi ini sudah menjadi sesuatu yang serius," tambah Depay, yang menyebut Tupac, Jay-Z, dan 50 Cent sebagai sebagian dari inspirasinya, kepada HYPEBEAST. "Saya punya sekitar tiga album lagu yang belum dirilis. Ini sesuatu yang membuat saya bersemangat."
Moise Kean
Perjalanan sepakbola Kean dimulai di Juventus pada 2019, dan ia juga pernah membela Hellas Verona, Everton, serta Paris Saint-Germain, tetapi ia kerap dituduh gagal memenuhi potensinya. Namun, itu berubah ketika ia bergabung dengan Fiorentina pada musim panas 2024 setelah periode keduanya yang kurang meyakinkan di Juve, dengan sang striker berhasil menghidupkan kembali kariernya lewat 35 gol dalam 78 laga pertamanya untuk La Viola hingga mendapat panggilan kembali ke tim nasional Italia.
Menemukan kebahagiaan di Florence juga membuat Kean membawa kecintaannya pada musik ke level berikutnya. Pada Desember 2024, pemain berusia 26 tahun itu merilis album rap solo debutnya yang berisi 11 lagu, berjudul 'Chosen', dengan mengadopsi alter ego KMB. Dalam proyek tersebut, Kean menyuguhkan lirik eksplisit, berganti antara bahasa Italia dan Inggris, serta mengeksplorasi beragam tema, dari menyeimbangkan identitas gandanya sebagai atlet dan artis hingga pentingnya ketahanan mental, beserta bualan murni tentang gaya hidup mewahnya.
Proyek itu membuat Kean menuai banyak pujian atas flow alaminya dan daya tarik lintas bidangnya, tetapi kesuksesan yang lebih besar sudah menanti. Pada 27 Maret 2025, Kean merilis singel baru berjudul 'BOMBAY', dengan video yang secara menonjol menampilkan grup rapnya 19F, yang meraih visibilitas arus utama. BOMBAY mencetak sejarah video game sebagai lagu pertama dari pesepakbola profesional divisi teratas yang tampil dalam soundtrack EA Sports FC, dan sejauh ini telah mengumpulkan 1,1 juta pemutaran di platform streaming.
Ketika diminta menjelaskan apa yang mendorong keputusannya menjadi artis rekaman, Kean mengatakan kepada Vivo Azzurro TV tahun lalu: "Saya ingin menyampaikan pesan kepada anak muda: jika Anda mampu melakukan hal-hal besar, kenapa tidak? Saya menulis di rumah setelah latihan dan ketika saya bepergian. Itu menenangkan saya dan membuat saya bahagia."
Tidak ada pembenaran yang lebih baik daripada itu, dan kebesaran mungkin ada dalam agenda jika Kean terus berkembang sebagai rapper dalam beberapa tahun ke depan.
Penyebutan penting
Ada beberapa bintang sepakbola lain yang juga sempat menjajal dunia rap dan layak mendapat sorotan. Mantan winger Real Madrid dan Everton Royston Drenthe menekuni karier rap penuh waktu dengan nama alias Roya2Faces setelah mulai frustrasi dengan sepakbola. Ia merilis single debut berjudul 'Paranoia' pada 2017, yang langsung menjadi hit viral, tetapi pada akhirnya ia memutuskan menjauh dari musik tidak lama kemudian dan kembali bermain untuk Sparta Rotterdam.
Sementara itu, mantan penyerang Sunderland Asamoah Gyan, yang paling dikenal lewat penampilan gemilangnya bersama Ghana di Piala Dunia 2010, menikmati kesuksesan puncak tangga lagu lewat lagunya 'African Girls', yang menampilkan mendiang musisi Ghana Castro. Gyan juga dianugerahi penghargaan Best Hiplife Single di Ghana Music Awards 2010.
Dalam periode yang lebih baru, full-back Bayern Munich dan Kanada Alphonso Davies menjadi sorotan lewat kiprahnya di musik, dengan membentuk grup rap santai bernama Stugang saat pandemi Covid-19. Ia juga mengejutkan fans Bayern pada Februari tahun lalu dengan merilis lagu berjudul 'Munchen my Throne' untuk merayakan perpanjangan kontraknya di Allianz Arena.
Mantan penyerang Liverpool dan Belanda Ryan Babel melangkah lebih jauh daripada Davies selama masa lockdown, dengan merilis album hip-hop autobiografis berisi delapan lagu berjudul 'The Autobiography – Chapter 1'. Babel memasukkan beberapa sindiran kepada rekan setim dan berbicara terbuka soal hubungannya dengan manajer-manajer terdahulu, termasuk Rafa Benitez dan Louis van Gaal.
Noa Lang adalah pemain Belanda lain yang menembus ranah hip-hop, menggunakan nama samaran Noano. Gelandang Napoli itu telah merilis beberapa single dalam beberapa tahun terakhir, dengan Januari 2025 menghadirkan 'Waka' yang mendapat traksi paling besar, menghasilkan 4 juta pemutaran di YouTube saja.