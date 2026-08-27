"Untuk sekadar bermain sepakbola, itu bukan saya," kata Memphis Depay kepadaHYPEBEAST pada awal tahun ini. "Nama saya lebih besar daripada sepakbola dalam cara saya hidup, apa yang saya lakukan, dan apa yang saya wakili."

Memang, pemain internasional Belanda itu menikmati karier sepakbola yang mengesankan, yang dimulai di PSV dan membawanya ke Manchester United, Lyon, Barcelona, Atletico Madrid, dan Corinthians, yang terakhir baru saja mengikatnya dengan kontrak baru, tetapi ia juga berhasil mendongkrak profilnya secara signifikan lewat kiprahnya sebagai rapper.

Depay mulai merilis musik independen pada 2017, terinspirasi oleh latar belakang keluarganya dan perjalanannya ke berbagai penjuru dunia. Ia merilis album studio pertamanya pada 2020, berjudul 'Heavy Stepper', yang menjadi perayaan atas kekayaan dan dunia fesyen kelas atas yang ia jalani, sekaligus mengisahkan masa tumbuh kembangnya dan perjuangannya melawan kesulitan. Album itu terlalu bergantung pada pakem rap yang generik, dan ia terpaksa menjelaskan bahwa lirik "I need money like the Glazers" dalam lagu 'Big Fish' tidak dimaksudkan sebagai sindiran kepada pemilik mayoritas United.

Namun, ia telah mengumpulkan jutaan penayangan di YouTube dan Spotify, serta menunjukkan perkembangan sebagai artis dalam EP kolaboratif 2025, 'Favelas'. Proyek tersebut mengeksplorasi kehidupan baru Depay di Brasil setelah bergabung dengan Corinthians, dengan sukses memadukan trap dan funk ketika ia sepenuhnya merangkul budaya lokal.

Depay memang sempat memicu kontroversi pada musim panas ini setelah perselisihan panjang dengan petinggi Corinthians. Sebelum perpanjangan kontrak pemain berusia 32 tahun itu disepakati, klub telah menarik tawaran awal perpanjangan dua tahun mereka, dan ia menuduh klub melakukan "perilaku yang tidak dapat diterima". Hanya 24 jam setelah kembali untuk membantu tim mencapai perempat-final Copa Libertadores, Depay berisiko memicu keretakan lain dengan merilis video musik baru untuk lagu 'Don't Panic', yang menampilkan markas Corinthians terbakar.

Saat ini para suporter sedang memprotes rezim kepemilikan klub di tengah kekacauan finansial yang kian membesar, tetapi Depay mengklaim videonya "direkam berbulan-bulan lalu", sebelum menambahkan dalam pernyataan di media sosial: "Saya berharap ini menjadi protes damai di mana orang-orang bisa menyampaikan apa yang mereka pikirkan dengan tenang. Soal musik saya, saya tegaskan ini hanyalah seni."

Terlepas dari semua itu, masih akan ada banyak lagi dari Depay di dunia rap. "Saya menghabiskan begitu banyak waktu di studio, mengeluarkan uang saya sendiri untuk sesi rekaman dan video musik, jadi ini sudah menjadi sesuatu yang serius," tambah Depay, yang menyebut Tupac, Jay-Z, dan 50 Cent sebagai sebagian dari inspirasinya, kepada HYPEBEAST. "Saya punya sekitar tiga album lagu yang belum dirilis. Ini sesuatu yang membuat saya bersemangat."