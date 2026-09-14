Perpisahan sensasional legenda Real Madrid Raul di Schalke

Raul mungkin merupakan legenda hidup di Real Madrid, tetapi saat itu usianya baru menginjak 33 tahun dan ia dianggap tidak lagi dibutuhkan di Bernabeu oleh tidak lain dari Jose Mourinho. Musim 2009-10 tidak berjalan baik baginya; ia kesulitan menemukan performa terbaik sekaligus kebugaran, itulah sebabnya ia telah turun menjadi opsi pemain pengganti yang berpotensi memberi dampak jauh sebelum kiprahnya berakhir lebih cepat karena cedera pergelangan kaki.

Madrid sudah memiliki Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gonzalo Higuain dalam skuad mereka, dan Raul telah berada di belakang ketiga sesama penyerang itu dalam urutan pilihan. Keadaan juga tidak akan berubah di bawah Mourinho.

Raul hanya sekali berbicara dengan pria Portugal itu setelah penunjukannya sebagai pelatih baru klub, tetapi itu sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa waktunya telah habis. Mourinho menjelaskan kepada pencetak gol terbanyak sepanjang masa Madrid itu bahwa ia akan mendapat waktu bermain yang bahkan lebih sedikit di bawah arahannya daripada yang ia dapatkan di bawah Manuel Pellegrini. "Sejak saat itu, saya sudah memutuskan untuk mencari tantangan baru," Raul kemudian mengakui.

Raul sebenarnya memang sedang mengevaluasi masa depannya, tetapi gagasan untuk meninggalkan Madrid sulit untuk diterima. Pria Spanyol itu telah membela tim utama Real Madrid sejak usia 17 tahun. Selama periode itu, ia memecahkan hampir setiap rekor yang ada dan menjadi kapten klub. Madrid adalah bagian dari dirinya, dan ia adalah bagian dari Madrid.

Seperti yang dikatakan presiden Florentino Perez, "Ada banyak pria yang menjadi bagian dari legenda Real Madrid, tetapi sedikit yang dipilih untuk mewakili klub. Raul adalah salah satunya."

Namun, Raul sudah lelah. Menjadi simbol 'Madridismo' menguras dirinya, secara profesional maupun personal. Ia tidak lagi menikmati sepakbolanya. Tentu saja, tidak lagi menjadi starter pasti ikut berperan, tetapi Raul juga telah terkikis oleh beban ban kapten dan semua tanggung jawab yang menyertainya.

"Pada akhirnya, itu menguras energi Anda," katanya. "Saya perlu fokus hanya pada latihan dan bermain. Saya sampai pada titik ketika saya perlu melarikan diri." Tetapi ke mana?