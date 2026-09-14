Perpisahan sensasional legenda Real Madrid Raul di Schalke
Setahun setelah meninggalkan Schalke untuk bergabung dengan Al-Sadd pada musim panas 2012, Raul kembali ke Veltins-Arena bersama klub Qatar tersebut. Itu memang hanya laga persahabatan, tetapi stadion tetap penuh sesak, itulah sebabnya ribuan fans Schalke lainnya berkumpul di luar untuk menyaksikan pertandingan lewat layar raksasa yang didirikan khusus untuk kesempatan itu.
Yang membuat antusiasme itu makin luar biasa adalah fakta bahwa Raul hanya menghabiskan dua musim di Gelsenkirchen sebelum bergabung dengan Al-Sadd. Meraih status ikonik di sebuah klub adalah hal yang langka, melakukannya dalam waktu sesingkat itu sungguh mencengangkan. Fakta bahwa Raul juga dianggap sudah habis saat ia menandatangani kontrak dengan Schalke hanya membuat pencapaian tersebut kian luar biasa.
"Saya perlu melarikan diri"
Raul mungkin merupakan legenda hidup di Real Madrid, tetapi saat itu usianya baru menginjak 33 tahun dan ia dianggap tidak lagi dibutuhkan di Bernabeu oleh tidak lain dari Jose Mourinho. Musim 2009-10 tidak berjalan baik baginya; ia kesulitan menemukan performa terbaik sekaligus kebugaran, itulah sebabnya ia telah turun menjadi opsi pemain pengganti yang berpotensi memberi dampak jauh sebelum kiprahnya berakhir lebih cepat karena cedera pergelangan kaki.
Madrid sudah memiliki Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, dan Gonzalo Higuain dalam skuad mereka, dan Raul telah berada di belakang ketiga sesama penyerang itu dalam urutan pilihan. Keadaan juga tidak akan berubah di bawah Mourinho.
Raul hanya sekali berbicara dengan pria Portugal itu setelah penunjukannya sebagai pelatih baru klub, tetapi itu sudah cukup untuk meyakinkannya bahwa waktunya telah habis. Mourinho menjelaskan kepada pencetak gol terbanyak sepanjang masa Madrid itu bahwa ia akan mendapat waktu bermain yang bahkan lebih sedikit di bawah arahannya daripada yang ia dapatkan di bawah Manuel Pellegrini. "Sejak saat itu, saya sudah memutuskan untuk mencari tantangan baru," Raul kemudian mengakui.
Raul sebenarnya memang sedang mengevaluasi masa depannya, tetapi gagasan untuk meninggalkan Madrid sulit untuk diterima. Pria Spanyol itu telah membela tim utama Real Madrid sejak usia 17 tahun. Selama periode itu, ia memecahkan hampir setiap rekor yang ada dan menjadi kapten klub. Madrid adalah bagian dari dirinya, dan ia adalah bagian dari Madrid.
Seperti yang dikatakan presiden Florentino Perez, "Ada banyak pria yang menjadi bagian dari legenda Real Madrid, tetapi sedikit yang dipilih untuk mewakili klub. Raul adalah salah satunya."
Namun, Raul sudah lelah. Menjadi simbol 'Madridismo' menguras dirinya, secara profesional maupun personal. Ia tidak lagi menikmati sepakbolanya. Tentu saja, tidak lagi menjadi starter pasti ikut berperan, tetapi Raul juga telah terkikis oleh beban ban kapten dan semua tanggung jawab yang menyertainya.
"Pada akhirnya, itu menguras energi Anda," katanya. "Saya perlu fokus hanya pada latihan dan bermain. Saya sampai pada titik ketika saya perlu melarikan diri." Tetapi ke mana?
Banyak peminat
Ada banyak tawaran menggiurkan di meja, termasuk dari sebuah klub Rusia yang tidak disebutkan namanya, yang kabarnya meminta Raul untuk menentukan sendiri harganya. Namun, ia ingin terus bermain di level tertinggi dan pada akhirnya pilihannya mengerucut menjadi duel langsung antara Premier League dan Bundesliga.
Raul pernah menyaksikan mantan rekan setimnya di Madrid, Fernando Morientes, bermain untuk Liverpool dan menyukai atmosfer "istimewa" di Anfield, tetapi Manchester United-lah yang benar-benar mempertimbangkan untuk merekrut Raul.
"Sebagai aturan umum, kami memang lebih suka merekrut pemain muda, tetapi ketika Anda mendapat kesempatan untuk merekrut pemain berpengalaman seperti itu, Anda harus melihatnya," aku Sir Alex Ferguson kemudian. "Anda bisa membuat pengecualian untuk pemain tertentu, karena pengalaman sangat berharga. Kami berpikir hal yang sama ketika merekrut Michael Owen, yang telah menjadi profesional luar biasa bagi kami, dan mendatangkan Raul akan mirip dengan ketika kami berhasil mendapatkan Henrik Larsson untuk waktu singkat beberapa tahun lalu.
"Jelas waktunya di Real Madrid telah berakhir, tetapi dia tentu belum terlalu tua untuk tetap efektif. Kami berbicara dengan agennya tentang kemungkinan transfer, tetapi saat itu kami sudah memiliki Javier Hernandez dan, dengan Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, serta Michael Owen tersedia, kami merasa bisa membiarkan kesempatan itu berlalu.
"Namun, jika kami tidak memiliki Michael di klub saat itu, saya mungkin akan merekrutnya."
“Profesional yang sangat disukai”
Tottenham dan Newcastle juga menawarkan kepada Raul kesempatan untuk merasakan kerasnya sepakbola Inggris, tetapi ia tertarik ke Jerman, dan bukan hanya karena para suporternya. Ia juga "terpesona" oleh betapa "seimbang" Bundesliga pada saat itu.
Namun pada akhirnya, faktor penentunya adalah Schalke berusaha lebih keras daripada siapa pun juga "untuk membuat saya merasa diinginkan", dan itulah sebenarnya inti dari semuanya bagi Raul. Setelah disisihkan oleh Madrid, ia ingin merasa menjadi pusat dari sebuah proyek olahraga, dan Schalke dengan senang hati memenuhi hal itu.
"Ini kabar bagus untuk FC Schalke 04," kata pelatih Felix Magath kepada situs resmi klub saat Raul direkrut. "Saya gembira kami mampu meyakinkan pesepakbola luar biasa dan striker kelas dunia seperti ini untuk pindah ke Bundesliga dan Schalke.
"Kualitas Raul akan membantu kami melangkah maju. Perekrutannya menandai langkah penting dalam upaya kami memperkuat dan merombak skuad untuk tugas-tugas yang akan datang, dan saya menantikan bekerja dengan profesional yang begitu menyenangkan seperti dirinya."
Raul terbukti menjadi sosok "profesional yang menyenangkan" yang bahkan jauh melampaui bayangan para fans Schalke. Pria ini adalah ikon global, dengan mudah menjadi salah satu wajah paling terkenal di sepakbola saat itu, tetapi ia benar-benar sangat membumi.
Raul sama rendah hatinya dengan etos kerjanya yang tinggi, dengan bonus tambahan bahwa ia masih bisa mencetak gol. Ia memang telah kehilangan sebagian kecepatan yang membuatnya begitu eksplosif pada masa remajanya, tetapi otaknya tetap setajam sebelumnya, yang berarti pergerakannya yang luar biasa cerdas terus menciptakan ruang bagi dirinya sendiri dan rekan-rekan setimnya.
Seperti yang dikatakan rekan setimnya di lini depan, Edu, "Raul adalah pemain yang selalu bisa menjadi pembeda di level ini." Dan itulah tepatnya yang ia lakukan untuk Schalke. Berkali-kali.
'Pemain luar biasa'
Musim debut Raul di Schalke mungkin dimulai dengan lambat, tetapi pada saat Natal ia sudah mengemas dua hat-trick Bundesliga. Namun, tidak semua orang di sekelilingnya bermain sebaik itu, dan Magath dibebastugaskan pada 16 Maret karena meski Schalke tampil baik di Eropa, mereka kesulitan di kompetisi domestik.
Dalam hal itu, penerus Magath, Ralf Rangnick, tidak banyak mengubah keadaan, karena tim terseok-seok finis di posisi ke-14 Bundesliga. Namun, itu sebagian disebabkan oleh fakta bahwa mereka hampir sepenuhnya fokus pada ajang piala pada fase krusial musim tersebut, dan dengan alasan yang bagus.
Setelah menjadi juara grup Liga Champions yang juga dihuni Lyon dan Benfica, Schalke menyingkirkan Valencia dengan agregat 4-2 di babak 16 besar, dengan Raul mencetak gol penyeimbang krusial dalam hasil imbang leg pertama di Mestalla. Namun, apa yang terjadi kemudian di perempat-final benar-benar luar biasa.
Inter mungkin mengalami awal musim yang buruk di bawah penerus Mourinho, Rafa Benitez, yang dipecat sesaat sebelum Natal, tetapi sang juara bertahan kembali menemukan performa terbaiknya di bawah Leonardo dan sangat difavoritkan menjelang pertemuan mereka dengan Schalke di San Siro.
Namun, tim asuhan Rangnick mengamuk di Milan. Meski dua kali tertinggal pada laga itu, mereka menang 5-2 berkat gol vital lainnya dari Raul, yang mencetak gol pembalik keunggulan tak lama setelah turun minum. Ikon Spanyol itu juga membuka keunggulan pada leg kedua di Veltins-Arena saat Schalke menang 2-1 untuk memastikan kemenangan agregat 7-3.
"Raul mencetak gol dalam latihan, dia mencetak gol dalam pertandingan, dia benar-benar pemain yang luar biasa," ujar Edu penuh antusias.
'Biru dan putih seumur hidup'
Laju bersejarah Schalke ke semifinal Liga Champions dihentikan oleh Manchester United asuhan Ferguson, tetapi berkat gol tunggal Raul ke gawang Bayern Munich, mereka masih memiliki final DFB-Pokal untuk dinantikan, dalam laga terakhir musim itu.
Sang penyerang veteran kemudian menyebut kemenangan telak 5-0 atas Duisburg di Berlin sebagai "puncak" dari dua tahunnya bersama Schalke, tetapi hanya dari perspektif olahraga. Bagi Raul, cara klub dan para pendukungnya memeluk dirinya "lebih baik daripada gelar apa pun".
"Ketika saya datang ke sini pada musim panas 2010," jelasnya, "saya telah meninggalkan rumah dan klub saya. Saya tidak sepenuhnya tahu apa yang akan saya hadapi. Karena itu, saya hanya bersyukur atas segalanya. Saya mencintai Schalke seperti anak saya sendiri. Ini adalah klub yang dikelola dengan baik, tetapi juga sebuah keluarga, dan keluarga yang membuat saya sangat bangga menjadi bagiannya."
Dia benar-benar bersungguh-sungguh. Laga terakhirnya di Veltins-Arena membuatnya menangis karena "emosi yang begitu dalam di dalam diri sehingga Anda bahkan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata".
Schalke pada dasarnya telah mengembalikan senyum di wajah Raul, membuatnya merasa "seperti anak kecil lagi", bermain semata-mata demi kecintaan pada permainan ini. "Dua tahun ini benar-benar luar biasa," katanya. "Saya tidak akan pernah melupakannya. Dan, mungkin para fans juga tidak akan begitu cepat melupakan saya."
Tidak pernah ada risiko itu akan terjadi. Lagi pula, sangat sedikit pemain yang berakhir di tribun, seperti yang dilakukan Raul setelah penyingkiran epik atas Inter pada 2010. Dan ketika Schalke terdegradasi pada 2021, Raul mengirimkan dukungannya dengan menyatakan dirinya, "Biru dan putih seumur hidup!"
Dan tidak mengherankan: dia mungkin adalah legenda hidup di Madrid, tetapi Raul benar-benar terlahir kembali di Gelsenkirchen.