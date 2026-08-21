Pada Juli 2025, Don Garber menghindari sebuah pertanyaan. Saat ditanya oleh sekelompok reporter yang haus informasi tentang seperti apa masa depan playoff MLS, komisaris yang akan lengser itu memberikan jawaban yang samar.

"Kami sedang melihat evolusi format kompetisi kami yang meninjau struktur berbeda untuk musim reguler kami," katanya. "Pikirkan struktur berbeda untuk konferensi guna memikirkan format playoff yang berbeda, yang kami yakini akan menjadi sesuatu yang akan memaksimalkan daya saing liga kami, membuat setiap pertandingan musim reguler semakin berarti dibandingkan sekarang, dan melibatkan para penggemar kami."

Itu adalah respons ahli dari seorang komisaris yang piawai dalam hal seperti ini. Garber menyinggung banyak hal menarik: evolusi liga, restrukturisasi musim reguler, memaksimalkan daya saing, membuat pertandingan musim reguler semakin berarti, dan melibatkan penggemar. Semua hal itu disinggung, tetapi tidak ada yang dibahas secara langsung. Itu telah menjadi tren selama masa jabatan Garber: ambisi dalam kata-kata, tetapi tidak terlalu terlihat dalam tindakan.

Namun sekarang, gambarannya mungkin mulai lebih jelas. The Guardian melaporkan pada Kamis bahwa MLS sedang mempertimbangkan format baru yang akan diperkenalkan pada musim semi 2028, di akhir musim 2027-28. Proposal itu mencakup penyesuaian pada musim reguler, serta realignment yang sangat bernuansa sepak bola kampus. Tetapi sorotan utamanya adalah fase pascamusim dengan 20 tim yang menampilkan komponen double-elimination untuk delapan tim teratas. MLS menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi yang diambil, tetapi proposal yang dilaporkan itu tetap disambut dengan banyak kemarahan di dunia maya. Orang-orang memang mudah terpancing soal hal seperti ini.

Namun, MLS jelas berada di jalur yang tepat dalam hal ini. Liga yang saat ini menuntut 'lebih' dari tim-timnya, secara finansial, komersial, dan di pasar transfer, kini merespons dengan sistem yang mendorong semua orang untuk percaya. Dan produk yang goyah ini mungkin saja akan memiliki sedikit lebih banyak nyawa karenanya.