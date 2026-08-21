Mengapa proposal playoff MLS yang dilaporkan itu mungkin benar-benar bisa berhasil
Pada Juli 2025, Don Garber menghindari sebuah pertanyaan. Saat ditanya oleh sekelompok reporter yang haus informasi tentang seperti apa masa depan playoff MLS, komisaris yang akan lengser itu memberikan jawaban yang samar.
"Kami sedang melihat evolusi format kompetisi kami yang meninjau struktur berbeda untuk musim reguler kami," katanya. "Pikirkan struktur berbeda untuk konferensi guna memikirkan format playoff yang berbeda, yang kami yakini akan menjadi sesuatu yang akan memaksimalkan daya saing liga kami, membuat setiap pertandingan musim reguler semakin berarti dibandingkan sekarang, dan melibatkan para penggemar kami."
Itu adalah respons ahli dari seorang komisaris yang piawai dalam hal seperti ini. Garber menyinggung banyak hal menarik: evolusi liga, restrukturisasi musim reguler, memaksimalkan daya saing, membuat pertandingan musim reguler semakin berarti, dan melibatkan penggemar. Semua hal itu disinggung, tetapi tidak ada yang dibahas secara langsung. Itu telah menjadi tren selama masa jabatan Garber: ambisi dalam kata-kata, tetapi tidak terlalu terlihat dalam tindakan.
Namun sekarang, gambarannya mungkin mulai lebih jelas. The Guardian melaporkan pada Kamis bahwa MLS sedang mempertimbangkan format baru yang akan diperkenalkan pada musim semi 2028, di akhir musim 2027-28. Proposal itu mencakup penyesuaian pada musim reguler, serta realignment yang sangat bernuansa sepak bola kampus. Tetapi sorotan utamanya adalah fase pascamusim dengan 20 tim yang menampilkan komponen double-elimination untuk delapan tim teratas. MLS menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi yang diambil, tetapi proposal yang dilaporkan itu tetap disambut dengan banyak kemarahan di dunia maya. Orang-orang memang mudah terpancing soal hal seperti ini.
Namun, MLS jelas berada di jalur yang tepat dalam hal ini. Liga yang saat ini menuntut 'lebih' dari tim-timnya, secara finansial, komersial, dan di pasar transfer, kini merespons dengan sistem yang mendorong semua orang untuk percaya. Dan produk yang goyah ini mungkin saja akan memiliki sedikit lebih banyak nyawa karenanya.
Format yang rumit
Pertama, formatnya. Tarik napas dalam-dalam, tetap bersama kami. Kami janji ini masuk akal.
MLS berencana mengganti dua konferensinya dengan lima divisi yang disusun berdasarkan wilayah geografis, sambil menggabungkan setiap klub ke dalam satu klasemen untuk kualifikasi play-off. Tim peringkat 13-20 akan memainkan babak play-in, dengan empat pemenang melaju untuk menghadapi tim peringkat 9-12. Sementara itu, delapan tim teratas akan masuk ke bagian bagan double-chance. Mereka akan dipasangkan peringkat satu melawan delapan, dua melawan tujuh, dan seterusnya. Para pemenang akan langsung lolos ke perempat final, sementara yang kalah akan mendapat kesempatan kedua melawan tim yang bertahan dari bagian bawah bagan.
Sudah lelah? Kami juga. Sistem ini merupakan campuran dari format MLS yang pernah diuji sebelumnya, Australian rules football, dan postseason tradisional Amerika. Namun, intinya relatif sederhana: 20 tim akan lolos, sementara delapan tim teratas akan mendapat ganjaran yang berarti karena finis lebih tinggi di klasemen. Menangkan laga pembuka dan langsung melaju ke perempat final. Kalah, dan masih ada jalur lain untuk terus melangkah.
Lebih banyak uang, lebih banyak babak playoff
Namun, ada kesan bahwa ini adalah momen ketika beberapa benang sekaligus sedang dirajut menjadi satu. Format play-off yang dilaporkan itu akan memulai debutnya pada musim semi 2028, di akhir musim 2027-28, ketika MLS juga menargetkan perubahan signifikan pada aturan skuadnya. Komisaris baru Larry Berg, mantan salah satu pemilik dan salah satu ketua LAFC serta salah satu ketua Komite Sporting dan Kompetisi MLS, akan mewarisi kedua proyek tersebut saat ia menggantikan Garber pada Januari 2027. Detail spesifiknya memang masih samar, tetapi MLS telah menunjukkan niat yang jelas untuk memberi klub lebih banyak kebebasan dalam berbelanja. Besarnya arti usulan itu sama sekali tidak bisa diremehkan bagi liga yang, setidaknya dalam hal ambisi finansial, sudah berjalan di tempat selama beberapa waktu.
Batas gaji yang ketat, ditambah regulasi yang kompleks terkait Designated Player, membuat klub-klub MLS kerap terbelenggu secara finansial. Ini ibarat pedang bermata dua. Ketika semua bermain dengan aturan yang sama, secara teori hal itu memastikan adanya rasa kesetaraan. Jika setiap klub hanya bisa membelanjakan jumlah tertentu, meski dengan beberapa pengecualian, maka peluang tetap terbuka bagi tim untuk naik atau turun di klasemen pada tahun tertentu. Sederhananya, tim harus membelanjakan uang dengan bijak.
Namun, itu juga memiliki kekurangan dari segi kualitas produk. Ambisi klub-klub MLS dibatasi ketika mengejar talenta di bagian bawah skuad. Kesepakatan murah menjadi keharusan, yang berarti tim pada akhirnya harus membidik pemain yang, ya, lebih buruk agar tetap mematuhi aturan. Para pemilik dilaporkan mendengar rincian rencana pada akhir Juli yang akan menyederhanakan struktur batas gaji, sekaligus membuka lebih banyak ruang untuk belanja, jika tim memang memilih demikian. Opsi untuk belanja inilah yang menjadi keluhan umum di kalangan klub dan fans. Bukan berarti, misalnya, MLS membutuhkan lebih banyak bintang.
Kedatangan Robert Lewandowski ke Chicago Fire pada musim panas ini menjadi bukti terbaru bahwa sistem Designated Player masih bisa mengakomodasi talenta papan atas. Persoalan yang lebih mendesak adalah apakah klub dapat mengelilingi bintang dengan kaliber seperti itu dengan kualitas yang memadai. Rata-rata skuad MLS seharusnya lebih dalam dan dipenuhi lebih banyak talenta. Ini adalah soal menaikkan standar minimum, bukan semata-mata menaikkan batas atas.
Dalam konteks itu, membuat akses ke play-off lebih mudah adalah langkah yang cerdas. Tim-tim terbaik di MLS, yaitu mereka yang rutin berbelanja, akan tetap kompetitif. Namun, tim-tim di batas persaingan, dengan kepemilikan yang anggaran belanjanya lebih ketat, mungkin akan merasa bahwa mereka hanya perlu sedikit lebih ambisius secara finansial, bukan menggelontorkan uang besar-besaran, untuk memberi tim mereka peluang bersaing.
Dilema musim reguler
Lalu ada juga pertanyaan soal musim reguler.
Salah satu kesulitan MLS dalam beberapa tahun terakhir adalah mencari cara untuk memberi nilai pada setiap laga musim reguler. Tanpa ancaman sistem promosi-degradasi, tim bisa menjalani kompetisi dengan santai, mengumpulkan poin saat diperlukan, dan hanya "berusaha" ketika itu benar-benar penting. Mungkin itu gambaran yang sedikit tidak adil tentang kondisi umum liga. Namun memang benar bahwa laga-laga musim reguler MLS terkadang terasa kurang intens, dengan tim berusaha tetap bertahan hingga playoff.
Tidak ada yang salah dengan itu dari sudut pandang tim. Inter Miami, misalnya, tidak peduli apakah mereka menang 1-0 dengan nyaman atas Montreal atau menghajar mereka 4-1. Mereka hanya perlu meraih poin dan tetap bugar. Namun, tentu sulit membuat suporter benar-benar terlibat jika ada kesan tak terelakkan, bukan hanya soal hasil tetapi juga soal di mana tim akan finis pada akhir musim. Untuk saat ini, hanya ada sedikit perbedaan, di luar keuntungan bermain di kandang atau Supporters' Shield, antara finis di posisi pertama atau kedelapan di salah satu konferensi.
Namun, dengan format ini, ada dorongan nyata untuk benar-benar berusaha. Alasan sederhananya adalah karena ada nilai spesifik yang melekat pada posisi tim Anda di dalam playoff. Mereka yang menempati delapan besar yang berharga akan mendapatkan kesempatan kedua di playoff. Jika mereka kalah di pertandingan putaran pertama, mereka akan turun ke semacam "braket pecundang", tempat mereka kemudian akan menghadapi para pemenang dari format play-in yang harus dijalani tim peringkat 9-20. Efeknya, perbedaan antara finis di posisi kedelapan dan kesembilan kini jauh lebih berarti dibanding sebelumnya. Bagaimana, terasa menegangkan, bukan?
Lihat klasemen Supporters' Shield dalam beberapa tahun terakhir sebagai contoh yang meyakinkan. Pada saat artikel ini ditulis, tim peringkat kedelapan dan kesembilan memiliki jumlah poin yang sama. Pada 2024 dan 2025, selisihnya adalah dua poin. Pada 2023, LAFC dan Houston Dynamo dipisahkan oleh satu poin saja. Pada 2022, LA Galaxy mengungguli Nashville dengan memenangi satu laga lebih banyak. Tahun 2018 menghadirkan selisih terbesar dalam ingatan belakangan ini, dan bahkan itu pun hanya tiga poin.
Pada akhirnya, satu kemenangan di musim reguler kini bisa menjadi pembeda antara tambahan satu peluang untuk bertahan di playoff dan pulang lebih awal. Inilah ketegangan yang selalu didambakan MLS.
Tim-tim besar diunggulkan, tetapi masih ada harapan bagi tim-tim kuda hitam
Tentu saja, ada beberapa kekurangan di sini. Yang pertama adalah tim-tim yang selalu lolos ke playoff kini praktis dijamin mendapat tempat. Jika 66,6 persen tim akan berada di postseason, maka kini hanya ada sedikit kemungkinan bagi satu musim buruk untuk berujung pada hukuman yang berarti. Musim yang kacau bagi tim kaya tetap akan berujung pada semacam penampilan di postseason. Mirip dengan format baru Liga Champions, mungkin juga ada beberapa tim yang sangat bagus sehingga mereka tidak terlalu peduli di posisi mana persisnya mereka finis di playoff, selama performa mereka bagus saat postseason tiba.
Contoh yang baik adalah PSG asuhan Luis Enrique, pemenang kompetisi ini dalam dua musim beruntun. Tim Prancis itu finis di posisi ke-15 pada fase liga pada 2024-25 dan posisi ke-11 pada musim berikutnya. Dalam kedua kesempatan tersebut, PSG harus melewati babak gugur tambahan dua leg sebelum akhirnya mengangkat trofi. Namun, itu adalah tim yang luar biasa, dan MLS tidak memiliki dinasti sejati seperti itu. Tidak ada klub yang menjuarai MLS Cup dalam musim beruntun sejak LA Galaxy pada 2011 dan 2012.
Di sini, situasinya sedikit lebih terbuka. Format baru memberi harapan kepada tim-tim kuda hitam. D.C. United dan Toronto FC saat ini tengah menjalani puasa playoff lebih dari lima tahun. Mereka akan merasa sistem ini memberi mereka peluang, yang tanpa ragu akan menyegarkan basis suporter yang frustrasi, serta menghasilkan pembangunan skuad yang lebih cerdas.
Akhir dari kelangkaan, tapi siapa peduli?
Masih ada beberapa persoalan di sini.
Pertama, sistem ini sangat rumit, dan menambahkan kerumitan lain berupa losers' bracket serta laga play-in akan memberi tekanan lebih besar kepada MLS untuk mengedukasi para penggemarnya. Para penonton kasual juga tanpa diragukan lagi hanya akan bingung. Ada pula fakta mendasar bahwa sepakbola adalah olahraga yang serba terbatas. Gol sulit dicetak. Liga sulit dimenangi. Seharusnya memang sulit untuk lolos ke tempat playoff, atau memenangi sesuatu di akhir tahun. Ada keindahan dalam kemenangan 1-0, atau bahkan hasil imbang keras yang menghasilkan sesuatu.
Namun, MLS tidak pernah berjalan dengan aturan tradisional. Ini adalah liga yang dulu mengakhiri setiap hasil imbang dengan adu penalti, ketika para pemain harus menggiring bola dari jarak 35 yard untuk menaklukkan kiper. Liga ini juga masih memiliki draft perguruan tinggi dan laga All-Star di tengah musim. Posisi MLS di dunia sepakbola begitu unik sehingga liga lain di USL, dari negara yang sama, percaya bahwa mereka bisa menjadi rival serius dengan bermain dalam format Eropa yang lebih familier lengkap dengan promosi dan degradasi. Belakangan ini, liga tersebut mengambil pendekatan 'jangan pernah berkata tidak pernah' terhadap promosi dan degradasi. Namun, hal itu tampaknya akan sangat sulit, jika bukan mustahil, untuk diterapkan. Pertandingan disiarkan melalui Apple TV dan, dalam beberapa kasus, direkam dengan iPhone. Tim terbaik di liga, yaitu yang memenangi Supporters' Shield, baru memenangi MLS Cup delapan kali.
Selain itu, apakah format baru ini lebih rumit daripada sistem Argentina, yang menggunakan rata-rata poin per pertandingan selama beberapa tahun untuk menentukan degradasi? Apakah ini lebih membingungkan daripada MLB, di mana tim yang finis ketiga di divisi regional bisa memiliki catatan lebih baik daripada pemenang divisi lain tetapi tetap dipaksa menjalani laga playoff yang lebih sulit?
Liganya tidak pernah sederhana. Mengakhiri format musim reguler dengan playoff memang tidak pernah sederhana. Jadi, ya, ada kelemahan di sini. Namun MLS selalu harus bekerja dengan keunikannya. Perubahan ini mungkin saja menjadi langkah yang mengeluarkan potensi terbaik dari produk yang rusak.