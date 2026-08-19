Manchester United pecat Michael Carrick sebelum Natal, Newcastle TERDEGRADASI, dan deretan prediksi berani GOAL untuk Premier League musim 2026/27
Pep Guardiola telah pergi, dan Premier League tidak akan pernah sama lagi. Setelah 10 tahun, enam gelar liga, satu Liga Champions, tiga Piala FA dan lima Piala Liga, Manchester City mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih legendaris asal Catalonia itu, menutup era dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Rasanya akan aneh tidak lagi melihat Guardiola dengan penuh semangat mengatur para pemainnya dari pinggir lapangan atau berbincang hangat dengan pemain lawan seusai pertandingan, dan kepribadian eksentriknya akan dirindukan dalam sesi konferensi pers. Namun berbeda dengan mantan bos Manchester United Sir Alex Ferguson, satu-satunya manajer yang mampu menyaingi rekor Guardiola di sepak bola Inggris, ia tidak mengakhiri kariernya di puncak.
Arsenal mengalahkan City dalam perebutan mahkota Premier League 2025-26, kesuksesan pertama mereka dalam 22 tahun, dengan Mikel Arteta akhirnya mengungguli mantan mentornya pada percobaan keempat. Kini tugas jatuh ke tangan penerus Guardiola, Enzo Maresca, untuk menciptakan formula kemenangan baru di City, yang akan sangat berhasrat merebut kembali trofi tersebut setelah dua musim gagal (menurut standar mereka).
Maresca adalah satu dari sembilan manajer baru di divisi ini musim ini, bersama Andoni Iraola di Liverpool dan Xabi Alonso di Chelsea, yang keduanya juga akan menyimpan ambisi untuk menggulingkan Arsenal. Sementara itu, Frank Lampard, Sergej Jakirovic dan Gary O'Neil, masing-masing berupaya mencegah Coventry, Hull dan Ipswich langsung kembali ke Championship.
Rekor transfer Inggris telah dipecahkan dua kali menjelang laga pembuka saat bursa transfer musim panas yang kembali sibuk membuat para pendukung terpaku pada ponsel mereka demi kabar terbaru, dan posisi akhir klasemen bisa saja ditentukan oleh seberapa baik para pemain baru beradaptasi dan tampil. Satu hal yang pasti: akan ada banyak kejutan, baik yang menyenangkan maupun yang buruk. Simak Prediksi Berani GOAL untuk kampanye 2026-27 di bawah ini, dimulai dari skenario mimpi buruk bagi sebuah klub London tertentu dan pemain bintang baru mereka...
Rogers tak akan sepadan dengan banderol £117 juta
Morgan Rogers menjadi pesepak bola Britania termahal sepanjang sejarah ketika hijrah dari Aston Villa ke Chelsea dalam kesepakatan blockbuster senilai £117 juta ($158 juta) bulan lalu, dan mengeklaim bergabung dengan "klub terbesar di London" saat perkenalannya. Hal itu dianggap sebagian pihak sebagai sindiran terhadap Arsenal, setelah berbulan-bulan laporan menyebut bahwa Rogers merupakan salah satu target utama Arteta, sementara ia juga menggambarkan Chelsea sebagai pilihan yang "sempurna" untuk permainannya.
Namun, kenyataannya, Arsenal akan menjadi langkah yang jauh lebih minim risiko. Sedikit orang yang akan menyalahkan Rogers jika ia meninggalkan Aston Villa, tim yang terus menunjukkan peningkatan dan tampil di Liga Champions, untuk bergabung dengan sang juara baru. Itu adalah langkah maju. Namun, Chelsea justru memulai proyek baru lagi di bawah kelompok kepemilikan BlueCo yang memecah opini, kali ini dinakhodai Xabi Alonso, dan tidak akan tampil di kompetisi Eropa mana pun.
Meski berkurangnya jumlah pertandingan seharusnya membantu Chelsea saat mereka berupaya bangkit dari finis di posisi ke-10 Premier League, Alonso bukanlah seorang pekerja mukjizat. Kehilangan Marc Cucurella ke Real Madrid juga menjadi pukulan besar, sementara Enzo Fernandez bisa saja menyusul sang pemain Spanyol, yang akan meninggalkan lubang besar di lini tengah.
Ini bukanlah lingkungan stabil yang dibutuhkan Rogers untuk berkembang. Belum jelas pula bagaimana Alonso berencana menempatkan dirinya dan Cole Palmer dalam susunan pemain yang sama tanpa menumpuk area tengah. Rogers tampil terbaik di posisi No.10, tetapi bisa dipaksa melebar jika Alonso memutuskan membangun tim di sekitar rekan settimnya di timnas Inggris itu. Dalam skenario tersebut, ia hampir pasti akan kurang berpengaruh dibanding saat di Villa.
Rogers tidak terbiasa dengan sistem berbasis penguasaan bola dan menghadapi blok rendah. Alonso akan meredam kreativitasnya demi kontrol. Di Aston Villa, Unai Emery memanfaatkannya sebagai senjata serangan balik, dan sulit membayangkan ia mampu memberikan kontribusi serupa dengan ruang kerja yang lebih sempit.
Banderol harga rekor itu juga bisa terlalu membebani Rogers. Pemain berusia 23 tahun tersebut diharapkan memberi dampak instan, dan jika ia gagal memenuhinya, tekanan akan mulai menumpuk. Sekalipun kualitasnya tak terbantahkan, Rogers bukanlah rekrutan yang bisa langsung mengubah keadaan dan tiba-tiba menjadikan Chelsea sebagai penantang serius kembali.
Carrick berjuang dalam pertempuran yang sulit dimenangkan di Man Utd
Michael Carrick benar-benar layak mendapatkan jabatan manajer permanen di Manchester United setelah membawa klub finis ketiga di Premier League, dan dana transfer yang besar seharusnya menjadi bagian dari kesepakatan akhir. Namun, sayangnya, kelompok pemilik yang dipimpin INEOS justru mengetatkan anggaran, hanya mengeluarkan £75 juta ($101 juta) untuk mendatangkan Andrey Santos dari Chelsea dan Youri Tielemans dari Aston Villa.
Itu jelas tidak akan cukup bagi Manchester United untuk kembali finis di empat besar, atau melangkah jauh di Liga Champions. Skuad Carrick terlalu tipis untuk benar-benar bersaing memperebutkan trofi besar, dan ia akan membayar harga yang paling mahal atas kehati-hatian Sir Jim Ratcliffe di bursa transfer.
United masih membutuhkan satu gelandang lagi untuk menutupi kepergian besar Casemiro, sementara Mason Mount masih kesulitan menjaga kebugaran dan Manuel Ugarte tengah memulihkan diri dari cedera ACL. Mereka juga sangat kekurangan kedalaman di lini pertahanan, dan mungkin akan segera hanya memiliki Benjamin Sesko sebagai opsi nomor 9 murni seiring Joshua Zirkzee kian mendekati kepindahan ke Serie A.
Karena itu, ada peluang besar United mengawali musim dengan lambat, tingkat kepercayaan diri kembali anjlok, dan Carrick harus berjuang mempertahankan posisinya. Ia memenangi 12 dari 17 laga pertamanya sebagai pelatih, tetapi kegemilangan individu dan disiplin bertahanlah yang membawa mereka melewatinya; United tetap konservatif dalam penguasaan bola dan kesulitan membangun serangan dari belakang.
Itu bukan model yang berkelanjutan, apalagi kini United kembali menjalani tiga pertandingan dalam sepekan. Jika musim ini sudah berantakan pada awal Desember, Carrick akan berujung dipecat, dan INEOS pun harus mencari pelatih kepala baru keempat mereka dalam masa kepemimpinan dua setengah tahun yang menyedihkan.
Arsenal bakal pertahankan gelar dengan mudah saat City meredup
Arsenal akhirnya menjuarai Premier League musim 2025-26 dengan keunggulan tujuh poin atas City, menghindari kembali kejatuhan di akhir musim setelah tiga kali beruntun finis sebagai runner-up. Akhirnya berhasil melewati batas menjadi kemenangan psikologis besar bagi skuad Arteta, dan otomatis menjadikan mereka favorit kali ini, tetapi dominasi penuh memang layak diharapkan mengingat para rival utama mereka tampak sama-sama mengalami kemunduran.
Lini belakang Liverpool yang tipis memupus harapan untuk mengulang sukses mereka pada 2024-25, United tidak punya perangkat untuk menghadapi jadwal yang jauh lebih padat, Aston Villa juga terlalu hemat di bursa transfer, sedangkan Chelsea dan Tottenham sama-sama akan menjalani tahun pembangunan ulang. Itu menyisakan City sebagai satu-satunya penghalang di jalan Arsenal, tetapi kemunduran signifikan tak terhindarkan di Etihad, dan bukan semata karena kepergian Guardiola.
City juga telah melepas Bernardo Silva dan John Stones, dua pilar kesuksesan mereka di era Guardiola, dan Rodri baru saja merampungkan kepindahan senilai £65 juta ke Barcelona. Kehilangan peraih Ballon d'Or 2024 menjadi pukulan paling telak dari semuanya; dialah yang menggerakkan City ke depan dan melindungi lini pertahanan, sembari memberikan teladan cemerlang sebagai pemimpin alami.
Bahkan dengan tambahan Elliot Anderson seharga £116 juta, City menghadapi masa transisi yang tak terelakkan akan diwarnai banyak frustrasi. Faktanya, Arsenal menunjukkan superioritas mereka atas City di Community Shield, menang telak 3-0 yang meninggalkan banyak bahan renungan bagi Maresca. Pelatih asal Italia itu tidak akan mampu mengimbangi Arteta, yang memiliki skuad paling mapan dan paling berlimpah di divisi tersebut, yang bahkan menjadi lebih kuat berkat pembelian pemain Brasil serbabisa Bruno Guimaraes dari Newcastle baru-baru ini.
Kecuali Arsenal benar-benar menyia-nyiakannya atau mengalami krisis cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya, trofi Premier League akan tetap berada di Emirates pada 2027.
Arbeloa jadi manajer pertama yang dipecat
Fulham berpisah dengan Marco Silva setelah lima tahun yang sukses pada awal Juni, dengan pelatih asal Portugal itu memilih kembali ke tanah airnya untuk menggantikan Jose Mourinho di Benfica. Kekosongan tersebut muncul karena kepindahan Mourinho ke Real Madrid, yang berpisah dengan Alvaro Arbeloa setelah masa enam bulan yang penuh gejolak.
Untuk melengkapi sebuah putaran yang luar biasa, Fulham memilih Arbeloa sebagai pengganti Silva, dengan memberikan mantan bos Madrid itu kontrak berdurasi tiga tahun. Sisi positifnya, pemain asal Spanyol tersebut belajar dari beberapa nama terbaik di dunia sepak bola selama masa baktinya sebagai pemain Madrid, termasuk Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti, sementara kepercayaannya terhadap pemain muda yang ia tunjukkan sebagai pelatih tim senior maupun Castilla menjadi pertanda baik bagi perkembangan bintang-bintang masa depan Fulham.
Namun, Arbeloa sama sekali tidak memiliki cukup pengalaman untuk memaksimalkan sumber daya Fulham yang jauh lebih terbatas seperti yang dilakukan Silva. Ia memastikan Fulham tetap kompetitif dengan menerapkan formasi pragmatis 4-2-3-1 yang dibangun di atas disiplin bertahan, tetapi Arbeloa akan menuntut garis pertahanan yang lebih tinggi yang bisa membuat mereka rentan.
Ia tidak memiliki kecerdikan taktik untuk bertahan di Premier League, maupun kemampuan mengelola pemain. Memang, gesekan di ruang ganti melemahkan otoritasnya di Real, dan meskipun tingkat sorotan tidak akan setinggi itu di Craven Cottage, masalah serupa bisa muncul ketika hasil memburuk, dan itu pasti akan terjadi.
Arbeloa membawa serta Gonzalo Garcia dan César Palacios dari Madrid, dan Fulham telah mengontrak penyerang muda Jonah Kusi-Asare secara permanen dari Bayern Munich setelah masa peminjaman yang sukses, tetapi itu semua tidak akan cukup untuk menyelamatkan sang pelatih baru. Fulham juga belum mengganti Harry Wilson; ia menjadi yang terbaik dalam torehan gol dan assist di tim musim lalu, dan mereka tidak memiliki siapa pun yang mampu mengisi kekosongan kreatif tersebut.
Kemerosotan langsung menuju zona degradasi terasa tak terelakkan, dengan Chelsea, Liverpool, dan Man Utd termasuk di antara lawan-lawan Fulham dalam lima pertandingan pertama mereka, dan Arbeloa pada akhirnya akan menjadi pelatih pertama yang kehilangan pekerjaannya pada musim 2026-27.
Newcastle terancam degradasi
Masa depan Newcastle nyaris tak bisa terlihat lebih cerah setelah kemenangan mereka atas Liverpool di final Piala Liga 2025, yang mengakhiri penantian selama 70 tahun untuk meraih trofi domestik besar. Mereka melanjutkannya dengan lolos ke Liga Champions untuk kedua kalinya di bawah Eddie Howe, sosok paling dicintai di Tyneside yang mendapat dukungan penuh dari para pemilik klub yang disokong dana Saudi.
Namun, hanya 15 bulan berselang, Newcastle kini menjadi klub yang tengah dilanda krisis. Para pemain penting seperti Alexander Isak, Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimaraes semuanya telah meninggalkan St James' Park, dan tak tergantikan dengan layak. Bahkan, hanya satu dari lima pemain yang direkrut Newcastle pada bursa transfer saat ini yang berusia di atas 20 tahun, dan mereka berulang kali ditolak oleh bintang-bintang papan atas.
Howe juga telah pergi, setelah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk perubahan usai lima tahun memegang kendali. Alih-alih memilih pelatih elite Eropa yang sudah mapan untuk menggantikannya, Newcastle berpaling ke juru taktik asal Jerman, Matthias Jaissle, yang menghabiskan tiga tahun terakhir menangani Al-Ahli di Liga Pro Saudi.
Jaissle adalah pelatih dengan gaya menyerang seperti Howe, dan disebut sebagai "bintang rock" oleh CEO Newcastle, David Hopkinson, tetapi ia tak memiliki perangkat untuk menyuguhkan apa pun selain pertunjukan mengerikan musim ini. Newcastle masih goyah akibat finis di posisi ke-12 Liga Primer, dan segala tanda mengarah pada pertarungan menghindari degradasi.
Masih ada banyak kualitas yang tersebar di dalam skuad, tetapi tingkat kepercayaan diri berada di titik terendah, dan Jaissle tak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Para pemilik klub juga sepenuhnya membuat para pendukung merasa terasing lewat pengambilan keputusan mereka, menciptakan atmosfer beracun yang menjadi gangguan lain bagi tim. Terjun ke Championship dengan sumber daya yang mereka miliki akan menjadi bencana, tetapi Newcastle sudah dua kali merasakan aib degradasi pada abad ini, sehingga siapa pun yang meyakini bahwa hal itu bukan sebuah kemungkinan di masa penuh kekacauan seperti sekarang hanya membohongi diri sendiri.