Lupakan Barcelona! Athletic lebih dari sekadar klub

Athletic Club benar-benar menjadi kebanggaan Bilbao. Bahkan warga lokal yang tidak mengikuti sepak bola pun mendukung tim ini, yang selama lebih dari satu abad telah menjadi simbol perlawanan rakyat Basque dan budaya mereka.

"Athletic Club tidak bisa dipahami tanpa memahami nilai-nilai kami," kata anggota dewan Igor San Roman. "Klub ini mengusung sebuah model yang unik di dunia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berhasil kami junjung sepanjang 127 tahun sejarah kami: loyalitas kepada klub, loyalitas kepada warna, dan yang terpenting, loyalitas kepada komunitas yang diwakilinya.

"Ada satu pesan yang terus bertahan, yaitu bahwa loyalitas belum mati. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan melalui para pemain kami."

Dan mereka terus melakukannya karena Athletic tidak pernah meninggalkan kebijakan membanggakan mereka untuk hanya memilih pemain yang memiliki akar atau pembinaan Basque.

Ini jelas merupakan strategi perekrutan yang cukup membatasi. Negara Basque mungkin terdiri dari tujuh provinsi bersejarah yang membentang dari utara Spanyol hingga selatan Prancis, tetapi total populasinya hanya sedikit di atas tiga juta jiwa.

Namun, Athletic memaksimalkan talenta yang mereka miliki dengan berinvestasi besar dalam sepak bola akar rumput. Mereka juga dengan cermat memupuk ikatan mendalam yang sudah ada antara Bilbao dan tim sepak bolanya. Seperti yang dikatakan bek Dani Vivian kepada The Guardian, "Rasanya seperti Anda tidak memilih menjadi penggemar Athletic; Anda terlahir dengannya.

"Bagi kami, ini bukan hanya sejarah terbaru, bukan hanya olahraga, tetapi juga cara klub memperlakukan orang-orangnya, bagaimana klub menjangkau mereka. Ini adalah cara hidup yang sangat istimewa, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh sangat sedikit klub."

Akibatnya, meski klub ini memiliki wilayah jangkauan yang relatif kecil, hasil akhirnya adalah skuad yang dipenuhi nilai-nilai, kebanggaan, dan gairah yang sama.

Dengan demikian, Athletic menjadi, "sebuah cara hidup", sebagaimana diungkapkan winger legendaris Julen Guerrero, bagi setiap pemain yang cukup beruntung untuk mewakili klub tersebut dan rakyat mereka sendiri.

"Hal itu sangat mengakar, terlihat dari cara kami bekerja dengan akademi kami, dalam ideologi kami," jelas Vivian. "Ada identifikasi yang kami semua bagikan di ruang ganti: itu jelas membantu kami untuk bersaing."