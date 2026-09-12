Lupakan Barcelona! Athletic lebih dari sekadar klub
Barcelona masih suka mengklaim bahwa mereka "lebih dari sekadar klub". Sayangnya, itu sudah tidak benar lagi sejak beberapa waktu lalu. Hampir apa pun bisa dijual di Barca saat ini, mulai dari ruang pada jersey yang dulu tak ternoda, hingga nama stadion itu sendiri. Dalam keputusasaan mereka untuk tetap kompetitif, klub Catalan itu pada dasarnya menjual jiwa mereka kepada penawar tertinggi. Sebagian suporter akan berargumen bahwa itu adalah harga yang layak dibayar.
Barca mungkin seharusnya dipaksa menjalani beberapa musim tanpa trofi setelah dibiarkan berada di ambang kebangkrutan oleh Josep Maria Bartomeu andaikata penggantinya bersikap bijak sebagai respons atas bertahun-tahun pemborosan, tetapi mereka justru memburu gelar Liga Spanyol ketiga secara beruntun berkat Joan Laporta yang gemar menarik tuas, yang mempertaruhkan masa depan klub demi kesuksesan saat ini.
Namun, apa yang didapat Barca dalam hal trofi, hilang dari status mereka. Blaugrana tidak lagi berbeda. Mereka tidak lagi spesial. Mereka tidak lagi unik. Athletic Club masih demikian, meski begitu.
'Tidak ada yang sebanding dengan ini'
Ketika Ernesto Valverde membawa Athletic meraih kejayaan Copa del Rey pada 2024, ia menyebutnya sebagai pencapaian paling bermakna dalam seluruh hidupnya di sepakbola. Valverde memenangi dua trofi bersama Barcelona saat masih menjadi pemain, dan empat sebagai pelatih, tetapi mengakui, "Tak ada yang bisa dibandingkan dengan ini." Mengapa?
Nah, itu sebagian karena Athletic sudah 40 tahun tidak memenangkan gelar, dan dalam periode itu mereka kalah di enam final.
Namun, bagi Valverde dan setiap orang lain yang terhubung dengan klub, maknanya lebih dari itu. Mengangkat trofi Copa del Rey bukan hanya mengangkat beban dari pundak orang-orang Basque, tetapi juga membenarkan seluruh etos mereka, memberikan bukti nyata bahwa kesuksesan masih bisa diraih di era modern yang dikuasai uang tanpa mengorbankan prinsip atau mengubah cara mereka.
"Piala ini tak seperti yang lain," kata Valverde, "karena siapa kami." Dan siapa mereka benar-benar luar biasa.
Model 'unik'
Athletic Club benar-benar menjadi kebanggaan Bilbao. Bahkan warga lokal yang tidak mengikuti sepak bola pun mendukung tim ini, yang selama lebih dari satu abad telah menjadi simbol perlawanan rakyat Basque dan budaya mereka.
"Athletic Club tidak bisa dipahami tanpa memahami nilai-nilai kami," kata anggota dewan Igor San Roman. "Klub ini mengusung sebuah model yang unik di dunia, nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang berhasil kami junjung sepanjang 127 tahun sejarah kami: loyalitas kepada klub, loyalitas kepada warna, dan yang terpenting, loyalitas kepada komunitas yang diwakilinya.
"Ada satu pesan yang terus bertahan, yaitu bahwa loyalitas belum mati. Itulah pesan yang ingin kami sampaikan melalui para pemain kami."
Dan mereka terus melakukannya karena Athletic tidak pernah meninggalkan kebijakan membanggakan mereka untuk hanya memilih pemain yang memiliki akar atau pembinaan Basque.
Ini jelas merupakan strategi perekrutan yang cukup membatasi. Negara Basque mungkin terdiri dari tujuh provinsi bersejarah yang membentang dari utara Spanyol hingga selatan Prancis, tetapi total populasinya hanya sedikit di atas tiga juta jiwa.
Namun, Athletic memaksimalkan talenta yang mereka miliki dengan berinvestasi besar dalam sepak bola akar rumput. Mereka juga dengan cermat memupuk ikatan mendalam yang sudah ada antara Bilbao dan tim sepak bolanya. Seperti yang dikatakan bek Dani Vivian kepada The Guardian, "Rasanya seperti Anda tidak memilih menjadi penggemar Athletic; Anda terlahir dengannya.
"Bagi kami, ini bukan hanya sejarah terbaru, bukan hanya olahraga, tetapi juga cara klub memperlakukan orang-orangnya, bagaimana klub menjangkau mereka. Ini adalah cara hidup yang sangat istimewa, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh sangat sedikit klub."
Akibatnya, meski klub ini memiliki wilayah jangkauan yang relatif kecil, hasil akhirnya adalah skuad yang dipenuhi nilai-nilai, kebanggaan, dan gairah yang sama.
Dengan demikian, Athletic menjadi, "sebuah cara hidup", sebagaimana diungkapkan winger legendaris Julen Guerrero, bagi setiap pemain yang cukup beruntung untuk mewakili klub tersebut dan rakyat mereka sendiri.
"Hal itu sangat mengakar, terlihat dari cara kami bekerja dengan akademi kami, dalam ideologi kami," jelas Vivian. "Ada identifikasi yang kami semua bagikan di ruang ganti: itu jelas membantu kami untuk bersaing."
Simbol harapan
Tak terelakkan, persaingan memperebutkan trofi saat ini lebih sulit daripada dulu. Kesenjangan antara yang kaya dan yang tidak telah melebar drastis sejak dibentuknya Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir. Namun, hal itu justru membuat keberhasilan Athletic menjuarai Copa semakin manis.
Ketika Unai Simon mengatakan bahwa mereka telah menunggu seumur hidup untuk merayakan kemenangan gelar besar di Bilbao, ia tidak berlebihan. Tak satu pun anggota skuad lahir saat terakhir kali Athletic mengangkat trofi, yakni pada 1984, ketika tim asuhan Javier Clemente memenangi dwigelar dan menandai momen itu dengan menaiki tongkang, 'La Gabarra' menyusuri Ria de Bilbao sementara lebih dari satu juta orang menyaksikan.
Adegan spektakuler itu terulang oleh Simon dkk. setelah mereka mengalahkan Mallorca lewat adu penalti untuk mengakhiri penantian 40 tahun. "Ini selalu menjadi impian kami; kakek-nenek dan orang tua kami menceritakan ini kepada kami. Astaga!" ujar sang kiper dengan antusias dari atas tongkang.
Bagi Valverde, pemandangan penuh sukacita di Bilbao sama mencengangkannya, tetapi sama sekali tidak mengejutkan. "Ini adalah klub paling memikat di dunia," tegasnya, "dan dalam hal perayaan, inilah yang terbaik."
Dan itu memang karena siapa mereka, dan apa yang mereka perjuangkan. CD Guadalajara mungkin hanya mempekerjakan pemain dari Meksiko, tetapi Athletic benar-benar merupakan pengecualian di level tertinggi sepakbola klub karena mereka membatasi perekrutan pada satu wilayah dan, seperti yang bahkan pernah diakui Barcelona di situs resmi mereka sendiri, "Ini adalah bukti kualitas sepakbola di wilayah tersebut bahwa Athletic tetap begitu kompetitif di tengah 'globalisasi' sepakbola."
Tentu saja, sangat disayangkan Barca tidak menunjukkan tingkat perlawanan yang serupa. Tetapi setidaknya Athletic tetap setia pada diri mereka sendiri, dan karena alasan itulah mereka tidak hanya dicintai di Bilbao. Seperti kata Valverde, mereka dihormati dan diagungkan di seluruh dunia, karena mereka memberi penghiburan kepada mereka yang telah sangat kecewa dengan arah perkembangan permainan ini.
"Orang-orang mengenali filosofi kami, cara kami bersaing," katanya. "Jauh di lubuk hati, mungkin itu mendamaikan Anda dengan sepakbola."
Dalam pengertian itu, Athletic-lah yang lebih dari sekadar klub. Mereka adalah sumber harapan.