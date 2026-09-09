Kelas dunia di setiap posisi: Bagaimana Ruud Gullit menjadi pemain terbaik di Eropa
Ruud Gullit adalah salah satu anomali terbesar dalam sepak bola.
Sebelum kemunculannya pada akhir 1970-an, sepak bola Belanda belum pernah melihat sosok seperti dirinya. Tinggi, atletis, dan begitu mudah dikenali dengan rambut gimbalnya yang terurai, pria Belanda keturunan Suriname itu memadukan kecepatan seorang sprinter dengan teknik halus dan keanggunan murni.
Mungkin hal paling mencolok dari pemenang Ballon d'Or itu adalah bahwa bahkan beberapa dekade setelah pensiun, posisinya tetap sulit didefinisikan. Sweeper, gelandang, sayap, dan penyerang, ia tampil gemilang di masing-masing posisi itu pada berbagai fase kariernya. Bahkan setelah membangun legendanya sebagai gelandang serang dan menaklukkan Eropa bersama AC Milan dan tim nasional Belanda, ia tetap bersikeras kembali bermain sebagai bek tengah pada puncak kariernya.
"Dia punya kekuatan fisik sedemikian besar sehingga dia bisa bermain di mana saja," kenang mantan rekan setimnya di Milan, Roberto Donadoni. "Pertama kali saya melihatnya, itu di sebuah turnamen di Barcelona, dia bermain sebagai sweeper! Lalu dia bermain di sayap kanan, di lini tengah, sebagai penyerang kedua, dan posisi lainnya."
"Saya rasa dia satu-satunya pemain di dunia yang menjadi yang terbaik di setiap posisi," kata mantan rekan setimnya di PSV, Rene van der Gijp. "Bek kanan, stopper, libero, bek kiri, gelandang bertahan, gelandang serang, penyerang, sayap kanan, itu tidak masalah."
Membawa kultur sepak bola jalanan Amsterdam ke level profesional, kekuatan fisik dan fleksibilitas Gullit mendorongnya ke puncak permainan ini. George Best, sesama jenius yang mengagungkan flair, melihat kegembiraan yang menular dalam diri Gullit, sesuatu yang paling ia hargai, dengan mengatakan pada 1990: "Dia adalah pemain hebat menurut standar apa pun. Dia tidak takut melakukan sesuatu dengan bola. Dan dia terlihat seperti menikmati setiap detiknya. Menurut perhitungan saya, itulah yang membuatnya menjadi pemain yang bahkan lebih baik daripada Maradona."
Ronald Koeman mencatat: "Ada periode pada akhir 1980-an ketika Ruud menyaingi Diego Maradona sebagai pemain terbaik dunia, dan nyaris di posisi mana pun, bek tengah, sayap, gelandang tengah, atau di lini depan."
Sebelum dirinya dibandingkan dengan Maradona, memenangi Ballon d'Or, dan mendominasi Eropa bersama klub dan negaranya, Gullit adalah seorang bek berusia 16 tahun di Amsterdam yang menunggu tawaran dari Ajax. Sampai seorang manajer eksentrik asal Wales turun tangan dan mengubah arah sepak bola Eropa.
Dari bek menjadi penyerang serbabisa
Barry Hughes adalah sosok yang menarik. Lahir di Wales, ia bermain untuk West Bromwich Albion di level junior sebelum pindah ke Belanda saat berusia awal 20-an. Karier bermainnya tidak berlangsung lama, tetapi ia menghabiskan seluruh karier kepelatihannya, serta sisa hidupnya, di negeri dataran rendah itu.
Dampak terbesar Hughes datang di HFC Haarlem, tempat ia menghabiskan sembilan tahun sebagai manajer dalam dua periode. Menjelang akhir masanya di sana, ia mengatur salah satu transfer paling signifikan dalam sejarah klub. Pada 1977, pria Wales itu datang ke rumah George dan Ria Gullit dengan tekad merekrut putra mereka yang berusia 15 tahun setelah melihatnya tampil mengesankan di tim junior DWS.
Namun, Gullit senior berharap manajer legendaris Ajax, Rinus Michels, yang akan datang mengetuk pintu dengan sebuah tawaran. Menyadari bahwa ibu sang anak lebih peduli pada pendidikan yang layak, Hughes membujuknya dan membiarkan efek dominonya berjalan.
“Saya langsung disambut dengan penolakan mentah-mentah," tulisnya dalam bukunya pada 1998, 'Grass, Sweat and Shampoo'. "Sang ayah berkata dengan keteguhan hati: 'Saya pikir dia masih terlalu muda, datang saja lagi setahun lagi.' Saya menunjuk jam tangan saya dan berkata: 'Sekarang tanggal 22 September, pukul sebelas pagi. Tepat satu tahun dari sekarang, pada 22 September pukul sebelas pagi, saya akan kembali ke depan pintu rumah Anda.'"
Hughes menunggu hari penentuan itu, sambil melatih Haarlem dan pada saat yang sama merilis singel debutnya, 'Voetbal is Koning' (Sepak Bola adalah Raja). Ia melanjutkan: "Tepat satu tahun kemudian, pada 22 September, tepat pukul sebelas pagi, dan tidak sedetik lebih cepat atau lebih lambat, saya kembali menekan bel di rumah keluarga Gullit.
"Ayah Gullit mengatakan bahwa mereka sedang menunggu Ajax. Seperti yang sering terjadi, saya harus bertarung melawan klub besar Amsterdam itu. 'Kalau Michels datang, kita lanjut bicara.' Saya bertanya: 'Apakah dia sudah ke sini?' Ternyata belum.
"Karena ibu Rudi tampaknya sangat mementingkan pendidikan yang baik untuk putranya, saya segera mengatur sekolah untuk Rudi di Haarlem… Dia berhasil saya yakinkan, berbicara kepada Tuan Gullit, dan begitulah Rudi Gullit datang ke Haarlem."
Hampir setahun setelah bergabung, Gullit menjalani debutnya pada usia 16 tahun 245 hari, menjadikannya pemain termuda dalam sejarah Eredivisie pada saat itu. Ia dengan cepat menjadi langganan starter, bermain sebagai sweeper pada musim pertamanya dan mengalami kekecewaan besar pertama dalam kariernya: degradasi.
Pada tahun keduanya, klub mengambil keputusan yang mengubah kariernya dengan memindahkannya ke peran yang lebih menyerang. Pengalaman remaja itu di lini belakang memberinya keunggulan saat berhadapan langsung dengan para bek.
"Saya bukan penyerang alami, saya seorang bek," kenangnya dalam sebuah podcast bertahun-tahun kemudian. "Jadi sebagai bek, satu-satunya hal yang saya tahu adalah apa yang diinginkan seorang bek agar saya lakukan. Saat pertama bermain untuk Haarlem, tiba-tiba pada tahun kedua saya harus bermain sebagai penyerang.
"Saya berlatih setiap hari setelah sesi latihan normal. Saya berlatih sebagai penyerang: dapat bola, satu sentuhan, tembak. Jadi, dalam segala macam situasi dengan seorang bek, dapat bola dan coba hanya dengan satu sentuhan lalu lepaskan tendangan. Dan kemudian saya menyadari satu hal. Saya berkata kepada diri saya sendiri: 'Anda tidak perlu menendangnya keras; Anda hanya harus menempatkannya. Arahkan, kiri, kanan'.
"Tiba-tiba, saya punya bakat untuk itu… Saya mencetak banyak gol. Gol-gol mudah. Saya hanya berpikir: 'Itu mudah'."
Ia mencetak 14 gol dan dinobatkan sebagai pemain terbaik Eerste Divisie saat Haarlem langsung kembali ke kasta teratas. Setelah kembali ke Eredivisie, pemain muda itu lalu menyamai catatan tersebut dari posisi gelandang serang dan sayap sambil menciptakan peluang untuk rekan-rekannya.
Haarlem finis di posisi keempat, tetapi Gullit sudah terlalu besar untuk lingkungannya dan tidak akan bertahan untuk petualangan Eropa perdana klub di UEFA Cup.
Sang murid bertemu sang guru
Alih-alih mewujudkan impian ayahnya dengan bergabung ke juara Belanda Ajax, Gullit justru pergi ke Feyenoord yang baru saja finis di posisi keenam, dua tingkat di bawah Haarlem.
Ia diundang ke sebuah acara bincang-bincang TV untuk menjelaskan keputusannya. Gullit mengenang: "[Pembawa acara Sonja Barend] mengatakan bahwa semua orang sangat terkejut karena saya tidak pergi ke Ajax, melainkan ke Feyenoord. Sonja secara harfiah bertanya apa yang saya lakukan di klub seburuk itu, saya memandangnya dan berkata: ‘Anda boleh berpikir sesuka Anda. Tetapi jika kami menjadi juara, Anda harus mengundang saya lagi, kan?’
"Saya melihat potensi klub dan tim ini."
Pemain 19 tahun itu sebelumnya sudah melukai Feyenoord menjelang akhir musim, dengan mencetak gol sundulan saat Haarlem mengalahkan mereka 3-1 di De Kuip. Feyenoord lalu menjadikan kemampuan duel udara itu sebagai senjata mereka sendiri.
Dengan mencetak gol sundulan pada debutnya di Eredivisie saat mereka mengalahkan Excelsior 3-2, ia langsung melesat. Sepekan kemudian, dalam kemenangan 3-1 di markas PSV, Gullit merebut bola dan dengan santai melenggang melewati area permainan tuan rumah dengan kepala tegak, mencari operan di dekat kotak penalti. Setelah bola bergerak ke sisi kiri, Gullit melanjutkan larinya dan melompat untuk membelokkan umpan silang Ben Wijnstekers ke dalam gawang.
Gullit mencetak delapan gol di liga pada musim itu ketika Feyenoord finis kedua. Lalu, hal yang tak terpikirkan pun terjadi.
Johan Cruyff, yang geram dengan kontrak yang baru saja ditawarkan Ajax kepadanya, menerima proposal berani dari rival sengit mereka di selatan. Kini berusia 36 tahun, banyak yang percaya penyerang legendaris itu sudah terlalu tua untuk terus bersaing. Selain itu, dengan banyak pemain kunci pergi, termasuk ikon Willem van Hanegem, Feyenoord tampak terlalu lemah untuk menantang klub kuat dari Amsterdam itu.
Mereka meremehkan Cruyff dan Gullit.
"Saya lebih penasaran daripada apa pun," kata Gullit kemudian kepada The Guardian. "Usianya 36 tahun ketika dia datang ke Feyenoord. Ada momen ketika saya berpikir: ‘Oke, sekarang saya akan merebut bola darinya’, tetapi saya tidak bisa. Saya berpikir: ‘Tiga puluh enam? Bayangkan seberapa hebat dia saat berusia 24?’"
Pria yang dijuluki Pythagoras in Boots itu mengambil alih tim, memberi arahan kepada rekan-rekan setimnya saat pertandingan, menyusun latihan, dan memilih susunan pemain. Yang terpenting, ia masih tak tersentuh saat menguasai bola. Feyenoord mulai mengintimidasi lawan, dengan sang maestro tua dan anak didiknya tampil menggila. Sering menciptakan gol satu sama lain, kadang sama-sama mencetak gol dalam laga yang sama, mereka mustahil dibendung lini pertahanan lawan, sampai Ajax memberi mereka kekalahan pertama di Eredivisie.
Kembalinya Cruyff ke Amsterdam tak mungkin berjalan lebih buruk lagi: mereka sudah tertinggal 3-0 dalam 25 menit, tetapi satu assist dari Gullit dan satu gol Feyenoord lainnya memberi mereka peluang saat turun minum. Namun, mereka tidak mampu menahan gempuran babak kedua, ketika lima gol tercipta dalam 30 menit terakhir.
"Mungkin terdengar aneh, tetapi kami lebih baik untuk waktu yang lama," kenang Gullit. "Kami punya peluang untuk unggul. Setelah 3-2, kami habis-habisan menyerang. Lalu mereka membuatnya menjadi 4-2, dengan banyak keberuntungan. Keje Molenaar kebetulan memasukkan bola lewat bagian belakang kepalanya. Nah, setelah itu, semuanya terbuka untuk kami. Dan mereka beruntung karena hampir setiap serangan berbuah gol."
Kemenangan saat itu hanya bernilai dua poin dan Feyenoord telah menunjukkan dalam laga-laga sebelumnya bahwa mereka punya kualitas untuk bangkit, jadi Cruyff tidak gugup. "Lucunya, kekalahan itu sama sekali tidak menyakitkan," kata gelandang serang itu. "Itu lebih seperti titik balik. Setelahnya Cruyff berkata: ‘Teman-teman, itu cuma dua poin.’
"Kami tahu kami bisa memainkan sepakbola yang bagus. Kami berkembang karena kekalahan 8-2 itu. Setelah itu, kami juga memenangkan hampir setiap pertandingan. Termasuk melawan Ajax, baik di kandang maupun di piala."
Gullit mencetak gol tendangan bebas dan Cruyff menggandakan keunggulan saat Feyenoord mengalahkan tim Amsterdam itu 4-1 di De Kuip di liga beberapa bulan kemudian. Mereka hanya kalah sekali lagi di Eredivisie, dari Groningen, dan merebut gelar pertama mereka dalam 10 tahun. Gullit juga mencetak gol dan membuat satu assist melawan Ajax dalam dua leg di KNVB Beker serta finis sebagai top skor kompetisi ketika Feyenoord menyapu bersih dua gelar.
"Tahun yang luar biasa," kata Gullit.
Gelandang serang muda itu dipilih sebagai Pemain Terbaik Belanda Tahun Ini oleh sesama pemain, sementara media memberikan Golden Boot kepada Cruyff.
Menggantung sepatu pada akhir musim itu, El Salvador masih punya lebih banyak kebijaksanaan untuk dibagikan. "Di akhir tahun dia berkata kepada saya: 'Ruud, klub berikutnya yang kamu datangi, bersiaplah menghadapi kenyataan bahwa orang-orang tidak akan menyukaimu lagi. Selain itu, kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu bermain lebih baik.'
"Saya berpikir: 'Okaaaayyy … saya masih harus memberi perhatian pada karier saya sendiri. Bagaimana saya bisa membantu orang lain?' Tetapi ketika saya pergi ke PSV lalu Milan, kepingan puzzle itu tiba-tiba menyatu. Saya mengingat semua yang dikatakan Johan."
Hughes, pria Wales yang enigmatik itu, kemudian berkata: "Saat Gullit bergabung dengan [Haarlem], dia bermain bersama pria-pria yang mabuk berat, berkelahi, atau menceritakan kisah seks mereka kepadanya di ruang ganti. Lalu dia pergi ke Feyenoord dan Johan Cruyff membimbingnya, dan sisanya adalah sejarah."
Bertolak ke Eindhoven
Setelah satu musim lagi yang menjanjikan tetapi diganggu cedera di Rotterdam, Gullit membuat langkah kontroversial ke PSV dan langsung tancap gas.
Dalam salah satu penampilan pertamanya, ia menghadapi Ajax yang kini dilatih Cruyff. Gullit membuka skor, dengan sempurna membaca umpan ceroboh Ajax di tengah lapangan lalu melesat dalam sebuah tusukan cepat sebelum melepaskan tembakan keras melewati Stanley Menzo. Setelah memberi assist kepada Van der Gijp untuk gol ketiga timnya, Gullit kemudian menyambar sebuah umpan, membawanya menyusuri sayap dan melepaskan tembakan keras ke pojok atas gawang untuk menuntaskan kemenangan 4-2.
Ia mencetak gol demi gol dengan mudah, bahkan setelah kembali dimainkan di peran sweeper pada musim pertamanya itu, ia tetap rajin maju ke depan dan mencetak banyak gol penting. Menjelang akhir, ia mengamuk dengan sembilan gol dalam empat pertandingan, lalu menutupnya dengan dua gol dalam kemenangan 3-2 atas Feyenoord.
PSV menutup musim dengan keunggulan delapan poin atas Ajax, menjuarai liga untuk pertama kalinya dalam delapan tahun. Pada usia 23 tahun, Gullit dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Belanda untuk kedua kalinya.
Ia juga benar-benar tak terbendung pada musim 1986-87, mencetak 22 gol dalam 34 pertandingan saat PSV kembali menjuarai liga. Sang pemain serbabisa itu sedang bertransformasi menjadi pemain komplet dalam setiap arti kata dan sekali lagi telah melampaui lingkungannya. Menjelang akhir musim, perselisihannya dengan pelatih Hans Kraay membuka jalan bagi transfer pemecah rekor dunia.
Gullit mulai lelah karena posisinya terus berubah dan ketika Kraay memainkannya sebagai sweeper melawan Veendam, ia menelepon dua jurnalis yang baru-baru ini mewawancarainya untuk Niewue Revu dan meluapkan amarahnya. Kraay, yang murka karena kritik di depan publik itu, meminta PSV menjual sang pemain. Mereka menolak, sehingga sang pelatih mundur dan digantikan oleh Guus Hiddink.
Kepala transfer PSV Kees Ploegsma kemudian mengisyaratkan bahwa Gullit mengatur kemarahan tersebut untuk memaksakan kepindahan berikutnya ke AC Milan, yang berujung pada keluhan kubu Eindhoven kepada UEFA.
"Ruud Gullit ingin pergi. Dengan seluruh cerita Nieuwe Revue itu dan para jurnalis [First] Barend dan [Henk] van Dorp, hal-hal tertentu telah diskenariokan," katanya kepada Supver-PSV.
"Namun, PSV tetap bertahan sampai kami mendapat kabar bahwa AC Milan sudah mengerjakan kontrak untuk Ruud Gullit. Saat itulah kami melibatkan UEFA dan memberi tahu AC Milan mengenai hal ini melalui [presiden] Silvio Berlusconi. Saya tidak akan pernah melupakannya: jika Silvio Berlusconi tidak mengambil langkah saat itu, itu akan berarti AC Milan akan dikeluarkan dari sepakbola Eropa. Anda tidak diizinkan berbicara dengan seorang pemain soal kontrak selama periode tertentu."
Kubu Eindhoven menerima faks yang mengejutkan dari Berlusconi: ia akan berada di Eindhoven keesokan harinya untuk menuntaskan kesepakatan. "Pada satu titik, kesepakatan tercapai di angka 17 juta guilder," kata Ploegsma. "Gullit masuk ke kamar hotel, dan saya tidak akan pernah melupakan ekspresi wajahnya ketika saya memperkenalkannya kepada Berlusconi. Ruud Gullit benar-benar bahagia, dan begitulah yang terjadi.
"Belakangan, semuanya berjalan baik, tetapi ia benar-benar memaksakan jalan keluarnya dari PSV."
Gullit kemudian mengatakan kepada Bein Sports: "Saya tidak tahu bahwa Milan pada saat itu sedang melakukan beberapa langkah. Saya tahu mereka tertarik kepada saya, tetapi saya tidak mendengar atau melihatnya, lalu tiba-tiba Berlusconi berada di Eindhoven dan membuat kesepakatan dengan PSV."
Gullit mendominasi Eropa
Pada Desember 1987, Gullit dianugerahi Ballon d'Or berkat kiprahnya bersama PSV dan paruh pertama musim debutnya di Milan, sementara Van Basten finis kedua dalam perebutan penghargaan itu.
Menurut penyelenggara penghargaan, France Football, itu adalah kemenangan bagi para seniman: "Gullit adalah sebuah fenomena yang lahir di Kerajaan Orange untuk merevolusi sepakbola dan mendorong para penganut 'total football' era 70-an ke abad ke-21. Kombinasi langka antara virtuoso, kerja sama tim, dan seni yang spektakuler, dia adalah atlet dan penari, badut dan pesulap… Dia mungkin belum selesai berkuasa, mengingat kesehatan, selera, dan kreativitas luar biasa yang ia bawa ke olahraga yang dulu mengarah pada kalkulasi dan pengelolaan energi."
AC Milan sedang melalui periode yang suram. Sejak memenangkan Serie A pada 1979, mereka dua kali terdegradasi, sekali karena pengaturan skor, dan baru saja finis kelima di Serie A ketika Gullit, Marco van Basten, dan Carlo Ancelotti datang pada musim panas 1987. Dengan pemain seperti Donadoni, Paolo Maldini, dan Franco Baresi yang sudah ada di sana, pelatih baru Arrigo Sacchi memiliki fondasi tim revolusioner. Mereka merebut kembali gelar Serie A pada musim pertama itu, dengan Gullit bermain di sayap kanan.
Ia kemudian bergabung dengan tim nasionalnya untuk Euro 1988 di Jerman Barat. Ia sudah mengenakan ban kapten selama bertahun-tahun, tetapi mereka gagal lolos ke Piala Dunia 1982 dan 1986 serta Euro 1984. Dengan mantan pelatih legendaris Ajax, Michels, memimpin tim yang berisi Van Basten, Ronald Koeman, dan Frank Rijkaard, harapan kembali muncul.
Belanda menelan kekalahan pada laga pembuka melawan Uni Soviet, dengan sang kapten mendapat kritik dari Michels: "Dia kelewatan momennya. Dia memiliki peran bebas di laga ini dan dia tidak bisa membantu tim saat mereka membutuhkannya."
Ia merespons dengan memainkan peran kunci saat hat-trick Van Basten menumbangkan England asuhan Sir Bobby Robson di laga berikutnya. "Saya punya koneksi luar biasa dengan Marco di lapangan," katanya. "Lihat pertandingan melawan England dan Anda akan melihat bahwa saya terus mencari dia. Saya lemah, dia kuat dan saya bermain untuk melayaninya."
Setelah mereka mengalahkan Irlandia dan Jerman, tibalah waktunya membalas dendam kepada Uni Soviet di final.
Sundulan keras Gullit membuka skor ketika Van Basten menemukannya tanpa kawalan di tengah kotak penalti. Pemain berusia 25 tahun itu berlari menjauh dengan kedua tangan terentang dan senyum yang sama lebarnya. Setelah Van Basten melepaskan salah satu gol paling ikonis dalam sejarah pada babak kedua, Gullit menjadi kapten Belanda pertama yang mengangkat trofi internasional utama.
Menjelang musim berikutnya, Rijkaard, yang ayahnya bermigrasi dari Suriname ke Belanda bersama ayah Gullit, pindah ke AC Milan. Keduanya lahir di ujung bulan September yang berlawanan, Gullit pada tanggal 1 dan Rijkaard pada tanggal 30, lalu bermain di tim muda yang sama sebelum menempuh jalan profesional yang berbeda. Ketika Gullit menjalani debutnya bersama Belanda pada 1981, pemain yang ia gantikan adalah Rijkaard.
"Transfer Van Basten tidak terjadi bersamaan dengan transfer saya," kata Gullit. "Kami tahu soal itu, tentu saja, tetapi saya tidak ada hubungannya dengan itu. Kami punya andil dalam transfer Frank Rijkaard pada tahun berikutnya. Kami menginginkannya karena kami merasa dia adalah kepingan teka-teki yang hilang dan jadi kami melakukan segala yang kami bisa untuk membawa Rijkaard ke Milan."
Trio Belanda itu kembali bersatu sekali lagi, dan mereka siap melanjutkan dominasi mereka di Eropa. Setelah bermain imbang 1-1 dengan Real Madrid pada leg pertama semifinal European Cup di Spanyol, Gullit membantu mereka menghancurkan tim asuhan Leo Beenhakker 5-0. Setelah Ancelotti dan Rijkaard membawa Milan unggul 2-0, Gullit menyundul umpan silang Donadoni menjadi gol sebelum menanduk bola ke arah Van Basten untuk penyelesaian apik yang menjadi gol keempat mereka.
Ia kemudian keluar karena cedera dan didiagnosis mengalami meniskus robek, yang mengharuskannya menjalani operasi dan pemulihan cepat agar bisa tampil di final melawan Steaua Bucharest di Camp Nou. Ia sangat krusial dalam kemenangan 4-0 itu, memecah kebuntuan lewat gol tap-in sebelum melepaskan tembakan keras untuk gol ketiga setelah mengontrol umpan silang Donadoni. Rijkaard memberi assist untuk gol kedua Van Basten guna menutup kemenangan fenomenal tersebut.
Sang jenius pamit
Musim berikutnya brutal bagi pria Belanda itu. Cedera tersebut membuatnya absen hampir sepanjang musim, ia hanya tampil dua kali di Serie A dan sekali di Piala Eropa: final, ketika ia menjadi starter di lini depan saat Rijkaard mencetak satu-satunya gol lewat assist Van Basten.
Gullit bertahan selama dua tahun lagi, tetapi perannya kian berkurang di bawah Fabio Capello. Satu gelar Serie A lagi menyusul, tetapi ia absen saat AC Milan kalah dari Marseille di final Liga Champions pada 1993. Ia dipinjamkan ke Sampdoria dan mencetak 15 gol yang mengesankan untuk membantu mereka finis di posisi keempat liga, sehingga AC Milan membawanya kembali pada awal musim berikutnya, tetapi rasanya sudah tidak sama lagi.
“Setelah cedera saya, saya bukan lagi Ruud Gullit seperti sebelum itu,” katanya. “Saya harus menyesuaikan diri dengan cara bermain sepakbola yang berbeda, karena cedera itu dan karena saya terlalu lama keluar dari permainan.
“Saya harus mengadaptasi permainan saya, tetapi saya bisa mengatasinya. Namun tentu saja, peran di Milan menjadi kurang penting daripada sebelumnya, karena pada saat itu sistem rotasi diperkenalkan. Kami hanya diizinkan memiliki tiga pemain asing, jadi terkadang Anda tidak bisa bermain. Ketika Anda terbiasa bermain di sebagian besar pertandingan lalu tiba-tiba harus beristirahat, itu sulit.”
Pada 1995, ia bergabung dengan Chelsea asuhan Glenn Hoddle dan kembali memulai di lini belakang, tetapi naluri menyerangnya tak bisa dibendung: ia rutin maju ke depan dan mulai menciptakan peluang. Pada akhirnya, ia harus kembali ke peran yang lebih menyerang.
Seperti yang ia katakan kepada The Times: “Saya akan menerima bola sulit, mengontrolnya, menciptakan ruang dan mengirim umpan bagus ke depan bek kanan. Hanya saja, dia tidak menginginkan umpan itu. Pada akhirnya, Glenn berkata kepada saya, ‘Ruud, akan lebih baik jika kamu melakukan hal-hal ini di lini tengah.’”
Eric Cantona mengunggulinya untuk penghargaan Footballer of the Year pada akhir musim itu. Lalu, Hoddle mengambil pekerjaan sebagai pelatih timnas Inggris dan Gullit menjadi player-manager Chelsea selama 18 bulan. Ia memainkan dirinya sendiri 24 kali dan mencetak satu gol, melawan Tottenham, tetapi tetap berada di tepi lapangan saat Chelsea memenangi final Piala FA dengan kemenangan 2-0 atas Middlesbrough.
Meski tim London itu berada di posisi kedua liga pada Februari 1998, ia dipecat dan kemudian melatih Newcastle, mencapai final Piala FA lagi. Lima tahun kemudian, ia kembali ke Feyenoord untuk periode yang berakhir buruk sebagai pelatih, lalu setelah singkat menangani LA Galaxy dan Terek Grozny ia memutuskan bahwa pekerjaan manajer bukan untuknya.
“Kadang saya menertawakannya. Ada pelatih yang tidak pernah memenangkan apa pun tetapi mereka masih bekerja,” katanya kepada The Guardian. “Saya menang pada musim pertama saya bersama Chelsea dan bersama Newcastle kami mencapai final dan hanya kalah dari Man U. Saya dinilai dengan sangat keras dan itu datang bersama kepribadian saya karena saya blak-blakan.
“Tetapi saya tahu sepakbola. Saya tidak perlu membuktikan apa pun.”
Mungkin, pada akhirnya, sepakbola telah menyusul sosok yang selalu selangkah lebih maju dari permainan itu sendiri.