Kelas dunia di setiap posisi: Bagaimana Ruud Gullit menjadi pemain terbaik di Eropa

Alih-alih mewujudkan impian ayahnya dengan bergabung ke juara Belanda Ajax, Gullit justru pergi ke Feyenoord yang baru saja finis di posisi keenam, dua tingkat di bawah Haarlem.

Ia diundang ke sebuah acara bincang-bincang TV untuk menjelaskan keputusannya. Gullit mengenang: "[Pembawa acara Sonja Barend] mengatakan bahwa semua orang sangat terkejut karena saya tidak pergi ke Ajax, melainkan ke Feyenoord. Sonja secara harfiah bertanya apa yang saya lakukan di klub seburuk itu, saya memandangnya dan berkata: ‘Anda boleh berpikir sesuka Anda. Tetapi jika kami menjadi juara, Anda harus mengundang saya lagi, kan?’

"Saya melihat potensi klub dan tim ini."

Pemain 19 tahun itu sebelumnya sudah melukai Feyenoord menjelang akhir musim, dengan mencetak gol sundulan saat Haarlem mengalahkan mereka 3-1 di De Kuip. Feyenoord lalu menjadikan kemampuan duel udara itu sebagai senjata mereka sendiri.

Dengan mencetak gol sundulan pada debutnya di Eredivisie saat mereka mengalahkan Excelsior 3-2, ia langsung melesat. Sepekan kemudian, dalam kemenangan 3-1 di markas PSV, Gullit merebut bola dan dengan santai melenggang melewati area permainan tuan rumah dengan kepala tegak, mencari operan di dekat kotak penalti. Setelah bola bergerak ke sisi kiri, Gullit melanjutkan larinya dan melompat untuk membelokkan umpan silang Ben Wijnstekers ke dalam gawang.

Gullit mencetak delapan gol di liga pada musim itu ketika Feyenoord finis kedua. Lalu, hal yang tak terpikirkan pun terjadi.

Johan Cruyff, yang geram dengan kontrak yang baru saja ditawarkan Ajax kepadanya, menerima proposal berani dari rival sengit mereka di selatan. Kini berusia 36 tahun, banyak yang percaya penyerang legendaris itu sudah terlalu tua untuk terus bersaing. Selain itu, dengan banyak pemain kunci pergi, termasuk ikon Willem van Hanegem, Feyenoord tampak terlalu lemah untuk menantang klub kuat dari Amsterdam itu.

Mereka meremehkan Cruyff dan Gullit.

"Saya lebih penasaran daripada apa pun," kata Gullit kemudian kepada The Guardian. "Usianya 36 tahun ketika dia datang ke Feyenoord. Ada momen ketika saya berpikir: ‘Oke, sekarang saya akan merebut bola darinya’, tetapi saya tidak bisa. Saya berpikir: ‘Tiga puluh enam? Bayangkan seberapa hebat dia saat berusia 24?’"

Pria yang dijuluki Pythagoras in Boots itu mengambil alih tim, memberi arahan kepada rekan-rekan setimnya saat pertandingan, menyusun latihan, dan memilih susunan pemain. Yang terpenting, ia masih tak tersentuh saat menguasai bola. Feyenoord mulai mengintimidasi lawan, dengan sang maestro tua dan anak didiknya tampil menggila. Sering menciptakan gol satu sama lain, kadang sama-sama mencetak gol dalam laga yang sama, mereka mustahil dibendung lini pertahanan lawan, sampai Ajax memberi mereka kekalahan pertama di Eredivisie.

Kembalinya Cruyff ke Amsterdam tak mungkin berjalan lebih buruk lagi: mereka sudah tertinggal 3-0 dalam 25 menit, tetapi satu assist dari Gullit dan satu gol Feyenoord lainnya memberi mereka peluang saat turun minum. Namun, mereka tidak mampu menahan gempuran babak kedua, ketika lima gol tercipta dalam 30 menit terakhir.

"Mungkin terdengar aneh, tetapi kami lebih baik untuk waktu yang lama," kenang Gullit. "Kami punya peluang untuk unggul. Setelah 3-2, kami habis-habisan menyerang. Lalu mereka membuatnya menjadi 4-2, dengan banyak keberuntungan. Keje Molenaar kebetulan memasukkan bola lewat bagian belakang kepalanya. Nah, setelah itu, semuanya terbuka untuk kami. Dan mereka beruntung karena hampir setiap serangan berbuah gol."

Kemenangan saat itu hanya bernilai dua poin dan Feyenoord telah menunjukkan dalam laga-laga sebelumnya bahwa mereka punya kualitas untuk bangkit, jadi Cruyff tidak gugup. "Lucunya, kekalahan itu sama sekali tidak menyakitkan," kata gelandang serang itu. "Itu lebih seperti titik balik. Setelahnya Cruyff berkata: ‘Teman-teman, itu cuma dua poin.’

"Kami tahu kami bisa memainkan sepakbola yang bagus. Kami berkembang karena kekalahan 8-2 itu. Setelah itu, kami juga memenangkan hampir setiap pertandingan. Termasuk melawan Ajax, baik di kandang maupun di piala."

Gullit mencetak gol tendangan bebas dan Cruyff menggandakan keunggulan saat Feyenoord mengalahkan tim Amsterdam itu 4-1 di De Kuip di liga beberapa bulan kemudian. Mereka hanya kalah sekali lagi di Eredivisie, dari Groningen, dan merebut gelar pertama mereka dalam 10 tahun. Gullit juga mencetak gol dan membuat satu assist melawan Ajax dalam dua leg di KNVB Beker serta finis sebagai top skor kompetisi ketika Feyenoord menyapu bersih dua gelar.

"Tahun yang luar biasa," kata Gullit.

Gelandang serang muda itu dipilih sebagai Pemain Terbaik Belanda Tahun Ini oleh sesama pemain, sementara media memberikan Golden Boot kepada Cruyff.

Menggantung sepatu pada akhir musim itu, El Salvador masih punya lebih banyak kebijaksanaan untuk dibagikan. "Di akhir tahun dia berkata kepada saya: 'Ruud, klub berikutnya yang kamu datangi, bersiaplah menghadapi kenyataan bahwa orang-orang tidak akan menyukaimu lagi. Selain itu, kamu harus membuat orang-orang di sekitarmu bermain lebih baik.'

"Saya berpikir: 'Okaaaayyy … saya masih harus memberi perhatian pada karier saya sendiri. Bagaimana saya bisa membantu orang lain?' Tetapi ketika saya pergi ke PSV lalu Milan, kepingan puzzle itu tiba-tiba menyatu. Saya mengingat semua yang dikatakan Johan."

Hughes, pria Wales yang enigmatik itu, kemudian berkata: "Saat Gullit bergabung dengan [Haarlem], dia bermain bersama pria-pria yang mabuk berat, berkelahi, atau menceritakan kisah seks mereka kepadanya di ruang ganti. Lalu dia pergi ke Feyenoord dan Johan Cruyff membimbingnya, dan sisanya adalah sejarah."