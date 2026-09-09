Kebangkitan, kejatuhan, dan kelahiran kembali Parma

Pada malam 12 Mei 1999, di hadapan 61.000 penonton di Stadion Luzhniki, Moskow, Parma mengalahkan Marseille 3-0 pada final Piala UEFA. Pertandingan itu berlangsung setimpang skor akhirnya, dan tidak ada yang sedikit pun terkejut. Parma mungkin tidak lebih dari sekadar klub provinsi yang membanggakan sepanjang hampir seluruh perjalanan mereka, tetapi pada momen tersebut, mereka telah memantapkan diri sebagai salah satu dari 'tujuh saudari' Serie A.

Dengan seragam ikonis bergaris kuning-biru, skuad bertabur bintang, dan gaya bermain yang memukau, Emiliani telah meraih pengakuan di seluruh dunia. Dalam hal itu, kesuksesan mereka mencerminkan kesuksesan pemilik mereka, Parmalat, produsen susu lokal yang telah menjadi merek global, dan berkat dukungan penuh gairah dari pendiri perusahaan tersebut, Calisto Tanzi, Parma berubah dari tim yang kesulitan di Serie B menjadi tim yang bersinar di Eropa dalam kurun kurang dari satu dekade.

Saat Tanzi mengakuisisi klub kota kelahirannya pada 1990, dua tujuannya adalah menempatkan Parma kesayangannya di antara elite sepakbola, sekaligus meningkatkan reputasinya sebagai pebisnis brilian. Karena itu, Moskow terasa seperti perwujudan dari dua tujuan tersebut, tetapi para pendukung Parma yang larut dalam euforia juga punya alasan kuat untuk percaya bahwa yang terbaik masih akan datang.

Lini belakang Gialloblu dihuni Gigi Buffon, Fabio Cannavaro, dan Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron mengendalikan permainan di lini tengah, sementara Hernan Crespo dan Enrico Chiesa menyiksa para bek di lini depan. Sementara itu, dalam diri Alberto Malesani, Parma memiliki salah satu pelatih paling progresif di dunia sepakbola, seorang penganut 'The Beautiful Game', seperti yang tergambar begitu jelas lewat gol ketiga dan terakhir Gialloblu di Luzhniki, saat Chiesa melepaskan tembakan keras ke sudut atas gawang setelah Crespo dengan cerdik membiarkan umpan silang Veron lewat.

"Itu gol yang fantastis, yang tidak akan pernah bosan Anda tonton," kata Malesani kepada Gazzetta di Parma tahun lalu. "Saya bangga akan itu, karena itu adalah esensi sepakbola. Saya menyebutnya begitu karena, dalam final itu, saya rasa semua elemen yang diperlukan sebuah tim untuk menjuarai kompetisi internasional terangkum di sana.

"Tim itu bisa memenangi segalanya: mereka hanya perlu mempertahankan kerangka utama dan mendatangkan setidaknya beberapa juara lagi yang bisa memastikan lompatan kualitas." Sebaliknya, Parma mengalami kemerosotan dramatis, dengan klub itu dinyatakan bangkrut, dua kali, dalam 16 tahun setelah pertandingan bersejarah di Moskow tersebut.

Di sini, GOAL mengulas kebangkitan, kejatuhan, dan kelahiran kembali Parma yang luar biasa...