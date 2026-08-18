Erling Haaland, Alexander Isak & 10 kandidat utama peraih Sepatu Emas Premier League
Mesin gol Manchester City ini telah meraih penghargaan tersebut dalam tiga dari empat musim terakhir, dan koleksi 27 golnya pada kampanye 2025-26 lebih banyak lima gol dibanding penantang terdekatnya, Igor Thiago dari Brentford. Sudah pasti, Haaland menjadi favorit para bandar taruhan untuk mempertahankan trofi emas tersebut, tetapi banyak hal bisa bergantung pada bagaimana City beradaptasi dengan kehidupan di bawah kepala pelatih baru Enzo Maresca, setelah melepas kepergian Pep Guardiola yang begitu dicintai usai satu dekade penuh kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Peraih empat kali Sepatu Emas, Mohamed Salah, juga telah meninggalkan Premier League, tetapi Liverpool akan berharap Alexander Isak kini bisa tampil sebagai sumber gol utama mereka setelah musim debut yang dilanda cedera di Anfield. Akan ada banyak pula penyerang lain yang haus gol dan berbakat yang membidik untuk menggeser Haaland dari singgasananya, baik dari kumpulan pemain Premier League yang sudah ada maupun para pemain baru pada bursa transfer musim panas.
Pertanyaannya: siapa yang layak dianggap sebagai kandidat terdepan untuk merebut penghargaan ini? Di bawah ini, GOAL merangking 10 kandidat teratas untuk Sepatu Emas musim ini...
10. Dominic Solanke (Tottenham)
Dominic Solanke hanya mampu mengemas 12 gol di Premier League sepanjang dua musim pertamanya bersama Tottenham, tujuh gol lebih sedikit dibanding torehannya dalam satu-satunya musim yang ia jalani bersama Bournemouth, yang pada mulanya meyakinkan Spurs untuk merogoh kocek £60 juta ($81 juta) demi jasanya. Namun, situasinya tidak terbantu oleh cedera-cedera yang menjengkelkan.
Nyatanya, pemain berusia 28 tahun itu absen dalam 19 pertandingan pada paruh pertama musim lalu saat memulihkan diri dari operasi pergelangan kaki, dan keluhan otot membuatnya absen di empat laga Premier League terakhir Spurs. Alhasil, Solanke mustahil membangun ritme permainan yang layak, terlebih ketika timnya terseret ke dalam pertarungan degradasi yang memalukan.
Meski begitu, Spurs akhirnya lolos dari jerat degradasi, sebagian besar berkat penunjukan Roberto De Zerbi pada akhir Maret, yang menyebut Solanke sebagai "salah satu penyerang terbaik di Premier League" sekaligus meyakini bahwa ia bakal menemukan kembali performa terbaiknya. Ketika dalam kondisi bugar penuh, sulit untuk membantah penilaian De Zerbi tersebut, mengingat ketangguhan fisik dan pergerakan cerdas Solanke, dan ia bisa kembali bersinar dengan sokongan umpan-umpan gemilang dari rekrutan termahal baru Spurs, Sandro Tonali.
9. Antoine Semenyo (Manchester City)
Antoine Semenyo sungguh sial karena tidak masuk nominasi Pemain Terbaik Tahun Ini versi PFA setelah musim 2025-26 yang luar biasa, di mana ia tampil memukau baik bersama Bournemouth maupun Manchester City. Ia mencetak 10 gol Premier League pada paruh pertama musim untuk Bournemouth sehingga meraih transfer besar senilai £65 juta ($87 juta) ke City, di mana ia menambah tujuh gol lagi dalam 17 penampilan di bawah kepemimpinan Guardiola, dan bahkan mencetak gol kemenangan di final Piala FA.
Pemain internasional Ghana itu yakin dapat memberikan dampak serupa untuk Maresca, seperti yang ia sampaikan kepada The Athleticusai penampilan eksplosif pada pramusim melawan Inter pada hari Sabtu. “Ketika kami menghadapi Chelsea saat Maresca berada di sana, para pemain sayapnya selalu berdiri tinggi dan melebar serta cukup bebas,” ujarnya kepada The Athletic. “Itu adalah salah satu hal yang paling membuat saya bersemangat ketika ia ditunjuk. Saya bisa mendapatkan situasi satu lawan satu di sebagian besar pertandingan, dan saya menantikannya.”
Jika City memang menempatkan Semenyo pada posisi-posisi itu, gol-gol akan kembali mengalir. Sulit membayangkan pemain berusia 26 tahun ini melampaui torehan gol Haaland, tetapi hal itu bukan di luar kemampuannya. Fisik Semenyo dan kemampuannya menyelesaikan peluang dengan kedua kaki menjadikannya mimpi buruk bagi para pemain bertahan maupun kiper, dan ia semestinya lebih berbahaya dari sebelumnya setelah benar-benar beradaptasi dengan kehidupan di Etihad.
8. Benjamin Sesko (Manchester United)
Musim debut Benjamin Sesko di Manchester United terbilang solid, tetapi belum cukup baik untuk membenarkan investasi klub sebesar £74 juta ($100 juta) demi jasanya. Kendati demikian, keadaan mungkin akan berbeda seandainya Carrick memegang kendali sejak awal kampanye 2025-26, karena Ruben Amorim tampaknya tidak memiliki keinginan untuk memaksimalkan kekuatan Sesko.
Tujuh dari 11 gol Sesko di Premier League tercipta setelah kedatangan Carrick, meski ia juga harus puas menjadi pemain pengganti yang memberi dampak. Carrick menyadari bahwa Sesko lebih berbahaya menghadapi kaki-kaki yang lelah ketimbang blok rendah yang rapat, dengan memanfaatkan pergerakannya yang cerdik, kekuatan, dan kecepatannya untuk membuat lawan kewalahan dalam serangan balik.
Tantangan pada musim ini bagi Sesko adalah membuktikan bahwa ia juga bisa tampil apik sebagai starter. Itu berarti menahan naluri alaminya untuk turun terlalu dalam dan bermain lebih dekat ke gawang, di mana tembakannya yang menakutkan dan kepiawaiannya di udara bisa lebih dimanfaatkan, sembari terus memperbaiki kebugarannya agar mampu menopang pressing bertahan sepanjang keseluruhan pertandingan. Jika ia bisa melakukan itu, kita akan lebih sering melihat kualitas terbaik Sesko, yang secara alami akan meningkatkan jumlah golnya dan mungkin membawa United ke dalam persaingan gelar.
7. Igor Thiago (Brentford)
Brentford punya rekam jejak brilian dalam mengembangkan penyerang berbakat, dengan sederet nama seperti Ollie Watkins, Neal Maupay, dan Ivan Toney yang semuanya bersinar di Vitality Stadium, tetapi Igor Thiago punya potensi untuk melampaui mereka semua. Tahun pertama pemain asal Brasil ini di klub hancur akibat cedera serius, tetapi ia kembali dalam kondisi lebih prima dari sebelumnya musim lalu, lalu mencetak gol dengan mudah.
Thiago merobek jala lawan sebanyak 11 kali dalam 13 laga awal Brentford di Premier League, termasuk dua gol yang berkesan ke gawang Man Utd, dan meski produktivitasnya sedikit menurun setelah Tahun Baru, ia tetap menjadi ancaman konstan, bahkan sesekali tak terbendung, sebagaimana bisa dibenarkan Everton setelah menyaksikan mantan bintang Club Brugge itu melesakkan hat-trick di Goodison Park.
Thiago mendapat ganjaran atas aksi-aksinya bersama klub ketika Carlo Ancelotti memasukkannya ke skuad Piala Dunia Brasil, dan ia akan sangat ingin menjadi langganan di tim nasional dalam beberapa tahun ke depan. Itu berarti motivasinya untuk melanjutkan penampilan yang ia tinggalkan di Brentford akan sangat tinggi, dan sudah pasti Keith Andrews akan terus membangun timnya di sekitar pemain bertubuh kuat berusia 25 tahun ini.
Satu-satunya hal yang perlu dicatat adalah delapan dari gol Thiago berasal dari penalti, dan ia akan beruntung jika bisa mendapatkan sebanyak itu lagi, yang berarti ia mungkin harus mengasah insting predatornya di kotak penalti agar bisa kembali menjadi kandidat peraih Sepatu Emas.
6. Ollie Watkins (Aston Villa)
Konsistensi Ollie Watkins sebagai pemain andalan Aston Villa sungguh mengesankan. Pemain internasional Inggris tersebut mencetak 15 gol atau lebih dalam masing-masing dari empat musim terakhir, dan dia menjadi salah satu alasan utama Villa berhasil menjadi langganan enam besar Premier League di bawah asuhan Unai Emery.
Dia juga sangat tangguh. Setelah hanya mencetak satu gol dalam 13 laga liga pertama Villa musim lalu, dia mencetak tujuh gol dalam 10 penampilan berikutnya, dan menutup musim dengan delapan gol dalam delapan pertandingan. Produktivitas Watkins bisa naik turun, tetapi etos kerjanya tidak pernah berubah, dan pada akhirnya dia selalu memetik hasilnya.
Itulah sebabnya dia menarik minat transfer dari Man Utd, dan alasan mengapa pelatih Inggris Thomas Tuchel lebih memilihnya sebagai pelapis Harry Kane di level internasional, mengungguli nama-nama seperti Ivan Toney dan Danny Welbeck. Watkins belum pernah finis lebih tinggi dari peringkat keempat dalam perebutan Golden Boot, tetapi dia punya peluang besar untuk lebih mendekat pada 2026-27 karena akan ada tanggung jawab lebih besar di pundaknya untuk tampil menentukan setelah kepergian Morgan Rogers.
5. Viktor Gyokeres (Arsenal)
Viktor Gyokeres belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi saat mengenakan seragam Arsenal. Namun, hal itu semata-mata karena ekspektasi tersebut sudah melambung terlalu tinggi setelah musim terakhirnya yang menghasilkan 53 gol bersama Sporting CP, yang meraih double gelar liga dan piala berkat ketajamannya mencetak gol, serta lolos ke babak playoff fase gugur Liga Champions.
Dalam beberapa bulan pertamanya di Emirates, Gyokeres tampak sulit menyatu dalam skema susunan pemain Mikel Arteta. Ia kesulitan untuk terlibat dalam permainan terbuka dan muncul berbagai pertanyaan mengenai kualitas fisiknya. Namun, mantan pemain Brighton itu adalah sosok yang gigih.
Saat Arsenal semakin dekat dengan kejayaan Premier League dan final Liga Champions, Gyokeres menjelma menjadi penghubung yang lebih efektif dan kembali menemukan ketajamannya di depan gawang. Ia menutup musim dengan 21 gol di seluruh kompetisi, termasuk 14 gol yang terbilang layak di liga, dan memainkan peran penting dalam keberhasilan Arsenal meraih gelar.
Itu adalah usaha yang patut dipuji dan berhasil membungkam banyak kritikus terkerasnya, tetapi Arsenal akan membutuhkan lebih banyak dari Gyokeres musim ini. Dengan Kai Havertz yang akhirnya terbebas dari masalah cedera, Gyokeres harus mencapai level berikutnya agar tetap menjadi starter, dan itu berarti mempertajam penyelesaian akhir serta permainannya saat membelakangi gawang. Setelah masa adaptasi yang penuh tantangan, pemain Swedia itu tak punya alasan untuk tidak menjadi kandidat serius peraih Golden Boot.
4. Cole Palmer (Chelsea)
Setahun lalu, tak ada yang membayangkan Cole Palmer bakal absen dari skuad Inggris di Piala Dunia. Namun itulah yang justru terjadi, dan sulit untuk memprotesnya mengingat betapa menurunnya pengaruhnya di Chelsea. Untuk berlaku adil terhadap Palmer, ia jelas kelelahan setelah menjalani musim 2024-25 yang sangat berat dengan 52 pertandingan, yang menjadi bagian dari perjalanan sukses Chelsea meraih mahkota Piala Dunia Antarklub di turnamen musim panas FIFA yang telah diperluas. Ia dilanda cedera selangkangan pada akhir Agustus, dan baru pulih sepenuhnya pada pertengahan Desember.
Bulan-bulan tersisa di musim itu diwarnai kekacauan di kursi kepelatihan ketika Maresca digantikan Liam Rosenior, yang kemudian dipecat hanya setelah 23 pertandingan, sebelum Calum McFarlane membawa klub hingga Mei sebagai pelatih sementara. Palmer hanya mencetak enam gol Liga Primer sepanjang periode itu dan tak lebih dari sekadar penonton di terlalu banyak laga.
Meski begitu, ada lonjakan dalam dua pertandingan pada Februari yang menjadi pengingat akan talenta unik Palmer. Ia mengemas hat-trick saat bertandang ke markas Wolves sebelum mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam hasil imbang 2-2 melawan Leeds, memperlihatkan ketenangan khasnya dan kepiawaian teknis yang menjadi ciri dirinya.
Palmer yang mengemas 22 gol Liga Primer pada tahun pertamanya bersama Chelsea masih ada di dalam dirinya, ia hanya butuh kembali mendapatkan stabilitas di sekelilingnya. Kedatangan Rogers dari Villa dan ketajaman insting manajer baru Xabi Alonso semestinya memberikan itu, dan kembalinya ia ke puncak daftar pencetak gol akan menjadi keniscayaan jika semuanya berjalan mulus.
3. Alexander Isak (Liverpool)
Sebelas bulan terakhir menjadi mimpi buruk bagi Alexander Isak, yang menjadi pemain termahal dalam sejarah Premier League ketika bergabung dengan Liverpool dari Newcastle dengan nilai £125 juta pada September 2025. Ia absen dalam 33 pertandingan bersama klub dan negaranya akibat patah tulang fibula dan berbagai masalah otot, sehingga tidak pernah membangun ritme apa pun bersama Liverpool, hanya mengemas empat gol dan satu assist dalam 22 penampilan yang sedikit, dengan hanya 13 di antaranya sebagai starter.
Isak tersisih oleh sesama pemain baru Hugo Ekitike, yang menjadikan posisi nomor 9 sebagai miliknya dengan membukukan 17 gol, sebelum akhirnya mengalami robekan tendon Achilles pada April. Dengan Ekitike yang diperkirakan baru akan kembali pada awal tahun depan, Isak kini harus memanfaatkan absennya sang rekan seperti yang dilakukan pemain Prancis itu, atau menghadapi risiko dilabeli sebagai kegagalan terbesar abad ini.
Tidak ada keraguan soal kemampuannya. Bagaimanapun, ini adalah sosok yang mencetak 44 gol di liga dalam dua musim terakhirnya di Newcastle. Namun, Isak kini harus membuktikan bahwa ia cukup kuat secara mental untuk sukses di salah satu klub terbesar di dunia. Jika ia terhindar dari cedera lebih lanjut, pemain berusia 26 tahun itu pasti akan kembali rutin mencetak gol; ia terlalu bagus untuk tidak melakukannya. Skema serangan balik Andoni Iraola seharusnya sangat cocok untuk Isak, berbeda dengan skema membosankan yang diterapkan pendahulunya, Arne Slot, sehingga para pendukung Liverpool bisa berharap melihat Isak kembali ke performa terbaiknya yang memukau lebih cepat dari yang diperkirakan.
2. Erling Haaland (Manchester City)
Erling Haaland adalah keajaiban alam. Bagaimana lagi Anda menggambarkan seorang pemain yang telah mengumpulkan 112 gol di Premier League hanya dalam 132 pertandingan?
Bintang Man City itu memiliki fisik yang sempurna untuk seorang penyerang, yang memungkinkannya menyingkirkan para bek dengan mudah, dan memiliki ketenangan luar biasa ketika ia melihat gawang lawan. Yang menakutkan, ia juga semakin banyak terlibat dalam pembangunan serangan City musim lalu, dan produktivitasnya hanya akan meningkat seiring ia terus menyempurnakan sisi teknis permainannya.
Namun, tidak ada cara untuk memastikan bagaimana kepergian Guardiola akan memengaruhi Haaland dalam beberapa bulan ke depan. Pelatih asal Catalonia itu mempersembahkan trofi dari tahun ke tahun di Etihad, dan membentuk Haaland menjadi penyelesai peluang paling efektif di dunia. Maresca juga seorang ahli taktik yang mumpuni, dan belajar langsung dari Guardiola selama masa tugasnya sebagai asisten City, tetapi masih harus dilihat apakah ia mampu menjalin hubungan yang sama dekatnya dengan Haaland untuk menjaganya tetap dalam performa puncak.
Meski begitu, tidak akan mengejutkan jika Haaland langsung kembali melakukan apa yang paling ia kuasai, terutama setelah penampilan gemilangnya di Piala Dunia bersama Norwegia. Sepatu Emas keempat hanya dalam lima musim sudah menanti untuk diraih oleh nomor 9 paling ditakuti di dunia sepak bola.
1. Joao Pedro (Chelsea)
Namun, ada satu pemain yang akan lebih termotivasi dibanding siapa pun untuk menyalip Haaland di garis akhir. Joao Pedro bahkan tidak mendapat kesempatan untuk bersaing di Piala Dunia karena ia dengan kejam dicoret dari skuad Brasil oleh Carlo Ancelotti, yang secara tak masuk akal melengkapi lini depannya dengan menambahkan Neymar, sosok 34 tahun yang sudah habis, dan kekalahan di babak 16 besar yang menyusul memastikan keputusan itu menjadi bumerang.
Satu-satunya titik terang Chelsea dalam kampanye yang suram adalah Pedro, yang mencetak 14 gol di Premier League sekaligus menyumbang empat assist setelah transfernya senilai £50 juta ($67 juta) dari Brighton. Pemain 24 tahun itu tetap tenang saat semua orang di sekitarnya tampak kehilangan ketenangan, menciptakan gol dari ketiadaan dan mengambil inisiatif untuk turun lebih dalam guna menyambungkan permainan setiap kali memungkinkan.
Dengan Rogers dan Palmer kini dipasangkan bersama di belakangnya, Pedro semestinya menerima suplai yang jauh lebih baik musim ini. Ia cukup tajam untuk memaksimalkan peningkatan besar dalam jumlah peluang, dan trofi Sepatu Emas bisa menyusul, terlebih karena Chelsea menghadapi jadwal pertandingan yang jauh lebih bersahabat tanpa adanya kompetisi Eropa.